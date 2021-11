Những yêu ghét không đổi giữa Britney, Madonna, Christina sau hai thập kỷ

Dân trí Tiết mục biểu diễn của 3 nữ ca sĩ Madonna, Britney Spears và Christina Aguilera trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc MTV VMA hồi năm 2003 được xem là một tiết mục đáng nhớ của showbiz.

Tiết mục biểu diễn chung của 3 nữ ca sĩ Madonna, Britney Spears và Christina Aguilera trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc MTV VMA hồi năm 2003 được xem là một trong những tiết mục đáng nhớ nhất trong lịch sử nền công nghiệp âm nhạc của Mỹ, khi 3 nữ ca sĩ pop nổi tiếng hàng đầu ở thời điểm bấy giờ cùng nhau xuất hiện trong một tiết mục.

Đặc biệt, khi biểu diễn trên sân khấu, Britney và Madonna còn có một nụ hôn gây sốc mà cho tới hôm nay, nụ hôn ấy vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc bất ngờ gây phấn khích nhất cho khán giả khi theo dõi một tiết mục biểu diễn "live".

Trên sân khấu ấy, nữ ca sĩ Christina Aguilera cũng tham gia biểu diễn và cũng có một nụ hôn với Madonna nhưng ống kính máy quay đã nhanh chóng lia ngay về phía nam ca sĩ Justin Timberlake để ghi lại biểu cảm của nam ca sĩ này khi chứng kiến nụ hôn của Britney và Madonna.

Ngay trước đó, Justin và Britney vừa chia tay. Phản ứng của Justin chắc chắn rất được công chúng tại Mỹ và cả công chúng quốc tế rất quan tâm, nhưng vì cú lia máy đó mà khoảnh khắc ấn tượng của Christina trên sân khấu bị bỏ lỡ, nụ hôn giữa Christina và Madonna chỉ lên hình rất ngắn ngủi và không thu hút sự chú ý như nụ hôn giữa Britney và Madonna.

Giữa Britney và Christina thực tế luôn có sự so kè, họ cùng độ tuổi (Christina hơn Britney một tuổi). Từng bước phát triển sự nghiệp của Britney và Christina từng luôn bị đem ra so sánh với nhau, trong khi đó, Britney lại thường nổi bật và thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Ngay cả trong tiết mục biểu diễn chung trên sân khấu MTV VMA 2003, người ta cũng nói nhiều về Britney hơn (Ảnh: New York Post).

Ngay cả trong tiết mục biểu diễn chung trên sân khấu MTV VMA 2003, người ta cũng nói nhiều về Britney hơn, những điều đó đã tạo nên áp lực căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai nữ ca sĩ. Người ta cũng biết rằng giữa Britney và Christina kỳ thực có sự căng thẳng, đối đầu, đây từng là đề tài rất được quan tâm trong showbiz khi Britney và Christina còn là hai ngôi sao ca nhạc đình đám.

18 năm đã trôi qua kể từ màn biểu diễn trên sân khấu MTV VMA 2003, đã có rất nhiều đổi thay xảy ra trong cuộc sống của 3 nữ ca sĩ ngày ấy, nhưng có những điều vẫn không thay đổi. Đó là sự quan tâm, yêu mến mà Madonna dành cho Britney, và mối quan hệ căng thẳng giữa Britney và Christina.

Câu chuyện này đã "nóng" trở lại trong những ngày gần đây, khi Britney công khai lên tiếng chỉ trích Christina trong một đăng tải trên mạng xã hội.

Britney Spears chỉ trích Christina Aguilera vì sự im lặng

Britney vừa có những bình luận khá gay gắt dành cho nữ ca sĩ Christina Aguilera trên mạng xã hội, cô cho rằng sự im lặng của Christina xung quanh chế độ giám hộ áp đặt lên cuộc sống của Britney là một sự im lặng đồng nghĩa với... "dối trá":

"Tôi yêu quý và trân trọng những người đã lên tiếng ủng hộ cho tôi, nhưng việc từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào, không một lần nào lên tiếng trong khi bản thân người đó biết rõ sự thật, cách hành xử như vậy giống như một sự dối trá.

13 năm tôi phải sống trong chế độ giám hộ có nhiều sự ngược đãi, vậy mà tại sao có người cảm thấy việc phải nói về hoàn cảnh của tôi là một chủ đề khó khăn với họ tới như vậy? Tôi mới là người đã phải trải qua câu chuyện khủng khiếp ấy. Tất cả những sự ủng hộ, cổ vũ cho tôi, những người lên tiếng bênh vực cho tôi, tôi xin cảm ơn, bởi những điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi".

