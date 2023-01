NSND Thanh Ngoan, Sèn Hoàng Mỹ Lam biểu diễn tại Lễ hội Đền Cô Tân An

Đền Cô Tân An thuộc xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (còn gọi là Đền Cô Bé Thượng Ngàn) được xếp hạng quốc gia ngày 28/10/2016, là nơi thờ tự một nữ chúa Thượng Ngàn có tên Nguyễn Hoàng Bà Xa, đã có công chinh phạt giặc ác, giữ yên bờ cõi, được cư dân vùng Bảo Hà và Khau Ban (địa danh Văn Bàn cổ xưa) suy tôn là vị Thánh Mẫu.

Nghi lễ rước kiệu tại Lễ hội Đền Cô Tân An (Ảnh: T.H).

Theo sử sách chép lại, vào cuối đời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786), khi khắp vùng Qui Hóa, nhất là châu Thủy Vỹ, Văn Bàn luôn bị giặc cướp tàn phá, "khắp vùng loạn lạc, dân cư điêu tàn, ruộng đất bỏ hoang".

Trước sự loạn lạc ấy, bà Nguyễn Hoàng Bà Xa đã cùng cha là Thần Vệ quốc Nguyễn Hoàng Bẩy đứng lên chiêu dụ đồng bào các dân tộc thiểu số như Dao, Giáy, Nùng áo xanh… khẩn điền khai mỏ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, giành lại cuộc sống ấm no cho muôn dân.

Khi bà mất đi, "hương thơm còn lẫy lừng, ảnh hào quang sáng tỏ muôn nơi", để tưởng nhớ công lao to lớn của bà nhân dân trong vùng tạc dạ ghi ơn và đóng góp công sức, tiền của xây dựng đền thờ, cử người trông coi hương khói thường xuyên. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, sự biến đổi của thiên nhiên, hiện nay ngôi đền đã được tôn tạo, xây dựng lại trên chính vị trí khu đất linh thiêng xưa (trên nền đất rộng, ngay bên bờ sông Hồng, nhìn theo hướng Đông Bắc, đối diện với di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Bảo Hà), trở thành địa chỉ du lịch tâm linh uy linh thu hút đông đảo du khách thập phương.

Đền Cô Tân An cùng đền Bảo Hà, trấn Bảo Hà là 3 di tích được hình thành và gắn liền với truyền thống đấu tranh bảo vệ biên cương, là bằng chứng, kho lưu trữ dân gian về tinh thần đại đoàn kết, khí phách anh hùng bảo vệ giang sơn của dân tộc ta, là niềm tự hào của tỉnh Lào Cai, của huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên.

Lễ hội Đền Cô Tân An có từ lâu đời (Ảnh: T.H).

Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng như du khách thập phương và để di tích mang đúng ý nghĩa lịch sử lâu đời, kể từ khi ngôi đền được xây dựng lại tại vị trí cũ, hàng năm, Đảng bộ và chính quyền xã đã duy trì việc tổ chức lễ hội đền Cô Tân An vào ngày 17 tháng Giêng (âm lịch) và cũng là ngày lễ tế Đền.

Đây là dịp để nhân dân và du khách đến dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là hoạt động cầu nối gắn kết chặt chẽ của hai di tích đền Bảo Hà - đền Cô Tân An trong tuyến du lịch về cội nguồn được tổ chức thường niên giữa ba tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ.

Từ năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tổ chức Lễ hội Đền Cô Tân An quy mô cấp tỉnh để các ngành, các cấp, cùng nhân dân cả nước thấy được giá trị, vị thế của di tích Đền Cô Tân An, từ đó có chung trách nhiệm bảo vệ và khai thác, phát huy giá trị của di tích, phục vụ công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Thông qua lễ hội, quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của huyện Văn Bàn, Bảo Yên và các địa phương trên địa bàn tỉnh, thu hút khách đến tham quan, chiêm bái.

Năm nay, sau 3 năm ảnh hưởng của dịch Coivid-19, được sự chỉ đạo của thành ủy và UBND thành phố Lào Cai, Lễ hội đền cô Tân An sẽ được tổ chức với quy mô hoành tráng, trang nghiêm và mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương.

Ngoài phần lễ với các hoạt động phong phú, hấp dẫn, chương trình nghệ thuật Lễ hội đền cô Tân An sẽ được tổ chức vào 20h ngày 6/2/2023 (tức 16 tháng Giêng) tại Sân Lễ hội Đền Cô Tân An, do đạo diễn Hoàng Đạt thực hiện với sự dẫn dắt của 2 MC Thanh Liêm - Hồng Nhung.

NSND Thanh Ngoan biểu diễn tại Lễ hội (Ảnh: T.H).

Theo tiết lộ của đạo diễn, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thanh Ngoan, ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam, danh hài Chiến Thắng, "Sao Mai" Ngọc Ký, Sao mai Hương Ly, ca sĩ Minh Cường, Đình Duy, Gia Quân... Trong đó, NSND Thanh Ngoan mang đến tiết mục đặc sắc là hát xẩm Chênh bong vợ chồng xẩm và hát chèo Những mùa lúa ơn Bác (theo điệu chèo Đường trường thu không). Sao Mai Ngọc Ký với các tiết mục: Văn Bàn Quê hương em nghĩa tình (Minh Sơn), Mùa xuân gọi (Trần Tiến), Lào Cai yêu thương (Trần Ích Sơn) song ca cùng "Sao Mai" Hương Ly…

Sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, yêu thích ca hát từ nhỏ và may mắn sở hữu giọng hát thánh thót, trong trẻo pha chút hoang dã, phiêu linh nên Sèn Hoàng Mỹ Lam được người dân Tây Bắc yêu mến gọi là họa mi của núi rừng Tây Bắc. Cô cũng từng xuất sắc dành giải Quán quân dòng nhạc dân gian của cuộc thi Sao Mai 2017, Quán quân Người hát tình ca năm 2018. Trong chương trình này, cô sẽ mang đến không khí vui tươi đậm chất văn hóa vùng cao như: Nhà em ở lưng đồi (Đức Trịnh), Xuống chợ phiên (Tuấn Hồ), Em là cô giáo vùng cao (Phan Huy Hà); và các ca khúc Gặp em trên đỉnh sương mây (Xuân Quỳnh); Em chọn lối này (An Thuyên), Thơ tình của núi (An Thuyên), Xuân về trên quê hương, Mùa xuân về trên rừng núi… do các ca sĩ Đức Thanh, Khánh Thùy, Nguyễn Lê…

Còn danh hài Chiến Thắng sẽ làm thay đổi không khí với phong cách sôi nổi qua các ca khúc: Câu chuyện đầu năm (Hoài An), Tình cha (Ngọc Sơn), Nói xấu người yêu (Chiến Thắng). Ngoài ra không thể thiếu "đặc sản" hát văn Thượng ngàn cô bé Tân An do Tô Minh Cường thể hiện.