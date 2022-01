Tác giả Thiên An ra mắt "Tâm an ắt bình an"

"Tâm an ắt bình an" là cuốn sách về triết lý nhân sinh, cuộc sống, được xem là bí kíp điều chỉnh tâm tính mà chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, dù ở bất kỳ độ tuổi nào đều cần, để đọc, để ngẫm và hơn cả là để thực hành một cách sống thư thái, thanh thản.

Cuốn sách của tác giả Thiên An (tên thật Nguyễn Hoàng An) vốn nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Anh Tấm". Anh sinh ngày 14/6/1989. Bà xã Kiều Oanh là người được Thiên An nhắc đến nhiều nhất trong cuốn sách này.

Tác giả Thiên An vừa ra mắt "Tâm an ắt bình an" ngày 22/1 tại Hà Nội (Ảnh: NVCC).

"Trong cuộc hành trình nhiều màu sắc rực rỡ của nhân sinh sẽ luôn có những thời khắc suy tư và mỏi mệt. Dù là người có địa vị hay ai đó ngập tràn may mắn, cũng sẽ luôn có những thử thách khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn đó và cho bản thân mình một điểm lặng, cho tâm hồn một điểm tĩnh chính là lí do ''Tâm an ắt bình an được ra đời".

Cuốn sách là tập hợp những đoạn tản văn, những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những luận điểm sống và tất cả những rung động của cảm xúc mà Thiên An đã có trong cuộc sống này", Thiên An chia sẻ.

Tác giả Thiên An (Ảnh: NVCC).

Đọc "Tâm an ắt bình an" do Skybooks phát hành bạn sẽ hiểu ra: có lên dốc xe mới cần dùng lực, có leo cao, chân mình mới chùng mỏi. Đời là chuỗi ngày không quay ngược, chỉ có thể tiến về phía trước, thăng giáng trầm bổng đầy vô thường, mỗi người phải tự mình định hướng sống. Nếu bạn coi đời là một cuộc chiến thì hãy hiểu đánh trận có thắng thua, có lúc hòa.

Đời muốn thuận lợi, bình an, lắm khi là phải biết thỏa hiệp. Bạn phải bỏ sự nóng giận, hiếu thắng tuổi thiếu niên để học cách sống trầm ổn, biết nhìn trước ngó sau. Nếu bạn coi đời là một ván cờ, đừng hấp tấp được ăn cả ngã về không hay tự tin hoặc tự ti thái quá, thế đời có khó thì buộc lòng càng phải lặng như nước mới tìm đúng cách "chiếu tướng" vẻ vang.

Một trích dẫn trong cuốn sách (Ảnh: NVCC).

"Tâm an ắt bình an" được ra đời vào giai đoạn Covid-19, giai đoạn khó khăn của đất nước, của thế giới, của nhân loại. Tôi hi vọng chương đầu tiên có thể vực dậy tinh thần của các bạn độc giả trẻ tuổi khi đọc sách và tiếp cận với chương 1 để họ có thể có được sự bình an trong tâm hồn", Thiên An bày tỏ.

Độc giả của Thiên An là ai? Đó là những người mà cuộc sống đang có đôi điều mỏi mệt, những người nội tâm đang phải suy nghĩ, trăn trở. Họ đọc để gác lại những sóng gió trong tâm hồn mình, để vơi bớt những mỏi mệt. Và hơn hết là để thanh thản và hướng thiện hơn mỗi ngày...

Thiên An chia sẻ: "Để có một "Anh Tấm" ngày hôm nay, không thể thiếu được "Chị Cám" Kiều Oanh luôn đồng hành ở bên" (Ảnh: NVCC).

Sự biết ơn và trân trọng vợ và con trai (bé Ken) của Thiên An được thể hiện xuyên suốt cuốn sách đã truyền cảm hứng cho nhiều độc giả. Thiên An đã nhận được nhiều bình luận chia sẻ rằng, cuốn sách "Tâm an ắt bình an" giống như một liều thuốc đã giúp họ thức tỉnh. Họ đã biết sống chậm lại hơn, trân trọng những điều bình dị của cuộc sống hơn và thương yêu người bên cạnh mình hơn.