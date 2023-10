Thi Phượng bật khóc khi nhắc lại con đường theo đuổi ca hát

Ngày 6/10 tại Hà Nội, ca sĩ gốc Quảng Bình Thi Phượng giới thiệu MV Quảng Bình quê ta ơi như món quà ý nghĩa tặng quê hương, hướng tới kỷ niệm 420 năm thành lập tỉnh Quảng Bình (1604-2024) và nhân dịp kỷ niệm 60 năm nhạc sĩ Hoàng Văn sáng tác ca khúc này.

Ca sĩ, Á hậu Thi Phượng ra mắt MV "Quảng Bình quê ta ơi" dành tặng quê hương (Ảnh: Bình Quách).

Ca khúc Quảng Bình quê ta ơi vốn được xem như... "tỉnh ca" của Quảng Bình - quê hương của Thi Phượng. Trải qua bao năm tháng, ca khúc từng được rất nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công như: NSND Thu Hiền, ca sĩ Anh Thơ...

Bản thân Thị Phượng từng thực hiện rất nhiều những MV về Quảng Bình nhưng chưa từng nghĩ sẽ thực hiện MV ca khúc Quảng Bình quê ta ơi. "Tôi rất tự ti vì trước đó nhiều nghệ sĩ đã quá thành công. Tôi ngại bị so sánh giọng hát hay kỹ thuật và mình không thể vượt qua cái bóng quá lớn như vậy", cô chia sẻ.

Với MV này, Thi Phượng như một hướng dẫn viên du lịch đưa khán giả tham quan những di tích lịch sử nổi tiếng của mảnh đất quê hương mình. MV không chỉ là tâm huyết của Thi Phượng muốn dành gửi cho quê hương, mà còn là tâm huyết của đạo diễn Dương Lan Hương, người con Quảng Bình cùng ê-kíp thực hiện.

Thi Phượng như một hướng dẫn viên du lịch đưa khán giả tham quan những di tích lịch sử nổi tiếng của mảnh đất quê hương mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khi được mời dự lễ ra mắt MV cũng chia sẻ: "Ca khúc Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân rất quen thuộc với những người con của Quảng Bình. Trong không gian mới, MV mới của Thi Phượng đã tái hiện không khí sản xuất và chiến đấu một thời của người lính và người dân ở Quảng Bình.

Giọng hát của Thi Phượng ngọt ngào và sâu lắng. Tôi có cảm giác như Thi Phượng đã thể hiện tất cả tình yêu, cảm xúc của mình với quê hương qua ca khúc này".

Cũng tại buổi họp báo, nữ ca sĩ Thi Phượng bật khóc khi nhắc lại chặng đường theo đuổi niềm đam mê ca hát. Khoảnh khắc bất ngờ được mọi người chúc mừng sinh nhật trong buổi gặp gỡ báo chí cũng khiến cô xúc động nghẹn ngào.

Nữ ca sĩ (giữa) xúc động khi nhớ lại con đường theo đuổi đam mê ca hát của mình (Ảnh: Bình Quách).

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, từ ước mơ trở thành ca sĩ nhưng lại học múa, thi một cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á hậu (cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt 2017 tổ chức tại Mỹ); rồi quay trở lại với ca hát, Thi Phượng nói có lẽ đều là do sự an bài của số phận, là do "nghề đã chọn người".

Cuối năm 2019, gia đình, bạn bè khuyên Thi Phượng dự thi Duyên dáng Bolero. Dù không được giải cao nhất nhưng Thi Phượng được khán giả yêu thương. Sau đó, người đẹp nhận được nhiều lời mời đi diễn.

Nữ ca sĩ từng thực hiện nhiều MV về Quảng Bình như: Lệ Thủy quê mình, Quảng Bình trong câu hát, Về Quảng Bình đi anh, Đưa em về Kiến Giang, Anh có về Quảng Bình cùng em…