"Người đàn bà trong tôi": Hành trình giành quyền kiểm soát của Britney

Và không phải ai cũng đủ dũng khí và sự điềm tĩnh để kể về cha của mình như cái cách mà Spears đã kể trong Người đàn bà trong tôi...

Người đàn bà trong tôi của Britney Spears là cuốn tự truyện được trao Giải thưởng Goodreads Choice Awards 2023 cho hạng mục Hồi ký & Tự truyện hay nhất. Đó là cuốn sách kể một cách chân thật, dũng cảm và thật sự lay động lòng người về cuộc đời của một biểu tượng nhạc pop đầy hào quang nhưng cũng vô cùng bi kịch.

Để viết cuốn tự truyện này, theo tác giả, cô phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới cảm thấy sẵn sàng chia sẻ, với hi vọng có thể truyền cảm hứng cho người khác ở một mức độ nào đó và có thể chạm tới trái tim nhiều người.

Bi kịch gia đình và hạnh phúc khi được hát

Bi kịch thật sự bắt đầu với Spears khi chồng cô bỏ rơi cô, ép cô ly hôn khi đứa con thứ hai chưa đầy hai tháng tuổi (Ảnh: First News).

Câu chuyện cuộc đời Spears bắt đầu với những năm tháng tuổi thơ, sống cùng gia đình ở miền nam nước Mỹ.

Cha Spears là một người nghiện rượu, nợ nần, hà khắc và đối xử rất tệ với con cái. Những trận cãi vã triền miên giữa mẹ và cha sau những cuộc nhậu say bí tỉ của ông đã để lại trong cô nhiều ký ức đau buồn, giận dữ.

Spears có năng khiếu và thích ca hát từ nhỏ. Trong hoàn cảnh gia đình như vậy, âm nhạc đã "cứu rỗi" cô. Cô bắt đầu đến với các cuộc thi, các cuộc tuyển chọn, và từng bước thành công trên con đường ca hát. Mười sáu tuổi, Spears đã được nhiều người hâm mộ với đĩa đơn ca khúc Baby One More Time. Album đầu tay của Spears ra mắt khi cô vừa bước qua tuổi mười tám và nhanh chóng bán được 10 triệu bản. Cả đĩa đơn và Album của cô cùng lúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboad 200 tại Mỹ. Những ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng Spears vô cùng hạnh phúc với sự nghiệp ca hát của mình.

Đó cũng là khoảng thời gian cô bắt đầu có quan hệ tình cảm. Rồi cô yêu say đắm, sống cùng Justin Timberlake. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu. Justin ngoại tình. Cô có thai, Justin không vui. Cô đã đồng ý phá thai để giữ mối quan hệ. Nhưng Justin vẫn kết thúc mối quan hệ với cô, chỉ bằng một tin nhắn.

Spears bắt đầu mắc chứng sợ giao tiếp xã hội...

Rồi cô kết hôn với Kevin Federline, người đã có hai con với bạn gái. Spears nhanh chóng có con. Con đầu mới ba tháng thì cô mang thai bé thứ hai. Chứng sợ hãi trong cô càng tăng cao bởi giới truyền thông và các paparazzi liên tục săn ảnh cô và các con cô mọi lúc, mọi nơi. Họ rượt đuổi cô, liên tục chụp hình cả lúc cô ôm thằng bé và bật khóc ở một trung tâm mua sắm vì không thể thoát thân. Cô luôn bị kích động.

Bi kịch thật sự bắt đầu với Spears khi chồng cô bỏ rơi cô, ép cô ly hôn khi đứa con thứ hai chưa đầy hai tháng tuổi. Được tòa giao nuôi hai con, chồng cô đã không cho cô gặp con. Spears thật sự suy sụp...

Khi người đàn bà mạnh mẽ trỗi dậy

Spears đã cam chịu, vì nghĩ chỉ có ngoan ngoãn, giữ cho mình không bị kích động, chứng tỏ mình vẫn ổn, cô mới thoát khỏi tình trạng bị giám hộ (Ảnh: First News).

Thời gian mà cha Spears được chính quyền trao quyền giám hộ là 13 năm cô sống thu mình trong sợ hãi, không thể thực hiện mọi ý muốn, ước mơ; không được thực hiện cả những quyền tự do cá nhân như gặp con cái, yêu đương, kết hôn.

Cô sợ hãi những thợ săn ảnh, những paparazzi truy đuổi cô không thương tiếc, với những câu phỏng vấn dồn cô vào bước đường cùng. Và khi cô phản kháng, hình ảnh đó được lấy làm lý do (cùng nhiều lý do bất công khác) để trao cho cha cô quyền giám hộ cô, mà thực chất là tước đoạt quyền tự do sống, làm việc theo mong muốn cá nhân, và cả tước đoạt tài sản của cô.

Có thể, nhiều người biết tường tận về sự nghiệp ca hát chói sáng của Britney Spears, nhưng ít ai biết đầy đủ, chính xác về cuộc sống mất tự do, đầy cô đơn, đau khổ, cùng những sai lầm phải trả giá quá mức của cô. Spears bị lừa dối, bị tước đoạt những quyền tự do chính đáng, bị kiểm soát, thậm chí bị đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị trong khi vẫn tham gia các chương trình biểu diễn, vẫn gặt hái những thành công trong sự nghiệp.

Vốn tự nhận mình là một cô gái ngoan, luôn muốn làm hài lòng người khác, trong suốt hơn 13 năm bị "quản thúc" khắc nghiệt, cô lại càng mềm yếu. Bất kỳ lúc nào muốn phản kháng lại cha mình và cách giám hộ đầy hà khắc, bất công, đầy vụ lợi của cha, cô đều bị đè nén nặng nề hơn. Sau những lần như thế, cô càng cố gắng nghe lời, càng cố gắng ngoan ngoãn để mong sớm thoát khỏi sự giám hộ của cha.

Spears đã cam chịu, vì nghĩ chỉ có ngoan ngoãn, giữ cho mình không bị kích động, chứng tỏ mình vẫn ổn, cô mới thoát khỏi tình trạng bị giám hộ. Cho đến một ngày, cô nhận ra tình trạng của cô không thể có hồi kết...

Đó là lúc cô nhận ra người đàn bà chín chắn, mạnh mẽ trong cô trỗi dậy. Người đàn bà ấy mong cô phải biết cách bảo vệ bản thân; muốn cô phải vượt qua người phụ nữ yếu đuối, cam chịu. Bắt đầu một giai đoạn không hề đơn giản nhưng đầy quyết tâm giành lại quyền kiểm soát chính cuộc đời mình.

Và chính sức sống trỗi dậy mạnh mẽ sau quãng đời đầy bi kịch đó đã làm nên sức hấp dẫn đầy lôi cuốn trong quyển Người đàn bà trong tôi của Spears.

Britney Spears, là biểu tượng nhạc pop của Mỹ, hiện sống tại Los Angeles, California. Cô từng đạt chứng nhận đa bạch kim và thắng giải Grammy, là một trong những nghệ sĩ thành công và được yêu thích nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, với hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn cầu. Năm 2021, cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Album Blackout của Spears đã được thêm vào thư viện lưu trữ của Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll vào năm 2012.

Theo Thu An

Theo "Người đàn bà trong tôi"/First News