Nhiều ban nhạc Rock đình đám hội tụ tại "Ride 2 Rock: Take me to Ha Long"

"Ride 2 Rock" là chuỗi sự kiện kết hợp giữa Rock và Motor được khởi xướng bởi họa sĩ Khánh Art và ekip phụ trách Dự án phát triển âm nhạc trải nghiệm…

Sau chương trình đầu tiên "Ride 2 Rock - Rock hit 2022 - Cảm xúc trỗi dậy" đầy ấn tượng diễn ra tại Thanh Hóa ngày 28/5 vừa qua, "Ride 2 Rock" tiếp tục diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh vào 19h ngày 6/8 tại Quảng trường Sun Carnival, Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ca sĩ Ngọc Anh (thứ hai từ trái sang) và các nghệ sĩ, đại diện Ban Tổ chức tại buổi họp báo chiều 22/7 tại Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Ride 2 Rock: Take me to Ha Long" hội tụ các ban nhạc đình đám trong làng nhạc Rock như: ban nhạc huyền thoại, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả yêu Rock tại Việt Nam - Bức Tường, ban nhạc Ngũ Cung, Quán quân rock Việt 2022 - Ban nhạc Mentanoia cùng với các khách mời là ban nhạc Nevermind, rocker Phạm Anh Khoa, người con đất Mỏ - ca sĩ Ngọc Anh…

Chia sẻ trong buổi họp báo ngày 22/7 tại Hà Nội, đại diện BTC "Ride 2 Rock" cho biết, để đặt Rock vào vị trí xứng tầm, cũng như sự trân trọng dành cho các nghệ sĩ, khách mời và khán giả, chuỗi sự kiện "Ride 2 Rock" được đầu tư kỹ lưỡng về tổ chức và hoành tráng về quy mô.

Sân khấu của "Ride 2 Rock" lần này còn được bố trí đường chạy riêng dành cho những chiếc xe ấn tượng nhất đến từ các câu lạc bộ Motor diễu hành qua sân khấu và tham gia trình diễn cùng các nghệ sĩ, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc thật sự ấn tượng và đáng nhớ.

Sự kiện âm nhạc còn được khởi động với roadshow diễu hành của các câu lạc bộ xe Motor sáng ngày 6/8 trên các cung đường đẹp và sầm uất tại Hạ Long, nhằm khuấy động không khí, quảng bá thông tin tới công chúng và khán giả yêu Rock tại nơi này. Bên cạnh đó là màn trình diễn kỹ thuật điều khiển xe Motor trong sa hình tại quảng trường Sun Carnival vào buổi chiều cùng ngày…

Họa sĩ Khánh Art - người khởi xướng chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Khi chúng tôi muốn phục hưng nhạc Rock, tôi muốn rằng các nghệ sĩ và những người làm nhạc Rock sẽ tự hào vì chúng ta được thưởng thức những gì tinh túy nhất của âm nhạc, của giải trí", ông Nguyễn Cao Khánh, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.

Theo đạo diễn Harry Bùi, sau khi BTC công bố sự kiện trên web, fanpage đã nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng Rock và những người yêu nhạc. Chia sẻ về màu sắc đặc sắc của "Ride 2 Rock" tại Quảng Ninh, đạo diễn Harry Bùi nói: "Đó là dấu ấn của người con đất Mỏ - Sao mai Ngọc Anh. Nhiều người cho rằng ca sĩ nhạc nhẹ như Ngọc Anh sẽ rủi ro nhưng nghệ sĩ thường không ngại làm mới chính mình. Có thể khán giả quen với Ngọc Anh với hình ảnh nhạc nhẹ, pop ballat nên sẽ tò mò cô ấy hát Rock như thế nào?

Ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện một bài đinh, dàn dựng, đầu tư công phu phối hợp với clb motor để hiệu ứng gắn kết. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng biến "Take me to Ha Long" thành tiết mục ấn tượng, phù hợp với màu sắc rock cũng như mảnh đất chúng tôi đang đứng".

Theo đạo diễn Harry Bùi, sau khi BTC công bố sự kiện trên web, fanpage đã nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng Rock và những người yêu nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Có mặt tại họp báo, ca sĩ Ngọc Anh cũng bày tỏ sự háo hức khi được về quê hương biểu diễn đêm nhạc Rock: "Ngọc Anh rất yêu quê hương và mong muốn đem đến cái mới cho quê hương mình. Tôi đi rất nhiều nhưng vẫn luôn lo sợ quê hương không yêu mình nữa nên bất cứ chương trình nào liên quan đến Quảng Ninh tôi đều phải sắp xếp ưu tiên Quảng Ninh.

Tôi sẽ cố gắng hết sức vì xung quanh có rất nhiều "cây đa cây đề" nhạc Rock nên sẽ tận dụng hết sức sự góp ý, giúp đỡ của các anh lên sân khấu Rock tốt nhất. Ngọc Anh đang rất tự tin với "Ride 2 Rock" tại Quảng Ninh".