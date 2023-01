Siêu mẫu Đình Quyền và học trò xếp hình quốc kỳ xác nhận kỷ lục Việt Nam

Mới đây, sự kiện fashion show "Thiên thần nhí - Hội tụ và tỏa sáng" lần thứ 9 đã chính thức diễn ra tại Quảng Ninh. Đây là sân chơi nhằm tôn vinh các tài năng nhí có thành tích xuất sắc trong nước và quốc tế. Siêu mẫu Nguyễn Đình Quyền đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng chuyên môn.

Siêu mẫu Đình Quyền và học trò trong đêm Gala thời trang tại Quảng Ninh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ 1.000 hồ sơ trên cả nước, trải qua 2 vòng tuyển chọn cuối cùng đã chọn ra 30 mẫu nhí có cống hiến, có hoạt động nghệ thuật xuất sắc trong năm qua và được vinh danh tại sự kiện.

Theo siêu mẫu Đình Quyền, đêm Gala đã vinh danh các mẫu nhí ở 12 hạng mục giải thưởng, gồm: Best Asian rising kid star (Ngôi sao nhí Châu Á triển vọng) trao cho mẫu nhí Lão Thái An - học trò của siêu mẫu Đình Quyền; Best kid model of the year (Mẫu nhí xuất sắc nhất của năm) thuộc về Nguyễn Hương Mộc Trà; Best talent kid of the year (Mẫu nhí tài năng nhất của năm) Tạ Quang Khánh; Best kid model catwalk (Mẫu nhí catwalk tốt nhất) Nguyễn Ngọc Bảo Hân; Best face (Gương mặt xuất sắc) Đỗ Hoàng Sơn; Best evening gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất) Trần Hoàng Khánh Vân.

Siêu mẫu Đình Quyền và các mẫu nhí tại sự kiện hát đồng ca "Việt Nam ơi" và xếp hình Cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra còn có các giải: Trình diễn trang phục ấn tượng nhất: Nguyễn Minh Châu; Mẫu nhí trình diễn phong cách nhất: Phi Kha Ly; Mẫu nhí trình diễn tự tin nhất: Nguyễn Lê Kim Ngân; Mẫu nhí trình diễn sáng tạo nhất: Đỗ Hải Phong; Mẫu nhí thân thiện nhất: Cao Bảo Châu; Mẫu nhí năng động nhất: Hoàng Bảo Trâm.

Siêu mẫu Đình Quyền và học trò Hải Phong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng tại sự kiện, siêu mẫu Đình Quyền và các học trò tham gia hoạt động ý nghĩa và tự hào, đó chính là sự kiện đồng ca "Việt Nam ơi" và xếp hình Cờ đỏ sao vàng tại đền Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh. Tham gia vào sự kiện xếp hình quốc kỳ có gần 2.000 người, nhiều người đến từ các đơn vị và độ tuổi khác nhau như Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, các mẫu nhí NĐQ Academy,…