Nhìn lại tuổi thanh xuân qua 4 phim học đường đặc sắc trên FPT Play

Dân trí Bên cạnh "Melancholia" đang thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây, khán giả còn có thể xem những bộ phim học đường đặc sắc nào trên FPT Play nhân dịp 20/11 sắp tới?

Khoảng thời gian trên ghế nhà trường là giai đoạn đáng ghi nhớ nhất đối với mỗi người. Nhân dịp 20/11 sắp tới, hãy cùng nhau nhìn lại tuổi thanh xuân của chúng ta qua 4 bộ phim đặc sắc về trường lớp và thầy cô.

Thanh xuân nhiều tiếc nuối trong Trở Lại Tuổi 18

Nếu một lần nữa được trở lại tuổi 18, để hoàn thành những mong ước dang dở, sống lại chuỗi ngày tươi đẹp thì chúng ta sẽ làm gì? Trở Lại Tuổi 18 sẽ cho bạn câu trả lời, thông qua câu chuyện của anh chàng Hong Dae Young.

Dae Young (Yoon Sang Hyun), người đàn ông 37 tuổi, vừa thất nghiệp, đang bị vợ đòi ly hôn và con cái xa cách. Ngày trẻ, Dae Young từng có một tương lai rộng mở với tài năng bóng rổ cực đỉnh. Ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ, Dae Young bỗng trở thành ông bố trẻ vì trót làm bạn gái mang thai. Kể từ đó, nỗi lo cơm áo gạo tiền dần chiếm hết tâm trí, khiến anh buông tay khỏi những ước mơ năm xưa.

Trong một lần về lại trường trung học cũ, Dae Young bất ngờ quay ngược lại hình dáng tuổi 18 với tên mới, Go Woo Young (Lee Do Hyun). Phép màu này trở thành cơ hội thứ hai để Dae Young có thể sống tiếp những ngày tháng thanh xuân mà anh đã bỏ dở. Đồng hành cùng "nam sinh 37 tuổi" Go Woo Young, khán giả cũng sẽ có cơ hội sống lại những cảm xúc tươi đẹp khi hồi tưởng về tuổi 18 dại khờ nhưng không kém phần ngọt ngào của chính mình.

Mơ mộng với Chàng Trai Năm Ấy Tôi Từng Nhớ

Tuổi thanh xuân đáng nhớ không chỉ khiến nhiều người mãi tiếc nuối vì những điều chưa làm được mà còn vì những mối tình khắc ghi trong quá khứ. Trong rất nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường, Chàng Trai Năm Ấy Tôi Từng Nhớ, trình chiếu độc quyền trên FPT Play, vẫn giành được một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả vì mối tình trong trẻo của cặp đôi "gà bông" Châu Kha Vũ và Chu Lâm Vũ.

Lấy bối cảnh học đường tại ngôi trường huyện thanh bình, bộ phim khắc họa những rung động đầu đời của Chương Dương (Châu Kha Vũ) và cô bạn học Chu Tịnh Mang (Chu Lâm Vũ). Tịnh Mang là học sinh mới tại THPT nội trú Hải Thành. Tại đây, cô đã gặp chàng "bad boy" Chương Dương, nam thần bóng rổ mang dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng tính khí lạnh lùng và khó hiểu. Thời gian đầu, cả hai thường xuyên đụng độ. Nhưng chính điều đó đã dần mang đến những rung động không thể lý giải.

Hình tượng của Chương Dương và Tịnh Mang không mới so với mô-típ xây dựng tính cách nhân vật trong các bộ phim cùng chủ đề. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ và Chu Lâm Vũ đã mang lại một sức sống mới cho nhân vật mà họ thủ vai. Là hai tân binh của làng phim, tiềm lực diễn xuất của Châu Kha Vũ và Chu Lâm Vũ vẫn còn nhiều điểm có thể khai phá. Nhưng chính sự tươi mới, thơ ngây sẵn có của cả hai lại trở thành nét diễn tự nhiên nhất, giúp vai diễn của cặp đôi tỏa sáng.

Quậy hết nấc cùng hội bạn thân trong Nửa Hiệp Cơ Trí

Bên cạnh tình yêu trong trẻo, mơ mộng, khán giả còn có thể thử một hương vị mới của tuổi thanh xuân học đường, thông qua hành trình chinh phục giảng đường của hội bốn cô gái cá tính "tứ mỹ quận Sa Bình Bá" trong Nửa Hiệp Cơ Trí.

Rời ghế trung học, Hoàng Phủ Thục Mẫn (Chương Nhược Nam), Phàn Tiêu Vũ (Vi Vi An) và Dương Gia Thiến (Trương Hâm Di), Hạ Lãng Lãng (Thẩm Nguyệt) chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học. Bốn cô bạn với xuất thân khác biệt, khác cả tính cách nhưng lại chung phòng ký túc xá và dần trở nên thân thiết. Không thiếu những dịp cùng nhau "quẩy banh nóc", hội tứ mỹ cùng nhau vượt qua những năm tháng sinh viên đáng nhớ.

Nửa Hiệp Cơ Trí là quyển "cẩm nang" dành cho lứa sinh viên năm nhất về một thế giới mới đằng sau cánh cổng đại học với những chuyện vui - buồn, có nụ cười - nước mắt...

Ưu tư và xáo trộn như Phương Trình Tình Yêu

Tách biệt với không khí trong trẻo, nhiều niềm vui, Phương Trình Tình Yêu - Melancholia ngay từ những tập đầu tiên đã được đánh giá là một phim học đường rất đặc biệt, không thể bỏ qua. Tại một trường tư thục tọa lạc ở khu nhà giàu quận Gang Nam, Seoul, Phương Trình Tình Yêu đề cập trực diện đến mối quan hệ định kiến giữa giáo viên và học trò cùng những góc khuất trong môi trường học đường.

Đó là Baek Seung Yoo (Lee Do Hyun thủ vai), một học sinh ít nói, yêu thích chụp ảnh và thích sống cô lập. Được săn đón ngay tuổi lên 10 vì khả năng tính toán siêu việt, tâm lý của cậu bỗng trở nên khủng hoảng vì rất nhiều sự kiện dồn dập xảy ra. Seung Yoo bất ngờ mất tích 2 năm sau đó để sống cuộc đời "ẩn dật", tránh giao tiếp với xã hội.

Ngay trong những ngày đen tối nhất, Seung Yoo đã gặp được giáo viên dạy Toán đầy nhiệt huyết Ji Yoon Soo (Im Soo Jung thủ vai). Bằng tất cả sự chân thành, Yoon Soo đã luôn ở bên cạnh Seung Yoo và cố gắng kéo cậu học trò lạc lối thoát khỏi sự tuyệt vọng. Khi cả hai dần thấu hiểu nhau, Yoon Soo lập tức bị tố cáo có quan hệ tình cảm với học trò. Ngôi trường của họ cũng chấn động vì vụ án vụ bê bối tham nhũng.

Đứng trước những lựa chọn quan trọng, liệu Yoon Soo và Seung Yoo sẽ quyết định ra sao trước số phận của mình? Tiếp tục theo dõi những tập mới nhất của Phương Trình Tình Yêu (Melancholia) đang cập nhật hằng tuần vào mỗi tối thứ tư và thứ năm, song song với Hàn Quốc.

Bốn bộ phim trên cùng loạt phim về thầy cô và mái trường hiện đang được trình chiếu trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ.

