Thú vui của 3 cha con lúc rảnh rỗi giúp đem về cho gia đình... 20 tỷ đồng

Một gia đình sống ở hạt Devon (Anh) đã nhận về cả một gia tài sau khi tìm thấy đồng tiền vàng có niên đại từ thế kỷ 13 (Ảnh: The Guardian).

Có được may mắn này là nhờ 3 cha con trong gia đình đã quay trở lại với một thú vui xưa cũ. Anh Michael Leigh-Mallory (52 tuổi) từng theo đuổi thú vui truy tìm cổ vật, nhưng anh đã từ bỏ thú vui này kể từ khi bắt đầu gây dựng gia đình riêng. Anh chỉ quay trở lại với thú vui cũ của mình sau khi các con đã đủ lớn và đề nghị cha hướng dẫn các con truy tìm cổ vật.

Gia đình họ đã nhận được một niềm vui bất ngờ khi trong cuộc truy tìm cổ vật với máy dò tìm kim loại, họ đã tìm thấy một đồng tiền vàng thuộc vào hàng cổ nhất trên đất nước Anh. Đồng xu này đã bán được với mức giá kỷ lục lên tới 648.000 bảng (tương đương hơn 19,7 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá vừa diễn ra.

Anh Michael Leigh-Mallory (52 tuổi) bên gia đình (Ảnh: The Guardian).

Anh Michael đã tìm thấy đồng tiền vàng được đúc dưới thời vua Henry III. Đồng xu được tìm thấy ở độ sâu 10cm dưới lớp đất của một trang trại nằm trong làng Hemyock của hạt Devon. Thời điểm anh tìm thấy đồng xu là một thời gian ngắn ngay sau khi quay lại với thú vui cũ.

Thoạt tiên không biết về giá trị đồng tiền vàng, anh đăng ảnh lên mạng xã hội, một nhà đấu giá ở London, Anh, đã ngay lập tức nhận ra đồng tiền này.

Giờ đây, anh Michael sẽ chia số tiền nhận được từ việc bán đồng xu với người chủ sở hữu mảnh đất mà trên đó anh đã tìm thấy đồng xu. Với số tiền có được, anh Michael dự định sẽ đầu tư vào việc học sau này của hai con nhỏ.

Anh Michael, một nhà nghiên cứu sinh thái học, cho biết anh đã thực hiện chuyến viếng thăm phần mộ của vua Henry III tại tu viện Westminster, London, Anh, để cảm tạ may mắn vừa đến với gia đình mình.

Đồng xu mà anh Michael vừa tìm thấy được đánh giá là một trong những đồng xu giá trị nhất từng được tìm thấy tại Anh (Ảnh: The Guardian).

Chia sẻ về may mắn này, anh Michael nói: "Mọi chuyện thật khó tin, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, thế rồi một số tiền lớn đến với gia đình chúng tôi. Hai con nhỏ - Emily và Harry - chính là lý do để chúng tôi có được may mắn này, bởi tôi đã từ bỏ thú vui dò tìm cổ vật từ lâu, cho tới khi hai con muốn cùng tôi trải nghiệm thú vui này.

Chúng tôi đã tìm thấy một số đồng xu cổ, bọn trẻ rất phấn khích nên chúng tôi quyết định đầu tư mua thêm thiết bị dò tìm mới. Ngay sau đó, chúng tôi tìm thấy đồng xu quý giá này".

Đồng xu mà anh Michael vừa tìm thấy được đánh giá là một trong những đồng xu giá trị nhất từng được tìm thấy tại Anh. Hiện tại, trên thị trường tiền xu cổ ở Anh, chỉ có 7 đồng xu giống với đồng xu mà anh Michael tìm thấy. Người mua đồng xu của anh Michael là một nhà sưu tầm tư nhân ẩn danh người Anh.