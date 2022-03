Trao ngàn yêu thương đến phụ nữ Việt Nam - món ngon với khoai tây Mỹ

Đầu bếp Lê Xuân Tâm sinh năm 1975 tại Quảng Bình, Anh sở hữu một bộ sưu tập các giải thưởng danh giá mà bất cứ đầu bếp nào cũng phải ao ước.

Chef Tâm đã có hơn mười năm kinh nghiệm ở vị trí bếp trưởng nhà hàng fine dining Reflection khách sạn Caravelle. Từ năm 2017 đến nay anh là tổng bếp trưởng điều hành chuỗi Moo Beef Steak khu vực phía Nam Việt Nam.

"Khoai tây của Mỹ là một loại rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trung bình một củ khoai tây tầm 148g chứa tới 27mg vitamin C, đóng góp 30% nhu cầu khuyến nghị lượng vitamin C cơ thể cần trong một ngày. Vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta. Hơn thế nữa, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong một củ khoai tây chứa tới 620mg kali hay 15% nhu cầu cơ thể cần trong một ngày. Kali giúp cơ thể ổn định huyết áp. Do vậy, tôi chọn khoai tây tươi của Mỹ để trình bày cho các cô, các chị cách chế biến món ngon dinh dưỡng cho gia đình thân yêu của mình", chef Tâm chia sẻ.

Tại buổi hướng dẫn nấu món ngon với khoai tây Mỹ, Chef Lê Xuân Tâm đã hướng dẫn cho các cô, các chị cách nấu 3 món ăn dinh dưỡng.

Gnocchi khoai tây với tôm & xốt cà chua

Mô tả món ăn: Món gnocchi khoai tây Mỹ với tôm có kết cấu mềm dai, thơm béo của phô mai và vị chua của xốt cà chua tạo nên món ăn rất bắt mắt, dễ ăn và bổ dưỡng.

Nguyên liệu cho: Gnocchi potato

- Khoai tây tím của Mỹ: 1kg

- Bột mì: 250g

- Lòng đỏ trứng: 2 cái

- Bột phô mai Parmasan: 100gr

- Muối và tiêu để nêm

Nguyên liệu cho xốt cà chua

- Tôm: 600gr

- Cà chua bi: 200gr

- Xốt cà chua: 1 tin (250gr)

- Tỏi: 50gr

- Ớt cắt mỏng: 1pc

- Húng tây cắt nhỏ: 10 pcs

- Dầu Olive: 100ml

- Phô mai Pamesan: 50gr

- Rượu trắng: 100ml

Phương pháp chế biến:

1. Khoai tây tím hấp (luộc hoặc nướng) cho chín, sau đó nghiền nhuyễn mịn khoai qua rây lọc.

2. Cho vào khoai 2 lòng đỏ trứng gà, bột mỳ, phomai bột, và ít muối tiêu rồi trộn đều hỗn hợp.

3. Dùng tay nhào bột khoảng 5 phút đến khi khối bột kết dính, dẻo mịn, không dính tay là được.

4. Chia bột thành từng phần nhỏ vo tròn, sau đó dùng cái nĩa ấn nhẹ từng viên bột theo đường cong của chiếc nĩa để tạo hình.

5. Luộc gnocchi với nước sôi và ít muối, ít dầu. Khi gnocchi nổi lên mặt nước vớt ra ngâm qua nước đá, vớt ra để ráo khi gnocchi đã săn cứng lại.

6. Làm xốt cà chua: Tôm sú lột vỏ chừa đuôi, lấy sạch chỉ đen của tôm.

7. Dùng chảo cho ít dầu, xào tỏi và ớt vừa thơm, cho tôm sú vào xào vừa chín, cho ít rượu trắng vào, đun sôi sau đó cho cà chua bi, lá quế và xốt cà chua vào.

8. Đun sôi hỗn hợp xốt sau đó cho gnocchi vào và lắc đều tất cả hỗn hợp cho quyện vào nhau, nêm nếm lại vừa ăn là được.

9. Trang trí ra dĩa: Rắc thêm ít pho mai bột trên mặt.

Khoai tây mỹ với xốt Truffle ponzu mayo

Mô tả món ăn: Món khoai tây chiên vàng giòn được phủ nhẹ lớp phomai và ít dầu nấm tạo vị thơm đặc biệt khi ăn kèm với hỗn hợp xốt ponzu hòa lẫn cùng mayo & vị nấm truffle đem lại phong cách mới lạ. Món ăn này rất ngon và hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Khoai tây Mỹ: 600gr - 800gr

- Phô mai Parmesan: 100gr

- Dầu Truffle: 50gr

- Muối

Nguyên liệu cho: Truffle ponzu mayo

- Mayo: 300gr

- Xốt Ponzu: 35gr

- Tỏi: 5gr

- Muối: 2g

- Truffle juice: 15gr

- Dầu Truffle: 20gr

- Truffle paste: 15gr

Phương pháp chế biến:

1. Bật lò nướng không dầu hay lò chiên ở nhiệt độ 170 độ C.

2. Tất cả hỗn hợp làm xốt cho vào 1 cái tô trộn dùng cây trộn đều tay cho hỗn hợp tan đều.

3. Múc ra chén vừa đủ khi dùng.

4. Lò nóng cho khoai tây vào chiên hay nướng, sao cho khoai tây vàng giòn là được.

5. Lót khăn giấy thấm dầu ở dưới lắc đều sao cho khoai loại bỏ bớt dầu.

6. Sau đó rắc phomai parmesan và dầu nấm truffle cho bám đều lên bề mặt khoai tây.

7. Trình bày ra dĩa dùng kèm với xốt đã làm.

Bánh xếp khoai tây nhân mứt dâu kiểu Hàn Quốc

Mô tả món ăn: Món bánh khoai tây được chiên vàng giòn, thơm và có vị ngọt của dâu rất phù hợp cho trẻ em, dùng cho buổi sáng hay món tráng miệng sau buổi ăn chính.

Nguyên liệu:

- Khoai tây nâu (russet) của Mỹ: 500gr

- Bột nếp: 150gr

- Đường trắng: 50gr

- Trứng:2 quả

- Sữa không đường: 100ml

- Mứt dâu: 1 tin

- Một ít vanilla essence

- Muối

- Dầu ăn

Phương pháp chế biến:

1. Khoai tây hấp (luộc hoặc nướng) cho chín, bóc vỏ sau đó tán nghiền nhuyễn lúc đang còn nóng.

2. Dùng 1 cái tô cho trứng gà, đường, sữa tươi, vanilla và bột nếp vào trộn đều, dùng tay nhồi nhẹ tay đến lúc hỗn hợp thành khối mịn đều và không dính tay là được.

3. Chia bột thành từng phần nhỏ (40-50gr).

4. Vo tròn bột ấn 1 lỗ nhỏ để cho mứt dâu vào ở giữa, sau đó gói kín vo tròn bột lại, dùng tay ấn dẹp nhẹ.

5. Tiếp tục làm cho hết hỗn hợp còn lại.

6. Làm nóng dầu trong chảo, cho bánh vào chiên, khi mặt bánh đã chín và ngả màu vàng đẹp thì trở mặt còn lại cho chín vàng đều 2 mặt.

7. Xếp bánh ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

8. Trang trí ra đĩa và thưởng thức lúc bánh còn nóng.

