Oscar 2022: "Encanto" nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc

Sau 3 năm lễ trao giải Oscar diễn ra mà không có MC và khán giả do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ trao giải năm nay quay lại với hình thức truyền thống cùng sự dẫn dắt của MC. Ba diễn viên Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes được chọn làm người dẫn chương trình cho lễ trao giải Oscar 2022.

Khách mời tham dự sự kiện điện ảnh uy tín này gồm Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock, Youn Yuh-jung, Lily James, Uma Thurman, Anthony Hopkins, Rami Malek, Simu Liu, Ruth Carter, John Leguizamo... Đặc biệt, nữ diễn viên Hàn Quốc vừa giành chiến thắng trong hạng mục Nữ phụ xuất sắc vào năm ngoái - Youn Yuh Jung cũng góp mặt trong lễ trao giải năm nay.

Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra tại Mỹ vào ngày 28/3 theo hình thức truyền thống (Ảnh: AP).

Điểm mới của lễ trao giải năm nay là có 8 trong tổng cộng 23 hạng mục được trao trước khi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp. Cụ thể, lễ trao giải thực tế sẽ diễn ra trước một tiếng so với giờ phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Trong khoảng thời gian một tiếng, 8 giải gồm Phim tài liệu ngắn hay nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Hóa trang xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Phim hoạt hình ngắn hay nhất, Phim người đóng ngắn hay nhất và Hòa âm hay nhất sẽ được trao.

Được biết, các phần trao giải này cũng như bài phát biểu nhận giải của các nghệ sĩ vẫn được ghi hình và phát trong chương trình trực tiếp. Theo viện hàn lâm Hoa Kỳ, việc thay đổi này nhằm có thêm thời lượng giải trí và tương tác với khán giả.

Tuy nhiên, nhiều đạo diễn, diễn viên chỉ trích quyết định này của ban tổ chức vì cho rằng, họ thiếu coi trọng những nhân viên hậu trường. Đạo diễn Steven Spielberg chia sẻ: "Chúng tôi - những người trong nghề ở cùng một chiến tuyến, cố gắng hết sức để mang đến những câu chuyện hay nhất có thể. Vì vậy, tất cả đều nên được ngồi chung trong chương trình trực tiếp".

Bộ phim "The Power of the Dog" dẫn đầu đề cử Oscar 2022 với 12 đề cử (Ảnh: News).

Khoảng 70 nhân vật hoạt động trong làng điện ảnh đã ký vào đơn phản đối, nói rằng quyết định xem thường các nhân viên hậu trường sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín mà giải thưởng đã gây dựng suốt 100 năm qua.

Ngoài thay đổi trên, Oscar 2022 còn có thêm giải thưởng do người hâm mộ bình chọn trực tuyến. Đây được xem là một trong những nước đi mới nhằm lôi kéo khán giả quay lại với Oscar, bởi tỉ suất người xem trực tuyến Oscar trong những năm gần đây đang trên đà sụt giảm.

Bên cạnh đó, các tiết mục âm nhạc cũng sẽ trở lại với sân khấu Oscar 2022 với sự tham gia của các giọng ca nổi tiếng như DJ D-Nic, Beyoncé, Billie Eilish, FINNEAS, Reba McEntire, Becky G và Luis Fonsi…

Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra với nhiều thay đổi gây tranh cãi (Ảnh: News).

So với năm ngoái, lễ trao giải Oscar 2022 được tổ chức sớm hơn khoảng một tháng nhưng sự kiện vẫn trễ hơn truyền thống là vào khoảng cuối tháng 2. Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra trong thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự tăng mạnh về ca nhiễm nên ban tổ chức lễ trao giải đã ban hành các quy định phòng dịch nghiêm ngặt hơn.

Theo đó, khách mời tham dự lễ trao giải phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 5 ngày trước thời điểm diễn ra lễ trao giải và có chứng nhận tiêm đầy đủ vắc xin. Đối với các trường hợp mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, điều kiện để tham dự là phải có xác nhận của các bệnh viện uy tín chứng thực đã âm tính trong vòng từ 6-10 ngày trước lễ trao giải.

Các phóng viên, nhà báo cũng được ban tổ chức khuyến nghị hạn chế xuất hiện cùng lúc trong không gian kín, cũng như hạn chế tác nghiệp, phỏng vấn người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nghệ sĩ đoạt giải.

Dẫn đầu đề cử Oscar 2022 là bộ phim The Power of the Dog với 12 đề cử. Xếp sau là bộ phim Dune với 10 đề cử. Trước giờ trao giải, hai bộ phim được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng giành chiến thắng là The Power of the Dog và CODA.