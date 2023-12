Đêm nhạc "SONG K" được khởi xướng và thai nghén bởi Frontman Việt Lâm (ban nhạc The Kollect, Việt Nam) và trưởng nhóm KJO (ban nhạc KURROCK, Nhật Bản), sẽ diễn ra vào ngày 27/12 tại Hanoi Rock City (HRC).

Tên gọi "SONG K" là cách chơi chữ "song ca", đánh dấu lần đầu tiên hai ban nhạc rock tên K cùng biểu diễn trên sân khấu.

Ngoài The Kollect và KURROCK, đêm nhạc còn có sự tham gia của các khách mời đặc biệt: Guitarist Hà Laze, Guitarist Tùng Giang, Bassist My Nguyễn và Drummer Phú Nguyễn.

Master/Guitarist Hồ Trọng Hà (Hà Laze).

Master/Guitarist Hồ Trọng Hà (Hà Laze) được biết đến rộng rãi với danh xưng "Hà God's Hand". Anh là "hiệu trưởng" là của học viện School Of Rock (SOR).

Hà Laze đồng thời là thủ lĩnh của ban nhạc Skull Of Rock, với đội hình các rocker dày dạn kinh nghiệm, đã chinh chiến và để lại dấu ấn trên khắp các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ tại Việt Nam.

Guitarist/ Producer/ Sound Engineer Tùng Giang.

Guitarist/ Producer/ Sound Engineer Tùng Giang là một cái tên mới xuất hiện nhưng không hề xa lạ trong cộng đồng yêu thích rock Việt. Tài năng và bản lĩnh của Tùng Giang đã được nhiều nghệ sĩ gạo cội công nhận, nhận được sự quan tâm và yêu mến đặc biệt của khán giả sau chương trình "Rock Việt Tiger 2022".

Tại cuộc thi, Giang đã cùng ban nhạc Brainwave đoạt danh hiệu Á quân. Anh tỏa sáng ở nhiều vai trò: sáng tác, hòa âm phối khí, trình diễn…

Với sức trẻ, tài năng và sự linh hoạt, nhạy bén và năng lượng sáng tạo không giới hạn, Tùng Giang vẫn lặng lẽ đi những bước vững chãi trên hành trình tìm kiếm bản ngã âm nhạc của chính mình.

Bassist My Nguyễn.

Bassist My Nguyễn, 17 tuổi, đang theo học Khoa Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là học trò của Bassist Nguyễn Minh Đức (ban nhạc Bức Tường). Cô là người trẻ tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ của đêm nhạc "SONG K".

Dù tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ, nhưng My Nguyễn được nhận xét có phong thái chuyên nghiệp. Vừa qua, cô đã cùng ban nhạc Khật xuất sắc giành danh hiệu Quán quân của cuộc thi "Band Đấu 2023" (do HRC tổ chức).

"Sự xuất hiện của một nữ Bassist trong đội hình một ban nhạc từ lâu đã trở thành tâm điểm, mang tới một nguồn năng lượng tươi mới, đầy duyên dáng và lôi cuốn trên sân khấu. Họ luôn thu hút mọi ánh nhìn, không quan trọng khán giả là nam hay nữ.

Nếu bạn là một người yêu âm nhạc và hứng thú với "hình thái ban nhạc", bạn chắc chắn sẽ bị thu hút bởi âm thanh của một nữ Bassist", Frontman Việt Lâm đánh giá.

Drummer Phú Nguyễn.

Với 30 năm kinh nghiệm vừa là người biểu diễn vừa huấn luyện, Drummer Phú Nguyễn đã để lại dấu ấn trong nền âm nhạc đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.

Phân chia thời gian giữa một giảng viên chính thức tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn và Âm nhạc Soul (SMPAA) và một tay trống được săn đón cho nhiều loại hình âm nhạc khác nhau, Nguyễn Hữu Phú còn nhiều điều thú vị hơn nữa ngoài khả năng đánh trống năng động, đa dạng và cực kỳ chắc chắn của anh ấy.

"Chắc hẳn đi cùng những màn trình diễn cháy bỏng, đầy cảm xúc là vô vàn những câu chuyện thú vị về mối lương duyên giữa 2 ban nhạc tới từ 2 nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại đêm nhạc Song K" Việt Lâm nói.

Ban nhạc The Kollect.

Ban nhạc The Kollect thành lập năm 2016 tại Hà Nội, được dẫn dắt bởi ca sĩ Việt Lâm - người đã có nhiều năm cộng tác cùng ban nhạc Bức Tường trong nhiều đêm diễn lớn nhỏ.

Từng nổi danh với những bản cover thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng, sự hiện diện của The Kollect như nguồn sinh khí cho giới trẻ yêu nhạc thời bấy giờ.

Sau 7 năm thăng trầm cùng một loạt đứt gãy do biến cố nhân sự, The Kollect bất ngờ trở lại vào tháng 9/2023 với một diện mạo hoàn toàn mới với 5 mảnh ghép - 5 cá tính nghệ thuật khác biệt.

Họ gồm Việt Lâm (Frontman), Minh Huỳnh (Producer/Guitarist/Keyboardist), Hải Lê (Guitarist), Cảnh Bass (Bassist) và Đặng Đức (Drummer).

Những tháng cuối năm 2023, ban nhạc liên tiếp giới thiệu tới khán giả những sản phẩm chất lượng như Cất Cánh, Cho Em, Xin Lỗi Em, đồng thời công bố dự án âm nhạc mang tên. Tái Sinh" sẽ được phát hành đầu năm 2024. Đây hứa hẹn sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ trong định hướng nghệ thuật của The Kollect.

Ban nhạc KURROCK.

Ban nhạc KURROCK (Hắc Thạch) thành lập năm 2020, tự hào là ban nhạc rock đầu tiên của người Việt tại Nhật Bản, hiện gồm 5 thành viên (3 người Việt và 2 người Nhật): KJO (Guitarist/ Leader), TroK (Vocalist), Remina (Vocalist), Sang (Bassist) và Daisuke (Drummer).

Nhóm hoạt động chủ yếu tại Tokyo (Nhật Bản) cùng những thách thức đời sống giữa một siêu đô thị, những thích nghi mãnh liệt thay thế những bỡ ngỡ ban đầu trở thành đề tài sáng tác và sản phẩm âm nhạc chất lượng, khẳng định sức sáng tạo lẫn nguồn năng lượng của nhóm.

KURROCK chọn theo hướng DIY (Do it yourself) chuyên nghiệp, đầu tư khắt khe về âm thanh, hình ảnh lẫn các khả năng kết nối văn hóa thông qua âm nhạc và đa ngôn ngữ.

Ban nhạc tham gia biểu diễn tại các sân khấu và sự kiện lớn nhỏ tại Nhật Bản, trước khi tự tổ chức thành công tour diễn đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm 2022 đầu 2023, trong sự đón nhận từ truyền thông lẫn khán giả tại cả hai quốc gia.