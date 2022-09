Sao Mai 2022: Nhạc nhẹ bùng nổ tại đêm thi thứ hai

Lựa chọn một bài hát Funky rất mới của quán quân Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc, thí sinh Đoàn Thị Hồng Hạnh (SBD 15) đã gây ngạc nhiên cho khán giả bởi sự thay đổi phong cách của cô so với những tuần trước. Ca khúc "No more love" (Chẳng còn vấn vương) với sự hỗ trợ đọc rap của ca sỹ Trần Phúc Minh - phần trình diễn của Hồng Hạnh cũng mang lại những cảm xúc khác biệt cho khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).