Tùng S.A.X pha trộn âm nhạc dân gian ấn tượng vào saxophone

Nghệ sĩ saxophone Tùng S.A.X vừa ra mắt album "1989 Saxophone" sau 2 năm miệt mài lao động, sáng tạo. Đây là sản phẩm thể hiện trọn vẹn phong cách âm nhạc, cá tính của Tùng S.A.X.

Tùng S.A.X cho biết, những bản nhạc đặc biệt này ra đời trong một chuyến đi sáng tác tại Nha Trang. Tùng S.A.X và các bạn đã tự cô lập khỏi đám đông, thời cuộc và các chương trình biểu diễn trong 15 ngày. Họ cùng nhau sáng tác, thu âm trực tiếp, rồi lại chỉnh sửa, và thu âm lại.

Tùng S.A.X được nhìn nhận là nghệ sĩ chơi nhạc đầy kĩ thuật và có cảm xúc mạnh (Ảnh: H.T).

Album này thể hiện rõ cá tính âm nhạc của Tùng và các thành viên trong ban nhạc Dương Cầm với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, bay bổng và đầy tính ngẫu hứng trong giai điệu, nhịp điệu cũng như hòa âm.

"Chúng tôi gọi chất liệu của album này là Fusion, tức là sự hòa trộn, nhưng không hòa tan mà sẽ mãi lắng đọng. Fusion là một thể loại còn mới mẻ với người yêu nhạc Việt Nam, nhưng nó khá phổ biến với những người yêu nhạc hòa tấu quốc tế.

Âm nhạc của "1989 Saxophone" giàu tính tượng hình, trẻ trung và nhiều chuyển động rất phù hợp cho không khí rộn ràng của năm mới đang về", Tùng S.A.X chia sẻ.

Album gồm tám bản nhạc mang phong cách đương đại, được hòa âm phối khí chỉn chu, sang trọng mang đến nhiều tầng cảm xúc cho người nghe. Trong đó có các sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Cầm (Fall in love, The Story of 11…) và chính Tùng S.A.X (1989 Saxophone). Ngoài ra, còn có một bản pha trộn giữa âm nhạc dân gian với âm nhạc đương đại: "Ngồi tựa mạn thuyền ".

Sở hữu kinh nghiệm mười lăm năm chơi nhạc, biểu diễn trong hàng trăm chương trình lớn, Tùng S.A.X được nhìn nhận là nghệ sĩ chơi nhạc đầy kĩ thuật và có cảm xúc mạnh.

Anh chia sẻ âm nhạc vốn có tính trừu tượng cao, đặc biệt là khí nhạc. Vì thế anh luôn cố gắng cân bằng tốt nhất âm nhạc của mình với âm nhạc phổ cập đương thời ở mức không quá dễ dãi, khi chơi một bản nhạc đang hot trên thị trường hay bản nhạc kinh điển, anh luôn cố gắng đưa cảm xúc tốt nhất của mình vào bản nhạc.

Tùng S.A.X có gần mười năm theo học chuyên môn kèn và kinh nghiệm gần hai mươi năm tham gia biểu diễn saxophone. Anh là cái tên được nhiều nghệ sĩ tên tuổi đánh giá cao bởi cá tính âm nhạc và kỹ thuật khi biểu diễn.