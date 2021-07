Triển lãm "Cây đời mãi xanh" gây quỹ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM

Dân trí Bắt đầu từ ngày 9/7, Họa sỹ Ngô Trần Vũ cùng các họa sỹ đóng góp tranh để thực hiện triển lãm trực tuyến "Cây đời mãi xanh" gây quỹ mua gạo cho các gia đình khó khăn tại TP HCM.

Triển lãm tranh trực tuyến "Cây đời mãi xanh" tổ chức gây quỹ mua gạo cho các gia đình khó khăn tại TP HCM trong thời gian giãn cách xã hội chống Covid-19 đã gây quỹ được 209 triệu đồng với nhiều họa sỹ trên toàn quốc tham gia.

Bức tranh sơn mài "Tâm sự" của họa sỹ Trần Thị Huyền Thanh mang đến một năng lượng tích cực cho người xem.

Họa sỹ Ngô Trần Vũ cùng các họa sỹ đóng góp tranh để thực hiện triển lãm trực tuyến "Cây đời mãi xanh" từ ngày 9/7/2021. Theo họa sỹ Ngô Trần Vũ, tên triển lãm lấy theo tên bức tranh của họa sỹ Vũ Mười với ý nghĩa lòng tốt của con người như cây xanh mãi cùng năm tháng.

Có nhiều họa sỹ tham gia chương trình với những tác phẩm đẹp, giá từ thiện giảm để quyên góp quỹ như Ngụy Đình Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Triều Điển, Bình Nhi, Nguyễn Quốc Thắng, Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Trần Cường, Hà Hùng Dũng, Nguyễn Đức Huy, Đặng Thị Thu An. Và tượng của nghệ nhân, họa sỹ Nguyễn Tấn Phát với những tác phẩm tượng trâu sơn mài đặc sắc giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật.

Bức tranh "Mẫu Tử" của họa sỹ Đinh Ngọc Thắng mang lại cảm xúc thiêng liêng của tình cảm Mẹ Con, được chốt bán giá 25 triệu đồng.

Bức tranh "Cây Đời Mãi Xanh" của họa sỹ Vũ Mười gợi mở nhiều suy tưởng về con người và triết lý sống.

Bức tranh "Ban mai" của họa sỹ Ngụy Đình Hà gửi tham gia chương trình là một bức tranh hồ nước buổi sáng sớm. Đã bán giá 40 triệu đồng.

"Vùng nhiệt đới 1" của họa sỹ Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô).

Triển lãm sẽ tiếp tục nhận tranh và bán tranh gây quỹ đến 15/8/2021 để quyên góp mua gạo, thực phẩm cho các gia đình nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin đăng tại trang facebook cá nhân của họa sỹ Ngô Trần Vũ và nhóm họa sỹ Vietnam Art Space, All About Art And Artists.

Hà Thanh