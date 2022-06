Quá khứ bất ngờ của Seo Hyun Jin trong phim Why Her? hé lộ trên FPT Play

Với nội dung ngày càng kịch tính, hành trình vạch trần những kẻ từng đẩy mình khỏi vị trí luật sư đại diện danh giá tại TK Law Firm, công ty luật hàng đầu Hàn Quốc, xuống chân giảng viên quèn của Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) nơi series Why Her? (tựa Việt hóa: Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae?) tiếp tục chinh phục cộng đồng fan K-drama tuần qua.

Đặc biệt, trong 2 tập vừa lên sóng, bên cạnh tuyến chuyện nữ chính lên kế hoạch trả thù các ông lớn quyền lực, đứa con tinh thần của đạo diễn Park Soo Jin còn mang đến nhiều nút thắt đầy bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của phần lớn người xem.

Kẻ thứ 3 chen ngang vào mối tình cô - trò

Sau thời gian dài thoải mái "thả thính" nữ giảng viên Oh Soo Jae, chàng sinh viên Gong Chan (Hwang In Yeop) giờ đây đã gặp phải đối thủ đáng gờm trên con đường chinh phục trái tim nàng ta. Đó là Choi Yoon Sang (Bae In Hyuk), bạn học cùng khóa kiêm con trai Chủ tịch công ty TK Choi Tae Guk (Heo Jun Ho).

Dẫu mang dòng máu của kẻ mà Oh Soo Jae căm ghét, cô ta lại rất quý mến Yoon Sang vì cậu trái ngược hoàn toàn với ông bố ác quỷ, luôn chọn đứng ngoài cuộc, quyết không dính líu đến công việc gia đình. Tương tự Gong Chan, thanh niên này cũng bị loạn nhịp bởi phong thái tự tin và mạnh mẽ nơi chị đại luật sư.

Do vậy, Yoon Sang chẳng thể giấu nổi ánh mắt ghen tị khi Gong Chan "kè kè" bên người cậu thích. Lấy hết dũng khí, anh làm khán giả bất ngờ khi đề nghị Oh Soo Jae đừng yếu lòng trước chàng sinh viên kia, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ nữ chính đối đầu bố ruột nếu nàng chịu cắt đứt mối tình cô - trò này.

Hung thủ giết hại em gái nam chính còn nhởn nhơ

Tưởng chừng dành hầu hết thời gian để hỗ trợ hai ông chú quản lý tiệm ăn hay tìm cách "cưa" đổ chị đại luật sư, tuy nhiên, 2 tập phim Why Her? mới nhất đã cho thấy, Gong Chan vẫn âm thầm điều tra về cái chết của đứa em gái - vụ án mạng kinh hoàng khiến anh chịu hàm oan, bị xã hội vùi dập lẫn làm gia đình mình tan nát.

Theo lời Gong Chan, anh tin hung thủ thực sự chưa hề sa lưới pháp luật. Câu chuyện càng thêm gay cấn bởi chi tiết tên công tố viên trưởng thụ lý việc xét xử cậu ngày xưa là chủ tịch Choi Tae Guk. Lúc vụ án được khép lại, hắn liền xin từ chức rồi ra ngoài thành lập nên công ty TK Law Firm.

Thế nên, trong lòng Gong Chan luôn lo sợ rằng liệu Oh Soo Jae có phải một nữ anh hùng cao thượng khi dám nhận bào chữa giúp cậu?Hay tất cả chỉ là vở kịch do Choi Tae Guk dàn dựng, còn cô thì hợp tác "diễn sâu" để đổi lấy vị trí tại công ty của hắn ta?

Quan hệ cha chồng - con dâu gây sốc

Ngoài hai cú twist kể trên, series Why Her? cũng khiến cộng đồng fan phim Hàn dậy sóng trước quá khứ mà Oh Soo Jae không muốn ai hay biết: Cô từng yêu con trai trưởng Joo Wan của Choi Tae Guk, thậm chí có thai và dự định kết hôn cùng anh chàng. Tất nhiên, "trùm cuối" đời nào chấp nhận một đứa con dâu sở hữu gia cảnh thấp kém.

Sau khi dụ ngọt Oh Soo Jae sang Mỹ sinh con, lão lập tức tổ chức đám cưới cho con trai với người phụ nữ khác. Vì quá sốc, nàng ta đã bị sảy thai và trầm cảm suốt thời gian dài. Đây mới chính là nguyên nhân biến cô thành nữ luật sư lạnh lùng, gai góc. Tuy cực kì căm hận cha con họ, Oh Soo Jae vẫn quyết định quay về phục vụ công ty TK hòng chờ đợi cơ hội trả thù.

Nhằm che giấu bí mật ấy, Choi Tae Guk đành phải dang tay chào đón "con dâu hụt". Hơn nữa, việc giữ Oh Soo Jae bên mình cũng giúp lão dễ dàng kiểm soát mối nguy này, đồng thời lợi dụng tài năng của cô để làm giàu cho bản thân gã.

Nghi vấn con gái của nữ chính chưa chết?

Đặc biệt, trong diễn biến mới nhất, Oh Soo Jae tình cờ được vợ người con trai trưởng tiết lộ sự thật chấn động: Nhóc tì đáng yêu Choi Jae Yi vốn không phải con ruột mà bà sinh ra. Cộng thêm chi tiết em ấy có độ tuổi khá tương đồng đứa con gái yểu mệnh của mình, nàng ta nghi ngờ tay chủ tịch ranh ma đã ngụy tạo nên kết quả sảy thai.

Mặc dù tác phẩm chưa cung cấp thêm bằng chứng để củng cố cho giả thuyết vừa rồi nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vốn nổi tiếng là bậc thầy thao túng tâm trí, Choi Tae Guk hẳn sẽ chẳng ngại qua mặt Oh Soo Jae, bắt đứa trẻ về nuôi hòng tiện bề khống chế nữ chính nếu cô âm mưu làm phản.

Vì vậy, nếu quả thực con gái Oh Soo Jae đang bị tên này kiểm soát, thì việc nàng ta đối đầu với lão chẳng khác nào tự đẩy mình lâm vào thế khó. Bộ phim chỉ mới đi được chưa đầy nửa đoạn đường, tương lai của màn đấu trí giữa Soo Jae và ông trùm Tae Guk, lời giải cho cuộc điều tra kẻ giết em gái Gong Chan và kết cục của mối tình tay ba hứa hẹn sẽ chứa đựng nhiều bước ngoặt lý thú sắp tới.

