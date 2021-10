Si Won chào thua Những Quý Cô Say Xỉn trên FPT Play

Dân trí Mang vẻ ngoài bụi bặm của một người đàn ông trải đời, Si Won vào vai chàng giám đốc Kang Bok Goo không biết nhậu nhẹt trong Những Quý Cô Say Xỉn. Bộ phim được trình chiếu trên FPT Play từ 22/10.

Nội dung đột phá, gần gũi cuộc sống

Dựa trên bộ webtoon nổi tiếng Drunk City Maidens của tác giả Mikan, bộ phim Những Quý Cô Say Xỉn khai thác những biến động xung quanh câu chuyện trên bàn nhậu của nhóm bạn thân Ahn So Hee, Han Ji Yeon và Kang Ji Goo. Cả ba cô gái đều đã bước qua tuổi ba mươi với sự nghiệp khác nhau. So Hee (Lee Sun Bin) hiện làm biên tập viên truyền hình, Ji Yeon (Han Sun Hwa) là một giáo viên yoga còn Ji Goo (Jung Eun Ji) lại trở thành Youtuber, chuyên gấp giấy origami.

Không chỉ trong công việc, tính cách của hội chị em rượu chè cũng đa dạng không kém. Trong Những Quý Cô Say Xỉn, So Hee là cô nàng nóng nảy, gần như không bao giờ có ý định lùi bước trong các cuộc tranh cãi. Ji Yeon lại có phần ngốc nghếch nhưng đầy nghị lực. Còn Ji Goo thì điềm tĩnh và cứng rắn. Tuy là những mảnh ghép trái ngược, cả ba đều có chung niềm tin rằng cuộc đời độc thân của mình sẽ kém phần trọn vẹn nếu thiếu đi những ly rượu sau mỗi lần tan ca.

Rất nghiêm túc trong giờ làm nhưng trên bàn nhậu, tửu lượng đỉnh cao của ba cô gái khiến cánh đàn ông cũng phải bất ngờ. Ấy thế mà vì một lý do đặc biệt, hội chị em thích chè chén này lại phải ngồi "chung chiếu" với một người đàn ông không biết uống rượu - Kang Bok Goo (Si Won), Giám đốc sản xuất của một chương trình tạp kỹ. Khi các quý cô sẵn sàng nốc rượu bằng ống hút, anh chàng này dường như chỉ thích mì gói và "lăm lăm" trong tay hộp sữa chua. Sự tương phản hài hước này chính là điểm thu hút khiến khán giả mong ngóng không thôi ngày phim ra mắt.

Cũng phải nói thêm rằng tại Hàn Quốc, thú vui này không hề xa lạ hay cá biệt. Nhâm nhi sau giờ làm được xem là cách xả stress bình thường, đặc biệt đối với dân công sở. Tuy chi tiết này đã được đưa vào không ít bộ phim truyền hình nhưng Những Quý Cô Say Xỉn là bộ phim đầu tiên mà "nhậu nhẹt" được nâng lên thành một đề tài chính, là chất dẫn gắn kết những câu chuyện trong đời thực và trên bàn ăn. Chia sẻ với The Korea Times, đạo diễn Kim Jung Sik cho biết "Thông qua bộ phim này, tôi hy vọng khán giả có thể tìm lại được niềm vui và sự phấn khởi khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, đặc biệt khi chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian quá ủ dột vì đại dịch".

Dàn diễn viên được mong chờ

Những Quý Cô Say Xỉn là bộ phim tình cảm, hài hước mới nhất của TVING, đánh dấu lần đầu cộng tác giữa bốn diễn viên Lee Sun Bin, Eun Ji (nhóm Apink), Han Sun Hwa và Si Won (nhóm Super Junior). Trong khi Eun Ji và Han Sun Hwa đều là những cái tên triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc, Lee Sun Bin đã được biết đến hơn kể từ sau khi công khai hẹn hò cùng Lee Kwang Soo. Trước đó, khả năng của cô đã sớm được khen ngợi qua hai bộ phim Team Bulldog: Off-duty Investigation và Missing 9. Với nhan sắc và khả năng diễn xuất đang đà tiến triển, Lee Sun Bin được nhận định là người thích hợp nhất bộc lộ được trọn vẹn cá tính của nhân vật So Hee.

Trong số 4 diễn viên chính góp mặt, nam thần của nhóm Super Junior là nhân vật có "thâm niên" nhất trong mảng diễn xuất. Trong phim, anh thủ vai một sếp cấp cao trong ngành giải trí. Dù mang vẻ ngoài bụi bặm nhưng Si Won dường như trên bàn nhậu Bok Goo lại yếu thế hơn hội chị em So Hee, Ji Goo và Ji Yeon nhiều lần. Trở lại với khán giả truyền hình lần này, Si Won tiết lộ rằng anh đã trao đổi rất nhiều với đạo diễn để làm cho nhân vật Bok Goo trở nên sống động. Với vai diễn này, anh chấp nhận bản thân thoát khỏi hình tượng nam thần thường thấy, thay vào đó là một người đàn ông ít chăm chút đến bản thân với bộ râu dày khá "hoang dã". Điều này khiến không ít khán giả tò mò và càng mong chờ vào sự xuất hiện của anh cùng 3 cô gái trên màn ảnh nhỏ.

Đừng bỏ lỡ bộ phim Những Quý Cô Say Xỉn (tựa quốc tế: Work Later, Drink Now) sẽ được trình chiếu trên FPT Play từ 22/10/2021. Bộ phim gồm 12 tập với phụ đề đầy đủ, lên sóng song song với Hàn Quốc vào tối thứ sáu hằng tuần.

