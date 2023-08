Nghệ sĩ Trà My bị bầm dập, tím tái vì hy sinh cho vai diễn ở "địa ngục"

Mới đây, Giám đốc sản xuất, nghệ sĩ Trà My, đạo diễn Quản Trọng Phúc và ê-kíp đã ra mắt bộ phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu.

Bộ phim dài 40 phút, là câu chuyện kể về hành trình cứu mẹ - bà Thanh Đề của Tôn giả Mục Kiền Liên - đệ tử thần thông đệ nhất của đức Phật. Khi còn sống, bà Thanh Đề chẳng những không tin Tam bảo lại còn phỉ báng, phá hoại, nói những điều không hay về Tam bảo...

Nghệ sĩ Trà My với tạo hình bà Thanh Đề - mẹ của Tôn giả Mục Kiều Liên trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo đó, dự án phim phi lợi nhuận Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân do đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc thực hiện có sự tham gia của các nghệ sĩ như NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung, Trà My, Việt Bắc, Thùy Liên, Thu Huyền, Hiệp Vịt, Jimmii Khánh, Khắc Dũng…

Đặc biệt, phim có sự tham gia diễn xuất của Thượng tọa Thích Trường Xuân, Đại đức Thích Giác Giáo...

Chia sẻ về bộ phim, nghệ sĩ Trà My cho biết, hàng năm cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, chị luôn cùng các nghệ sĩ đến chùa diễn kịch Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân. Đây là món quà dâng đến quý Phật tử và cũng là thông điệp đầy ý nghĩa trong mùa báo ân với cha mẹ của nhóm nghệ sĩ.

Mỗi lần diễn vở này, Trà My thấy khán giả rất cảm động, người lớn, trẻ em đều lau nước mắt. Điều đó đã thôi thúc nghệ sĩ chuyển thể thành kịch bản phim. Chị muốn truyền đi thông điệp về đạo làm con, luật nhân quả để gửi đến toàn thể khán giả trong mùa Vu Lan, thông qua bộ phim này.

Trà My được hóa trang để chuẩn bị quay phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trà My chia sẻ, chị mất 5 tháng để viết kịch bản, để nội dung phim và thoại sát với ngôn ngữ nhà Phật chị đã xin ý kiến, góp ý của các thượng tọa Thích Đức Nguyên và thượng tọa Thích Trường Xuân để có một kịch bản hay nhất.

Trong phim, nghệ sĩ Trà My đóng vai bà Thanh Đề, có những cảnh quay rất ấn tượng dưới "địa ngục" khi bị tra tấn do những lỗi lầm khi còn sống. Trong quá trình quay, ê-kíp gặp vô vàn khó khăn. Thời tiết nắng nóng, lại đúng vào mùa An cư kiết hạ, nên có những đại cảnh cần đến sự hỗ trợ của các quý thầy lại không đáp ứng được.

"Phim có hai bối cảnh chính là trần gian và địa ngục, tạo hình các nhân vật trong phim khá phức tạp. Chính vì thế chúng tôi phải hóa trang thật kỹ, dậy từ 2h sáng. Đơn cử như vai Đức Phật (NSND Tiến Đạt), vai Mục Kiền Liên (Việt Bắc) phải mất ít nhất 3 tiếng để hóa trang.

Có những cảnh quay trong hang động - bối cảnh địa ngục nên rất phức tạp, tối, trơn trượt, các diễn viên ngã liên tục…", Trà My kể lại.

Để có các cảnh quay dưới "địa ngục" các nghệ sĩ đã phải hy sinh rất nhiều (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm: "Để có những cảnh quay thật nhất, khi quay dưới hang, mô phỏng cảnh tra tấn ở địa ngục tôi đã nói với ê-kíp hãy để tôi được ngã thật, đánh thật. Người đóng vai đao phủ đã lôi tôi dưới sàn đá khiến tôi đau như bị gãy tay. Sau khi quay xong, người tôi bị bầm dập, tím tái hết. Đến 2 tuần sau, đầu gối của tôi mới trở lại bình thường", Trà My kể lại.

NSND Tiến Đạt (vai Đức Phật, bên trái) và Việt Bắc (Vai Tôn giả Mục Kiền Liên) trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phim, NSND Tiến Đạt vào vai Đức Phật, với diễn xuất chuyên nghiệp, anh đã chinh phục khán giả với tạo hình và cách diễn của mình.

Nghệ sĩ Việt Bắc cũng gây bất ngờ khi vào vai Tôn giả Mục Kiền Liên. Chính Việt Bắc ban đầu khi được mời vào vai này cũng hoài nghi mình không hợp vai. Nhưng dưới sự động viên và tin tưởng của nhà sản xuất và đạo diễn Quản Trọng Phúc, anh vào vai khá hợp và sẵn sàng hy sinh mái tóc của mình để tạo hình cho nhân vật.

Ở phim này, NSƯT Chí Trung vào vai đao phủ, anh cho rằng, Trà My rất dũng cảm khi mời nhiều nghệ sĩ hài như mình, Tiến Đạt, Việt Bắc, Thu Huyền, Hiệp vịt… vào phim. Anh cho đây là sự dũng cảm của nhà sản xuất và đạo diễn.

"Chúng tôi ít có điều kiện vào những phim chính luận, nhưng lần này lại vào phim về lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ thì rất xúc động. Trước đây, Chí Trung không hiểu nhiều về Phật pháp nhưng khi làm phim xong, tôi ngộ ra nhiều điều", Chí Trung tâm sự.

Là đạo diễn trẻ, lại làm phim về nhân vật rất lớn - đệ tử thần thông đệ nhất của đức Phật, Quản Trọng Phúc cho biết phải tìm tòi, đọc những giai thoại về ngài Mục Kiền Liên. Anh chia sẻ, mình đã xem lại phim đến 100 lần và thuộc tất cả cả lời thoại của nhân vật trong phim.

Đạo diễn Quản Trọng Phúc (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Tôn giả Mục Kiền Liên là một nhân vật lịch sử có thật. Ngài có quá trình xuất gia tu học và đắc quả, được sử liệu ghi chép. Và ngài đã được nhân loại thừa nhận là một nhân vật lịch sử có sức ảnh hưởng lớn trong thời đức Phật còn tại thế. Tôi rất hào hứng với kịch bản này và đã dồn 200% công sức để làm và hy vọng bộ phim này sẽ là bông hoa đẹp nhất cho toàn thể mọi người dâng lên cha mẹ mình nhân dịp Vu lan báo hiếu", đạo diễn Quản Trọng Phúc cho hay.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới bộ phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân sẽ được chiếu trên các kênh truyền hình và Youtube.