Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh: Cống hiến cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Dân trí Bắt đầu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu từ năm 12 tuổi, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh đã có đến gần 40 năm cuộc đời để gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa tín ngưỡng người Việt.

Ông luôn trăn trở về con đường phát triển, bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể mà bao thế hệ ông cha để lại.

Chân dung nghệ nhân cống hiến cả đời cho văn hóa tín ngưỡng Việt

Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh sinh ra và lớn lên tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Ông sinh năm 1972, là nghệ nhân tham gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu từ khi mới 12 tuổi. Đến nay, nghệ nhân đã thực hành thuần thục với trình độ nghệ thuật cao 36 giá đồng, thể hiện 50 đến 60 vị thánh với phong cách đặc thù riêng, đổi diện qua từng nhân vật. Nghệ Nhân Đặng Ngọc Anh hiện đang giữ chức Phó Viện trưởng Viện phát triển thương hiệu Đạo Mẫu Việt Nam.

Năm 2016, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hầu đồng là một trong những hoạt động đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh chia sẻ: "Chúng ta phải nên nhớ rằng hầu đồng là diễn xướng, đóng vai diễn lại các tích của các vị Thánh để mong các ngài ban lộc ban tài. Bởi vậy, tôi mong rằng các thanh đồng hãy gìn giữ nét đẹp của hầu đồng, đừng chạy theo một cách cuồng tín mà làm mất đi nét đẹp của nghệ thuật này".

Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh (Co Dong Anh) luôn giữ gìn nét đẹp và chuẩn mực trong mỗi giá hầu đồng, phép tắc lễ nghi, an ninh trật tự khi người dân tham dự… Mỗi giá đồng là một câu chuyện về một vị anh hùng, lúc sinh thời là người có đức độ, tài giỏi, có công với dân với nước, do đó được hầu cái bóng của các vị là niềm vinh dự, tự hào đối với nghệ nhân. Bên cạnh việc hầu thánh, nghệ nhân Đăng Ngọc Anh (Co Dong Anh) còn truyền bá cho người dân biết về lịch sử, gốc tích của các vị thánh để hiểu sâu sắc về ý nghĩa của từng giá đồng. Nghệ nhân mong muốn giúp thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và công lao của cha ông và giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Người phát tâm giữa mùa dịch

Không chỉ là người luôn gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh (Co Dong Anh) có là nhà hảo tâm, dang tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Những năm qua, ông tích cực tham gia nhiều công tác từ thiện, công tác tu bổ, tôn tạo các đền, phủ và mới nhất là tại đền Đông Cuông (Văn Yên-Yên Bái).

Trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp, Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh, Nghệ nhân - Pháp sư Phùng Văn Thanh đã tham gia ủng hộ 15 địa điểm phường xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia chương trình "Kết nối cộng đồng - Vượt qua thách thức" trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh ( Co Dong Anh ) đã phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ thành phố đã trao quà tới bà con nhân dân, động viên tinh thần giúp mọi người sớm ổn định cuộc sống.

Dịch bệnh vẫn đang kéo dài và chiều hướng phức tạp hơn, những tấm lòng hảo tâm như nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh (Co Dong Anh) sẽ là tấm gương sáng, kết nối mọi người chung tay hỗ trợ, tương thân tương ái lẫn nhau.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh (Co Dong Anh) vẫn tiếp tục lưu giữ lại nét đẹp văn hóa và bản sắc dân tộc độc đáo của người Việt. Với những cống hiến của thế hệ cha chú, các thế hệ sau sẽ tiếp tục phát huy và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể này.

Trường Thịnh

Theo VOV.VN