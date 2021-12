Tuấn Hưng đeo kim cương, hát rap trong MV mới của Lã Phong Lâm

Dân trí Ca sĩ Lã Phong Lâm vừa cho ra mắt MV ''Kiếp người" do chính anh sáng tác và thể hiện. Ca sĩ Tuấn Hưng là khách mời xuất hiện trong MV với hình ảnh mới lạ khi đeo niềng răng bằng kim cương và đọc rap…

Ca sĩ Lã Phong Lâm cho biết, "Kiếp người'" là một sáng tác mới của Lã Lâm Phong trong những ngày tháng giãn cách. "Những năm tháng dịch bệnh khó khăn dài đằng đẵng, nhìn thấy nhiều cảnh đời thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật luôn rình rập, thiết nghĩ cùng là một cuộc đời mà sao cảnh lầm than nhiều quá và ở khắp mọi nơi.

Bên cạnh đó, tôi nhận ra kiếp người không dài, nhiều người ganh đua chà đạp nhau, dám đánh đổi cả gia đình, tình nghĩa để đạt được mục đích, kiếm tiền bằng mọi cách nên trăn trở và tìm cảm xúc viết ca khúc "Kiếp người". Tôi dốc lòng viết ca khúc mới này để đồng cảm, chia sẻ với những hoàn cảnh lúc khó khăn. Ngoài ra muốn thức tỉnh, mọi người sống tốt, yêu thương trân trọng nhau hơn vì cuộc đời rất ngắn", nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Lã Phong Lâm vừa cho ra mắt MV ''Kiếp người' do chính anh sáng tác và thể hiện (Ảnh: CSCC).

Lã Phong Lâm yêu mến giọng hát Tuấn Hưng từ lâu nhưng mấy năm trở lại đây, tình cờ hai người mới quen biết và trở nên thân thiết.

Lâm hạnh phúc hơn khi lần đầu hát mộc cho anh Hưng nghe bài mới chính anh chủ động bảo khi nào em làm MV anh sẽ đọc rap cho em. Và sản phẩm mới lần này Lâm rất tự hào vì sự góp sức của ca sĩ Tuấn Hưng".

MV "Kiếp người" của Lã Phong Lâm (Nguồn: Lã Phong Lâm).

Về phía ca sĩ Tuấn Hưng, anh bày tỏ muốn cổ vũ các ca sĩ trẻ trong các dự án âm nhạc nên ngoài tham gia đọc rap trong MV "Kiếp người", Tuấn Hưng cũng làm mới hình ảnh bằng cách đeo niềng răng được làm bằng kim cương mà một người bạn bên Mỹ tặng từ lâu mà chưa có dịp sử dụng.

"Khi tôi mới vào nghề cũng được nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị giúp đỡ vì vậy giờ đây khi các ca sĩ thế hệ sau cần mà tôi thấy có thể giúp được là sẵn sàng. Lã Phong Lâm đã yêu mến giọng hát của tôi từ lâu và khi nghe những lời bạn ấy viết trong "Kiếp người" tôi thấy có nhiều sự đồng cảm", Tuấn Hưng bộc bạch.

Ngoài việc mời được Tuấn Hưng xuất hiện trong MV lần này, Lã Phong Lâm lại tiếp tục có sự cộng tác với đạo diễn Đức Thịnh - người từng thủ vai Sơn Sọ trong bộ phim nổi tiếng "Đội đặc nhiệm nhà C21". Điều khiến nam ca sĩ xúc động là dù đang mang trong mình trọng bệnh ung thư hạch giai đoạn hai nhưng diễn viên, đạo diễn Đức Thịnh vẫn vô cùng hết lòng và trách nhiệm.

Tuấn Hưng xuất hiện ở MV mới của Lã Phong Lâm (Ảnh: CSCC).

Ca sĩ Lã Phong Lâm sinh năm 1980, có giọng hát lạ và anh là tác giả của bộ phim ca nhạc "Say tình say nghĩa" có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Việt Anh. Ngoài ra, anh cũng là tác giả bài hát "Còn lại chút tình người" do chính anh và ca sĩ Vũ Duy Khánh thể hiện. Nội dung bài hát đưa ra thông điệp rằng, ai rồi cũng phải già đi, cuộc sống này là hữu hạn, đừng vì những thứ phù phiếm mà đánh mất đi những giá trị cốt lõi của tất cả chúng ta.

Những ngày đầu năm 2020 khi phải chứng kiến dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Lã Phong Lâm đã dốc lòng viết ca khúc "Việt Nam ơi! Cùng nhau đồng lòng". Ca khúc này được ca sĩ Tuấn Hưng hưởng ứng và kêu gọi nhiều gương mặt nổi tiếng như: nghệ sĩ Xuân Hinh, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ Quang Thắng, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Minh Quân, Tô Minh Thắng, Quốc Anh, Lã Phong Lâm... cùng góp giọng và quay MV. Năm 2021, nam ca sĩ tiếp tục cho ra mắt ca khúc "Đời cho đi còn mãi" anh viết gửi tặng những bác sĩ, chiến sĩ và cả những tình nguyện viên.

Năm 2021 được xem là năm đáng nhớ đối với gia đình Lã Phong Lâm khi vợ chồng anh đón thêm một thành viên mới, bé gái Lã Phúc Trúc Anh đáng yêu chào đời vào cuối tháng 2. Trước đó nam ca sĩ đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh là Lã Phúc Khang (sinh năm 2011) và Lã Phúc Thịnh (sinh năm 2014).

Hà Thanh