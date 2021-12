Xem lễ trao giải MAMA 2021 ở đâu?

Dân trí Lễ trao giải MAMA 2021 - Mnet Asian Music Awards được truyền hình trực tiếp và độc quyền trên FPT Play từ 14h hôm nay, ngày 11/12.

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards - MAMA 2021 sẽ chính thức diễn ra từ 14h chiều nay tại CJ ENM Contents Studio, thành phố Paju. Đây sẽ là nơi chào đón hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu xứ kim chi cùng hàng triệu fan hâm mộ trong sự kiện âm nhạc có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc.

MAMA 2021 sẽ bắt đầu từ 14h (giờ Việt Nam) chiều nay 11/12 với phần thảm đỏ. Chương trình chính thức sẽ khai mạc từ 16h dưới sự dẫn dắt của "biểu tượng Kpop" Lee Hyori. Toàn bộ chương trình sẽ được phát sóng chính thức ở 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp và độc quyền trên tất cả nền tảng của FPT Play.

Trọng tâm của Lễ trao giải là phần công bố chủ nhân của 4 giải Daesang danh giá bao gồm Artist of the Year, Album of the Year, Song of the Year và Worldwide Icon of the Year. Trong đó, hạng mục gây chú ý nhất vẫn là Worldwide Icon of the Year bởi đây là giải Daesang duy nhất còn giữ lại hình thức bình chọn từ công chúng toàn cầu (fan vote). Cuộc đua Biểu tượng của năm đã bắt đầu sôi sục từ ngày 04/11 và mới chỉ vừa chốt sổ vòng final vote vào 09/12 vừa qua.

Kết quả Top 10 nghệ sĩ nhận được nhiều vote nhất trên website 2021mama.com dù không có quá nhiều xáo trộn vị trí so với vòng sơ bộ. Thế nhưng hầu hết những thay đổi này đều gây sốc với nhiều Knet. Dẫn vị trí hàng đầu vẫn là BTS, Stray Kids và ENHYPEN với điểm tỉ lệ lần lượt là 16.99%, 15.84% và 7.54%. Trong 15 ngày vừa qua, fandom ARMY không ít lần phải lo lắng vì sự đeo bám quá gắt gao của Stray Kids.

Tình huống tương tự diễn ra với ENHYPEN và NCT DREAM khi giữa cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn 0,18%. Không may mắn vượt ải như 3 vị trí dẫn đầu, bảng xếp hạng top 10 một lần nữa ghi nhận màn "xả vote" không thể sốc hơn của TWICE khi con cưng của JYP "đánh úp" cả hai chị em nhà BLACKPINK - Lisa và Rosé. Chỉ trong ít phút trước khi đóng cổng bình chọn, TWICE từ hạng 10 vọt lên hạng 8, qua mặt Lisa và SEVENTEEN.

Với kết quả này, BTS gần như chắc chắn sẽ được xướng tên nhận giải Worldwide Icon of the Year, đánh dấu kỷ lục bất bại của 7 chàng trai ở hạng mục này từ khi giải được bổ sung vào MAMA năm 2018. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý thêm, thứ hạng bình chọn tại 2021mama.com chỉ nắm giữ 80% kết quả, 20% còn lại sẽ thuộc về lượt stream trên Apple Music và lượt vote trên Twitter. Trong đó, tiêu chí cuối cùng (Twitter) sẽ được tính cho đến phút chót, trước khi chính thức công bố giải. Điều này có nghĩa là Stray Kids vẫn còn cơ hội để soán ngôi vương.

Bên cạnh phần trao giải, MAMA gây chú ý với hầu hết fan K-pop toàn cầu vì đây sẽ là lần tụ hội hoành tráng nhất năm của hầu hết các thần tượng. Hé lộ về độ "chịu chơi" của chương trình năm nay, ông Park Chan Wook - Giám đốc sản xuất tại Mnet - cho biết: "Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, chẳng hạn như thực tế tăng cường (AR), để thể hiện những màn trình diễn mãn nhãn". Quyết định này không nằm ngoài những dự đoán ban đầu khi BTC đã chọn chủ đề Make Some Noise (tạm dịch: Phá vỡ Khuôn mẫu) để khuếch trương sự ảnh hưởng và sức mạnh của văn hóa K-pop trên toàn cầu.

Trước thềm sự kiện, Mnet đã có những hé lộ đầu tiên về những màn trình diễn "đinh" của sự kiện năm nay. Thông tin ban đầu cho biết tiết mục mở màn của Lễ trao giải MAMA sẽ là màn collab cực đỉnh từ thành viên của 6 nhóm K-pop gen 4. Theo đó, Hyunjin từ Stray Kids, Wooyoung từ ATEEZ, Yeji từ ITZY, Yeonjun từ TOMORROW X TOGETHER, Karina từ aespa và Heeseung từ ENHYPEN sẽ lần đầu tiên cùng trình diễn trên một sân khấu.

MAMA năm nay còn rất đáng trông chờ vì sự xuất hiện của Ed Sheeran trong dàn line-up. Ngôi sao US-UK, chủ nhân của 2 giải Grammy đã chuẩn phần trình diễn mashup hai ca khúc nổi tiếng của anh là Bad Habits và Shiver. Trước đó, Ed Sheeran đã tham gia viết lời và sáng tác các bài hát Make It Right và Permission to Dance của BTS. Shiver cũng chính là ca khúc mà anh từng hợp tác ăn ý với hai nghệ sĩ Hàn Quốc, Jessi và SUNMI.

Không chỉ có vậy, lễ trao giải năm nay cũng sẽ đánh dấu sự xuất hiện trở lại của nữ hoàng K-pop Lee Hyori và boy band Wanna One. Cả hai từng là biểu tượng của âm nhạc Hàn Quốc thế hệ 2 và 3. Sau nhiều năm chuyển hướng hoạt động, họ sẽ trở lại một lần nữa trên sân khấu MAMA. Lee Hyori xác nhận cô sẽ có màn trình diễn bản hit Hey Mama, collab cùng thành viên của tám đội bước ra từ chương trình vũ đạo nổi tiếng Nữ Chiến Binh Đường Phố (Street Woman Fighter).

MAMA 2021 đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ tham gia bao gồm aespa, NCT 127, NCT Dream, NCT U, TXT, ATEEZ, Brave Girls, ITZY, Stray Kids, ENHYPEN, Jannabi, 8 nhóm nhảy Street Woman Fighter, siêu sao quốc tế Ed Sheeran và 2 boy band Nhật Bản JO1 và INI…

Đừng bỏ lỡ những tiết mục hoành tráng nhất của MAMA 2021 được truyền hình trực tiếp và độc quyền trên FPT Play từ 14h ngày 11/12. Đăng ký ngay gói MAX XMAS với mức giá ưu đãi đặc biệt dành riêng cho fan chỉ 66k để thưởng thức trọn vẹn Lễ trao giải MAMA 2021 (Mnet Asian Music Awards). Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.

Trường Thịnh