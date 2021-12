Từng vượt mặt BTS về lượt xem, SMTOWN LIVE năm nay có gì hot trên FPT Play?

Dân trí Sự kiện quy tụ các idol hot bậc nhất Hàn Quốc sẽ chính thức được trình chiếu miễn phí trên FPT Play ngày 1/1/2022. Fan khắp thế giới đang trông chờ những màn debut đỉnh cao của những "super band" đa thế hệ.

Vào ngày đầu tiên 1/1 của năm 2022, đại nhạc hội thường niên chào năm mới của SM Entertainment sẽ chính thức diễn ra từ 13 giờ (giờ Seoul) với tên gọi SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@KWANGYA. Tại Việt Nam, chương trình này sẽ được trình chiếu miễn phí và sớm nhất trên FPT Play từ 18 giờ cùng ngày.

Là nhạc hội có quy mô lớn nhất những ngày đầu năm, SMTOWN LIVE luôn được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Từ năm 2008 đến nay, SMTOWN LIVE đã liên tục được SM Entertainment duy trì tổ chức. Chương trình này từng đạt được kỷ lục người năm vào đầu năm 2021 với tổng cộng 35,83 triệu lượt stream từ khắp thế giới, vượt mặt cả lượt xem concert của các chàng trai Bangtang Boys.

Như đã đề cập, SMTOWN LIVE sẽ tiếp tục được phát sóng miễn phí, hứa hẹn trở thành sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất đầu năm 2022. Mới đây, SM đã xác nhận danh sách nghệ sĩ line-up với các tên tuổi đình đám, trải dài từ thế hệ K-pop thứ 2 đến thứ 4. Khán giả dễ dàng tìm thấy nhiều thần tượng quen thuộc như KANGTA, BoA, TVXQ!, SUPER JUNIOR, Girls' Generation TAEYEON, HYOYEON , SHINee ONEW, KEY, MINHO, EXO KAI, Red Velvet, NCT U, NCT 127, NCT DREAM, WayV, aespa, GOT the beat, Raiden, GINJO, IMLAY, JEB, MINIMONSTER, Mar Vista và Hitchhiker…

SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@KWANGYA được xác định là sự kiện bùng nổ trong chuỗi nội dung SMTOWN 2022 mà SM đã công bố từ đầu năm. Đây là dự án có nội dung rất đa dạng từ âm nhạc, video đến hình ảnh… mang theo tham vọng phát triển "vũ trụ" văn hóa SMCU Metaversal Origin Story mà SM muốn xây dựng cho các khán giả trải nghiệm.

SMTOWN LIVE năm nay hứa hẹn đầu tư tương xứng với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đình đám, để đem đến một chương trình mãn nhãn cho khán giả. Quyết định trình chiếu hoàn toàn miễn phí của SM nhằm mang lại niềm hy vọng và động lực cho người hâm mộ trên toàn thế giới, sau những tác động tiêu cực của dịch bệnh trong suốt năm qua.

Những hé lộ đầu tiên về "special stage"

SM Entertainment "trót" hé lộ trên Twitter về hai màn trình diễn đặc biệt (special stage) sẽ có trong SMTOWN LIVE năm nay. Đó là "tân binh" GOT the beat và thành viên kỳ cựu của nhóm TVXQ! - MAX Changmin. Thông tin này khiến Knet vô cùng phấn khích bởi nhiều khả năng đây sẽ là hai ca khúc mới nhất, đồng thời đánh dấu sự có xuất hiện vô cùng đặc biệt của hai nghệ sĩ này trên sân khấu.

GOT the beat sẽ góp mặt trong một phần trình diễn đặc biệt tại SMTOWN LIVE 2022.

GOT the beat là unit đầu tiên thuộc dự án Girls On Top (GOT) vừa công bố hôm 27/12 vừa qua. Đây là một dự án theo concept mới của SM, các nghệ sĩ nữ nổi tiếng sẽ kết hợp để debut dưới hình thức một "super girl band". Mỗi nhóm nhạc trong dự án sẽ có một màu sắc và định hướng hoạt động riêng. Theo đó, GOT the beat bao gồm với các thành viên: BoA; Taeyeon, Hyoyeon (SNSD); Seulgi, Wendy (Red Velvet); Karina và Winter (aespa). Trong sự kiện chào năm mới sắp tới, Knet đồn đoán các cô gái GOT the beat sẽ khuấy động chảo lửa K-pop bằng ca khúc hip-hop R&B "Step Back" chuẩn bị ra mắt chính thức vào ngày 3/1 sắp tới.

Đối với Changmin, sự kiện này cũng đồng thời là lần trở lại thứ hai với vai trò ca sĩ solo từ kể từ album mini "Chocolate" ra mắt hồi tháng 4 năm 2020. Màn trình diễn này được kỳ vọng sẽ là món quà đặc biệt dành cho những người hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại của thành viên kỳ cựu nhóm TVXQ!.

Changmin TVXQ! sẽ trở lại lần thứ hai với vai trò ca sĩ solo với ca khúc lần đầu ra mắt.

Ngoài hé lộ về tiết mục của GOT the beat và MAX Changmin, SMTOWN năm nay cũng hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ cho người hâm mộ qua các màn kết hợp chưa từng có, điển hình phần trình diễn collab giữa 3 nam thần Kyuhyun (Super Junior), Onew (SHINee) và Taeil (NCT).

Đừng bỏ lỡ Đại nhạc hội SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@KWANGYA được trình chiếu sớm nhất và miễn phí trên các nền tảng của FPT Play từ 18 giờ ngày 1/1.

