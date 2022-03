Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước gây chú ý trên FPT Play vì 2 lý do này

Sự kết hợp giữa hai chủ đề lạ

Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước xoay quanh cuộc tình tréo ngoe của Quảng Diêm thần Bá Diễn (Tào Dục Thần) khi chuyển kiếp lưu đày. Trước khi hạ phàm, Bá Diễn nổi tiếng trong tiên giới vì vẻ ngoài thanh cao, thoát tục. Anh còn là người lạnh lùng cao ngạo, một khi đã ra tay là không do dự, nể nang.

Chính điều này đã đem lại lắm rắc rối cho Bá Diễn. Chàng bị Thiên Đế đày xuống trần gian chịu tội vì lỡ tay làm rối loạn duyên số của con người. Tại đây, Bá Diễn đã đụng độ tiểu thư tinh nghịch Thượng Quan Nhã (Điền Hi Vi), con gái út của một gia đình ba đời làm nghề mai mốt.

Bất đắc dĩ phải vào vai hôn phu Sở Diệp của Quan Nhã, giữa hai người đã xảy ra không ít hiểu lầm và va chạm ban đầu. Trong quá trình hợp tác đối phó với thế lực của hội cổ súy độc thân Vạn Viễn Minh, cả hai bắt đầu nhận ra tình cảm dần có sự thay đổi. Sự xuất hiện của ngự sử Hứa Vân Xuyên (Tiêu Vũ Lương) - người bạn thanh mai trúc mã của Quan Nhã - càng khiến cho Bá Diễn không thể ngồi yên.

Ngay khi còn là kịch bản, Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước đã gây chú ý vì sự kết hợp giữa hai chủ đề hiếm thấy trong phim Hoa ngữ: Mối tình giữa thần tiên - người phàm cùng đại chiến giữa hội "FA" và những người mai mối. Dưới bàn tay của biên kịch Vương Khôn, chúng được hòa trộn một cách duyên dáng trở thành một bộ phim ngôn tình dễ xem, dễ thích.

Dàn cast tưởng lạ mà quen

Thủ vai chính Bá Diễn - Sở Diệp là diễn viên trẻ Tào Dục Thần. Trước khi tham gia diễn xuất trong Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước, anh đã được khán giả chú ý với vai Kim Tử Hiên trong bộ phim đình đám Trần Tình Lệnh (2019).

Trong những tác phẩm trước đây, anh ghi dấu bản thân với khí chất trang nhã, ngoại hình xuất chúng, sang trọng. Diễn xuất của Dục Thần cũng được nhận xét là nhân tố sáng giá trong số những nam thần mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đất diễn chưa nhiều trong Trần Tình Lệnh, nhân vật Kim Tử Hiên đã kịp để lại niềm luyến tiếc khó nguôi vì mối duyên ngắn ngủi với người vợ trẻ Lan Lăng Kim Thị.

Tiếp tục với thể loại cổ trang, vai Bá Diễn của anh đã chiếm trọn spotlight trong vỏn vẹn 10 tập đầu, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả bạn diễn Điền Hi Vi. Khác với những hình ảnh si tình trước đây, Tào Dục Thần đem đến cho khán giả một hình ảnh mới: Vị thần tiên lạnh lùng, quyết đoán nhưng không kém phần ấm áp với người con gái mình yêu.

Là một đối trọng với sự "lãnh cảm" của Bá Diễn, vai Thượng Quan Nhã của Điền Hi Vi đem đến cho khán giả cảm giác đáng yêu, tinh nghịch. Hình tượng "bạch ngọt" của Quan Nhã được cho là "đo ni đóng giày" với Điền Hi Vi. So với các diễn viên cùng lứa, diễn xuất của cô được khen ngợi là tự nhiên, vui tươi và không hề gắng gượng.

Dù mới gia nhập C-biz không lâu, khả năng đáng gờm của cô đã nhanh chóng được khẳng định. Nhờ bộ phim đầu tay Thiếu Tướng Quân Thú Cưng Của Ta, Điền Hi Vi nhanh chóng được Cnet ví như bản sao hoàn hảo của mỹ nữ Triệu Lộ Tư.

Bộ phim Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước được thực hiện bởi đạo diễn Trừng Phong. Bên cạnh bộ ba diễn viên chính Tào Dục Thần, Điền Hi Vi, Tiêu Vũ Lương, phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ nhiều triển vọng của C-biz như Kim Ưu Mỹ, Ban Mã Gia, Từ Chẩn Chẩn và Cảnh Nghiên Thuân…

