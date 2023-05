Ngọc Sơn khuấy động sân khấu 10.000 khán giả

Đêm nhạc mừng Lễ hội truyền thống 10/3 - khu phố Trịnh Xá mang tên Đức Thi và những tấm lòng vàng với hơn 10.000 khán giả đã diễn ra tại Từ Sơn, Bắc Ninh vào dịp lễ 30/4 vừa qua.

Ngọc Sơn (phải) và doanh nhân Đức Thi tại đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Trọng Tấn, diễn viên điện ảnh Lý Hùng, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, ca sĩ Lan Anh, nhóm hài Trung Ruồi, ca sĩ Khánh An, ca sĩ nhí Phong Thiên, ca sĩ Hữu Tuấn, ca sĩ Huyền Trang, ca sĩ Lưu Thùy Linh góp mặt trong đêm nhạc.

Đức Thi và những tấm lòng vàng là sự kiện âm nhạc được doanh nhân Đức Thi đứng ra tổ chức đã 15 năm nay, nằm trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống 10/3 khu phố Trịnh Xá. Bởi vậy, từ sớm đã có rất đông bà con, du khách thập phương có mặt tham gia lễ hội.

Ngọc Sơn cùng cháu trai Phong Thiên khuấy động sân khấu 10.000 khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy đây không phải lần đầu Ngọc Sơn góp mặt trong đêm nhạc của người em trai thân thiết nhưng lần nào anh cũng thấy xúc động, tự hào. Được biết, doanh nhân Đức Thi là người yêu tiếng hát bước nhảy của "ông hoàng nhạc sến" và đã dõi theo anh từ hàng chục năm nay.

Cũng nhân dịp lễ hội này, Ngọc Sơn đã đứng ra biên tập, kêu gọi các nghệ sĩ cùng góp mặt trong chương trình, đồng thời anh cũng lấy tiền túi của mình, tặng hàng trăm triệu cho Trịnh Xá và Mẫn Xá của quê hương Từ Sơn, Bắc Ninh, nhằm ủng hộ các hoạt động thể thao và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Quán quân So You Think You Can Model 2023 - ca sĩ nhí Phong Thiên đã mang tới màu sắc ấn tượng cho đêm nhạc khi xuất hiện cùng vũ đoàn Star Kids thể hiện sôi động ca khúc Như hoa mùa xuân, Những điều cha dạy. Không chỉ hát, Phong Thiên còn trổ tài nhảy hip hop ngay trên sân khấu.

Là người dõi theo con đường nghệ thuật của Phong Thiên, Ngọc Sơn rất tự hào, xúc động. Anh là người đã chỉnh từng bước nhảy, hướng dẫn Phong Thiên từ cách hát, cách lấy hơi, phong thái biểu cảm trên sân khấu,...

Không chỉ có đam mê sân khấu, Phong Thiên còn là đứa trẻ ngoan, lễ phép, học giỏi, luôn hiếu thảo, nghe lời cha mẹ. Để hòa hợp được cả hoạt động nghệ thuật và việc học là điều không hề dễ dàng nhưng Phong Thiên vẫn làm được. Điều này cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu bé cùng sự ủng hộ rất lớn từ phía gia đình.

Ngọc Sơn song ca với Lý Hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại chương trình, Ngọc Sơn cũng mang lại những màn trình diễn lôi cuốn trước 10.000 khán giả tại Bắc Ninh. Để hát và càng nhảy càng sung hơn thời trai trẻ, Ngọc Sơn đã trải qua một quá trình rèn luyện thể lực nghiêm túc, chăm chỉ ngày đêm với môn thể hình, võ thuật...

Đặc biệt, màn song ca Lời tỏ tình dễ thương qua sự thể hiện duyên dáng của Ngọc Sơn và diễn viên Lý Hùng khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Khán giả còn yêu cầu Ngọc Sơn hát đến sáng nhưng vì thời gian chương trình có hạn nên nam nghệ sĩ đành xin cáo lỗi để các nghệ sĩ khác tiếp tục phần trình diễn của mình.