Spider-Man 3 chuẩn bị ra mắt, tiếp nối điều gì từ hai phần trước?

Dân trí Phải đến tận tháng 12 năm nay, người hâm mộ điện ảnh mới được thưởng thức Spider-Man phần tiếp theo với sự góp mặt của Tom Holland. Trong lúc đó, cùng chiêm nghiệm lại những điều hai phần trước đã xây dựng cho phần thứ 3.

Spider-Man: Far From Home (2019), Spider-Man: Homecoming (2017) với tựa Việt hóa lần lượt Người Nhện: Xa Nhà và Người Nhện: Trở Về Nhà là hai siêu phẩm cận kề nhất với phần 3 mang tên Spider-Man: No Way Home chuẩn bị ra mắt cuối năm nay. Với những hé lộ ít ỏi từ Marvel Studios và Sony Pictures, Người Nhện Peter Parker trong phần phim tiếp theo sẽ có trải nghiệm thú vị nào?

Gặp gỡ các "phiên bản" Người Nhện khác đến từ đa vũ trụ

Thuyết đa vũ trụ (multiverse) trong vũ trụ Marvel (MCU) là lý thuyết tồn tại của các nhân vật Marvel, trong đó họ có thể xuất hiện ở cùng hoặc riêng biệt tại nhiều chiều không gian. Các vũ trụ này được gọi là Earth-xxx mà tại đó có thể có song song các phiên bản Spider-Man, Iron Man hoặc thậm chí cả biệt đội Avenger với nhiều cuộc đời khác nhau.

Ý tưởng này đã được nhà sản xuất đề cập lần đầu từ Avengers 4: Endgame (Biệt Đội Siêu Anh Hùng 4: Tàn Cuộc) và sau đó được làm rõ hơn trong Người Nhện: Xa Nhà hay nhiều sê-ri riêng biệt về các nhân vật của biệt đội Avengers. Hậu Tàn Cuộc và cái chết của Người Sắt Tony Stark, Peter Parker (Tom Holland) bất ngờ được Nick Fury triệu tập trong chuyến du ngoạn cùng bạn bè ở châu Âu. Nick Fury đã xác nhận về sự tồn tại của đa vũ trụ và nguy cơ thế giới bị xâm chiếm một lần nữa từ một kẻ thù mới. Cú búng tay từ Găng tay vô cực đã khiến bốn thực thể cổ đại Elementals: Nước, Lửa, Đất và Gió thông qua lỗ thủng không gian xâm chiếm Trái Đất. Trong khi các siêu anh hùng khác đều bận tay, Peter Parker buộc lòng phải ra tay, cùng sự trợ giúp từ Mysterio (Jake Gyllenhaal), siêu anh hùng cũng đến từ chiều không gian của nhóm Elementals - để đánh đuổi những tên phản diện này ra khỏi chiều không gian mà cậu đang sống.

Trong thực tế, chủ tịch Marvel Studios, ông Kevin Feige, cũng đã xác nhận sự tồn tại của đa vũ trụ trong MCU. Bên cạnh đó, có nhiều đồn đoán rằng cả Andrew Garfield và Tobey Maguire, hai nam diễn viên thủ vai Người Nhện trong 5 phần phim trước đó sẽ cùng xuất hiện Tom Holland trong Spider-Man: No Way Home. Điều này làm dấy lên thông tin rằng đa vũ trụ có thể mang đến cú đột phá trong cả kịch bản lẫn nhân vật của giai đoạn 4 MCU.

Không còn Người Nhện u ám và cô độc

Cũng phải nhắc lại ở phần hai Người Nhện: Trở Về Nhà, lai lịch của Peter Parker là trẻ mồ côi từ nhỏ, được chú và dì nhận về nuôi dưỡng. Trong buổi triển lãm công cộng nguyên tử, Peter lúc này mới 15 tuổi đã bị một con nhện dính chùm tia của máy gia tốc hạt nhân cắn phải. Bỗng dưng sở hữu siêu năng lực nhưng lúc này Peter mới chỉ là một cậu học sinh trung học. Cuộc sống của cậu bị xáo trộn, giữa một bên là vai trò siêu anh hùng "từ trên trời rơi xuống", một bên là đời sống tươi vui của một cậu bé tuổi teen cùng những người bạn tốt như Liz, Ned và Michelle.

Hình tượng tích cực này tiếp tục được duy trì trong Người Nhện: Xa Nhà. Lấy bối cảnh chuyến du lịch châu Âu cùng những người bạn, gần một nửa bộ phim đã mang bầu không khí đầy sức sống, vui nhộn của Peter Parker cùng bạn học. Điều này rất khác biệt so với khuôn mẫu u ám và cô độc trước đó của Spider-Man vốn đã bị nhiều fan phàn nàn. Dù có biệt danh "người hàng xóm thân thiện" nhưng trong loạt phim ba phần của Sam Raimi hay The Amazing Spider-Man của Marc Webb lại gắn liền nhiều mất mát. Hình ảnh "Nhện teen" mới mẻ mà Marvel Studios và Sony đã theo đuổi từ 2017 đến nay chính là dấu chỉ cho thấy, Người Nhện trong phần 3 Spider-Man: No Way Home sẽ không có quá nhiều khác biệt so với 2 phần phim trước.

Trường Thịnh