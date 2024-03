Lễ trao giải Oscar là sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả yêu môn nghệ thuật thứ bảy.

Lễ trao giải Oscar 2024 hứa hẹn nhiều thú vị. Năm 2023 là một năm đầy sóng gió của Hollywood. Cuộc đình công kéo dài 5 tháng của các biên kịch thuộc Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) đã làm gián đoạn quá trình sản xuất của hàng loạt dự án, thậm chí khiến một vài bom tấn phải lùi lịch phát hành.

Tuy nhiên, năm 2023 vẫn chứng kiến nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc ra mắt và hứa hẹn tạo nên một mùa giải nhiều bất ngờ, cạnh tranh khốc liệt. Tiêu biểu trong số đó là tác phẩm Oppenheimer, thể loại tiểu sử - tâm lý, được Christopher Nolan chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus.

Lễ trao giải Oscar 2024 là một cuộc đua thú vị và hứa hẹn bất ngờ (Ảnh: Forbes).

Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết vĩ đại người Mỹ J. Robert Oppenheimer cùng bối cảnh lịch sử những năm cuối Thế chiến thứ hai.

Oppenheimer dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2024 với 13 hạng mục khác nhau. Theo đánh giá của giới chuyên môn trước lễ trao giải, Oppenheimer hứa hẹn thắng lớn tại Oscar 2024. Phim cũng càn quét các giải thưởng điện ảnh lớn khác như Quả cầu vàng, BAFTA…

Không chỉ giới chuyên môn đánh giá cao, Oppenheimer còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả. Với 953,8 triệu USD doanh thu phòng vé, Oppenheimer trở thành dự án gắn nhãn R có doanh thu cao thứ 2 mọi thời đại, chỉ xếp sau Joker (2019).

Xếp sau Oppenheimer về số lượng đề cử tại Oscar 2024 là các phim Poor Things với 11 đề cử, Killers of the Flower Moon với 10 đề cử, Barbie với 8 đề cử.

Đạo diễn Christopher Nolan và tài tử Cillian Murphy trên phim trường "Oppenheimer" (Ảnh: Forbes).

Poor Things cũng là tác phẩm chiếm sóng truyền thông suốt thời gian qua. Bộ phim pha trộn giữa yếu tố hài hước và khoa học viễn tưởng của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos, cũng được đánh giá cao tại các giải thưởng tiền Oscar.

Hạng mục Phim hay nhất hứa hẹn là cuộc đua tranh rất gắt gao giữa các tác phẩm đặc sắc như American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives (Muôn kiếp nhân sinh), Poor Things, The Zone of Interest, Oppenheimer.

The Zone of Interest được xem là ứng viên nặng ký cho hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc. Bộ phim được đề cử thêm cả hạng mục Phim hay nhất, giống trường hợp của Parasite (Ký sinh trùng) lập được vào năm 2020.

Khác với năm ngoái khi toàn bộ đề cử đều là nam, hạng mục Đạo diễn xuất sắc năm nay có sự xuất hiện của một gương mặt nữ. Sau khi nhào nặn thành công tác phẩm Anatomy of a Fall, nữ đạo diễn Justine Triet nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Tác phẩm của cô không chỉ ly kỳ trong tình tiết mà còn sâu sắc ở khía cạnh "giải phẫu" mối quan hệ hôn nhân.

"Poor Things" được đánh giá là đối thủ chính của "Oppenheimer" ở hạng mục Phim hay nhất (Ảnh: Forbes).

Tại Oscar 2024, nhà làm phim gạo cội Martin Scorsese (81 tuổi) đứng trước cơ hội lập kỷ lục là đạo diễn nhiều tuổi nhất giành giải Đạo diễn xuất sắc.

Tương tự, nhà soạn nhạc 92 tuổi John Williams có thể trở thành người già nhất giành giải Oscar nếu ông giành giải Nhạc phim gốc hay nhất cho Indiana Jones and the Dial of Destiny, phá kỷ lục do Ennio Morricone nắm giữ khi chiến thắng ở tuổi 87 với phim The Hateful Eight.

Trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc, Paul Giamatti và Cillian Murphy là hai ứng viên nặng ký nhất. Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, cuộc đua diễn ra khá căng thẳng giữa Emma Stone và Lily Gladstone.

Lễ trao giải Oscar 2024 do diễn viên hài Jimmy Kimmel dẫn dắt. Đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp Jimmy nhận được vinh hạnh này. Anh từng làm MC cho lễ trao giải Oscar trong các năm 2017, 2018 và 2023.