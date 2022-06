Văn Mai Hương tiết lộ lý do tạm ngừng hát phòng trà

Đoạt giải Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương hiện là một trong những ca sĩ trẻ đắt show. Cô sở hữu không ít bài hit đồng thời còn được khán giả yêu mến với những bản cover.

Thời gian gần đây, Văn Mai Hương liên tục xuất hiện trong các show diễn phòng trà. Điều này một mặt giúp cô gần gũi hơn với khán giả, mặt khác lại cũng khiến cô vấp phải những lo ngại trở nên nhàm chán.

Chia sẻ về việc này, nữ ca sĩ nói: "Chính tôi cũng sợ mình trở nên nhàm chán do hát quá nhiều. Do đó, tôi đã ngừng nhận show phòng trà một tháng nay". Giọng ca Cầu hôn cho biết, một lý do khác là cô đang dành sự tập trung cho đêm nhạc In the mirror - Gương thần cùng Lân Nhã sắp diễn ra.

Ca sĩ Văn Mai Hương và Giám đốc Âm nhạc Huy Tuấn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau số đầu tiên với của sự tham gia của Tùng Dương - Bùi Anh Tuấn, chuỗi chương trình này đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Giám đốc Âm nhạc - Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết đêm nhạc là nơi nghệ sĩ mang đến góc nhìn khác, những mảng màu cá tính mà ít khi họ có dịp thể hiện trước công chúng.

Văn Mai Hương và Lân Nhã cùng trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 nhưng lại hiếm khi kết hợp cùng nhau do mỗi người có cá tính âm nhạc riêng. Văn Mai Hương tiết lộ, trong đêm nhạc này, cô sẽ hát bolero và có màn song ca cùng Lân Nhã trên sân khấu. Từ bé, nữ ca sĩ thường nghe mẹ mở bolero nhưng chưa bao giờ thử sức với dòng nhạc này nên thấy hồi hộp xen lẫn thích thú khi lần đầu thể hiện.