Những lời này đã được Britney Spears viết đè lên một bức ảnh chụp cảnh Christina trả lời phỏng vấn trên thảm đỏ mới đây. Britney đã đăng bức ảnh có những lời bình luận của mình lên tài khoản mạng xã hội của cô, thể hiện rõ thái độ trách cứ dành cho Christina.

Trước đó, Christina Aguilera (40 tuổi) đã tham dự một sự kiện, phóng viên hỏi Christina rằng cô đã có bất cứ giao tiếp nào với Britney Spears (39 tuổi) chưa, sau khi Britney được tòa xóa bỏ chế độ giám hộ.

Trong khi Christina còn chưa kịp trả lời, người đại diện của cô - Brett Ruttenberg đang đứng cạnh cô lúc đó đã trả lời thay: "Không, tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ không làm điều đó vào tối hôm nay, cảm ơn anh, xin chào!". Sau đó, Christina tiếp lời: "Tôi không thể, nhưng tôi vui mừng cho cô ấy!".

Thực tế, hồi tháng 6 năm nay, Christina cũng đã có một phát ngôn về tình trạng của Britney sau khi Britney có những chia sẻ gây chấn động về thực trạng cuộc sống của mình: "Không thể chấp nhận việc một người phụ nữ, hay một con người, muốn được tự kiểm soát cuộc sống của mình nhưng lại không được phép sống theo cách mà họ muốn".

Chế độ giám hộ đã chính thức được gỡ bỏ khỏi cuộc sống của Britney Spears vào ngày 12/11 vừa qua, sau khi thẩm phán kết luận chế độ này không còn cần thiết đối với Britney trong cuộc sống hiện tại. Để có được quyết định này, Britney đã phải trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Kể từ khi có lại sự tự do, Britney trở nên mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ quan điểm cá nhân, trong đó có việc cô lên tiếng cho rằng những người thân ruột thịt trong gia đình cô "đáng bị ngồi tù" vì cách họ đã đối xử với cô khi chế độ giám hộ còn được duy trì.

Madonna vẫn luôn dành sự quan tâm cho Britney

Trong cuộc chiến pháp lý đòi xóa bỏ chế độ giám hộ của Britney, Madonna (63 tuổi) đã luôn lên tiếng ủng hộ Britney thông qua các đăng tải trên mạng xã hội. Hiện tại, theo nguồn tin mà New York Post có được, Madonna còn nỗ lực liên hệ với Britney nhiều lần trong những tháng cuối cùng Britney sống dưới chế độ giám hộ.

Theo đó, Madonna bày tỏ mong muốn giúp đỡ Britney theo bất cứ cách nào có thể. Britney và Madonna đã quen biết lần đầu hồi năm 2001 tại một đêm nhạc của Madonna. Hai năm sau, họ cùng biểu diễn với Christina trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc MTV VMA 2003 và có nụ hôn gây sửng sốt. Sau đó, hai người còn cùng hợp tác thực hiện MV ca nhạc "Me Against the Music".

Những giao tiếp giữa họ đã bị hạn chế kể từ khi chế độ giám hộ áp đặt lên cuộc sống của Britney hồi năm 2008. Ở thời điểm 9 tháng đầu tiên sống trong chế độ giám hộ, Britney từng bất ngờ tham gia biểu diễn trong một đêm nhạc của Madonna.

Sau đó, hai người không còn hợp tác trong âm nhạc và cũng không còn duy trì liên hệ bởi chế độ giám hộ đặt ra rất nhiều giới hạn cho cuộc sống và công việc của Britney.

Khi Britney bắt đầu công khai theo đuổi cuộc chiến pháp lý chống lại chế độ giám hộ kể từ giữa tháng 6 năm nay, Madonna đã có đăng tải trên mạng xã hội: "Hãy trả lại cho cô ấy cuộc sống của cô ấy. Chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ từ lâu rồi".

Sau khi Britney chính thức giành lại được sự tự do và quyền tự quyết trong cuộc sống của mình, Madonna cho biết bà rất mừng cho Britney và háo hức có dịp được gặp lại Britney một cách trực tiếp: "Tôi thực sự vui mừng cho cô ấy. Tôi ngưỡng mộ cô ấy".

