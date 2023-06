Tài tử điện ảnh Thái San về nước, hé lộ lý do kết hợp với Phương Thanh

Thái San cho biết những năm ở Pháp, anh rất thích nét diễn tự nhiên của Phương Thanh qua những bộ phim truyền hình, điện ảnh. Vì thế, trong chuyến về lại Việt Nam thăm nhà lần này, anh quyết mời bằng được giọng ca Trống vắng tham gia dự án cùng mình.

Diễn viên kể anh tự tìm tới quán cà phê quen thuộc mà Phương Thanh hay ngồi tại quận 1 (TPHCM) để gặp mặt và ngỏ lời mời cô song ca. Phương Thanh vui vẻ nhận lời. Cả hai có 10 ngày để làm quen, thu âm và quay MV trước khi Thái San trở lại Pháp.

Thái San và Phương Thanh chia sẻ về sự kết hợp (Ảnh: Ban Tổ chức).

I wanna be in you là sáng tác của tác giả trẻ Phi Vũ. MV ca khúc được quay ở Phan Thiết trong 48 tiếng liên tục. Chia sẻ về việc hợp tác lần này, Thái San cho biết nhờ sự máu lửa của Phương Thanh mà anh cảm thấy tự tin hơn hẳn khi thu âm.

Về phía Phương Thanh, khi hiểu được cuộc đời đầy thăng trầm vì biến cố gia đình của Thái San, nhất là quãng thời gian anh bị trầm cảm hơn 10 năm, cô mong muốn giúp anh giải tỏa mọi thứ bằng âm nhạc. Đó chính là lý do cô chọn hát bè để giúp đàn anh được thể hiện trọn vẹn nỗi lòng, giải tỏa hết những chất chứa bên trong.

Ca sĩ Lam Trường, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc, ca sĩ Phương Thanh và nhiếp ảnh gia Quốc Huy đến chúc mừng Thái San (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau khi thực hiện xong MV, Thái San sẽ trở lại Pháp để tiếp tục công việc của mình. Thời gian tới, anh sẽ đi đi về về giữa 2 nước để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật.

Thái San cho biết làm việc với Phương Thanh những ngày qua, anh lại càng hăng hái trở lại với nghệ thuật bởi ngọn lửa nghề trong anh chưa bao giờ tắt. Nam tài tử cũng nhận được nhiều lời mời tham gia phim ảnh từ các đạo diễn và nhà sản xuất Việt Nam.