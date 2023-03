Tọa đàm "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài" tại Phố sách Hà Nội

Ngày 12/3, tọa đàm Mỗi đứa trẻ là một thiên tài đã diễn ra tại Phố sách Hà Nội. Tọa đàm khuyến khích cha mẹ hỗ trợ con, nuôi dưỡng trí thông minh của con, đồng hành cùng con để trở thành một thiên tài trong lĩnh vực mà con yêu thích.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một thiên tài, mọi đứa trẻ đều thông minh, đều có năng khiếu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trải qua quá trình trưởng thành, không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên thành những con người kiệt xuất. Lúc này, vai trò của những người cha, người mẹ chính là khơi dậy tố chất thiên tài của con.

Các diễn giả bàn luận sôi nổi trong tọa đàm "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài" (Ảnh: BTC).

Hai diễn giả Trần Ngọc Thêm và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương đã cùng bàn về các vấn đề: Làm thế nào để khám phá/ đánh thức/ nuôi dưỡng chất thiên tài trong mỗi đứa trẻ? Môi trường sống, môi trường học tập ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của trẻ? Để cha mẹ có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ phát triển tối đa năng lực bản thân và đọc sách, tự học đóng vai trò thế nào trong việc phát triển của một đứa trẻ?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện của gia đình mình: "Con trai tôi, hiện đang học lớp 2, là một cậu bé khá nhút nhát. Khi tôi đưa cháu đi học bơi, 5 ngày đầu, cháu rất sợ nước. Nhưng tôi vẫn kiên trì tham dự cả buổi học cùng con. Tới ngày thứ 10, cháu bắt đầu xuống nước bơi. Và thầy giáo đã rất ngạc nhiên về khả năng và tốc độ của cháu. Bây giờ, cháu có thể bơi tới 19 vòng trong bể."

Theo ông Trần Ngọc Thêm, giảng viên kỹ năng mềm, môi trường sẽ tạo điều kiện cho con người phát triển các khả năng cá nhân riêng. Tuy nhiên, trong cách giáo dục con trong nhiều gia đình Việt, nhiều đứa trẻ phải lớn lên theo mong muốn của bố mẹ.

Trong tọa đàm, hai diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển nhân cách và năng lực cá nhân của trẻ.

Các cuốn sách khoa học giáo dục được trưng bày trong buổi lễ ra mắt (Ảnh: BTC).

Về lý do lựa chọn Einstein là tên của thương hiệu sách, nhà vật lý và lịch sử khoa học Abraham Pais từng viết trong phần Lời nói đầu của cuốn sách Subtle is the Lord: The Science and the life of Albert Einstein: "Nếu được nói một câu ngắn gọn về tiểu sử Einstein, tôi có thể nói rằng ông là con người tự do nhất mà tôi từng biết, và một câu về sự nghiệp khoa học của ông: Ông biết cách phát minh ra các nguyên lý bất biến và biết cách sử dụng các định luật thống kê".

Dòng sách này tập trung vào 3 mảng hoạt động chính: Xuất bản 2 mảng sách khoa học và giáo dục gồm các tủ bách khoa thư, khoa học phổ thông, kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy, kỹ năng giảng dạy, nuôi dạy trẻ em, STE(A)M...; phát triển và tư vấn, cung cấp sách cho thư viện trường học, thư viện doanh nghiệp, thư viện cơ quan ban ngành, thư viện cá nhân; cung cấp và đào tạo những khóa học giáo dục, kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng đọc sách, và phát triển văn hóa đọc slogan: "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài".