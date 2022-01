Nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan "nên duyên" trong "Dũng cảm để yêu"

Dân trí Chuyện tình "tréo ngoe" giữa Quải Cư (Trương Đình Hồ) và Viên Thành Mỹ (Vương Tịnh) trong "Dũng cảm để yêu" hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

Dũng cảm để yêu xoay quanh cuộc sống, mối quan hệ giữa 5 người bạn: Quải Cư (Trương Đình Hồ), Cù Thủ (Tống Bách Vĩ), Viên Thành Mỹ (Vương Tịnh), Quý Tinh Hoa (Tạ Trường Nhã) và Triệu Tùng Cương (Ngô Nhạc Kình).

Sau khi lên đại học, cả năm người chân ướt chân ráo vào một môi trường mới với nhiều đổi thay. Nhờ nương tựa lẫn nhau họ đã có thêm sự tự tin, động lực để phấn đấu trên con đường mới và tạo ra câu lạc bộ Ngày mai.

Tuy nhiên ở tuổi mới lớn khó khăn trong các mối quan hệ xã hội, tình cảm đôi lứa lại vô tình khiến mọi thứ trở nên phức tạp và làm tình bạn phai nhạt.

Không chỉ vậy định hướng tương lai về việc làm sau khi ra trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa 5 người. Đối mặt với những thay đổi, sự khó khăn trong quá trình trưởng thành họ buộc phải cố gắng vượt qua tất cả để có thể được ở cạnh nhau như lúc xưa.

Có thể nói mọi hiểu lầm, rạn nứt bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Quải Cư (Trương Đình Hồ) và Thành Mỹ (Vương Tịnh). Dù thầm yêu Quải Cư nhưng Thành Mỹ vẫn nhận lời làm bạn gái Cù Thủ.

Đến khi được Quải Cư tỏ tình cô lại nhu nhược chạy theo tiếng gọi con tim khiến bạn trai tổn thương nặng nề. Về phía Quải Cư dù biết Thành Mỹ là bạn gái của bạn thân nhưng anh vẫn làm điều không nên làm. Bị hai người thân thiết nhất phản bội, Cù Thủ đau đớn đến tột cùng.

Tréo ngoe hơn nữa, chàng trai còn lại của nhóm - Tùng Cương cũng đem lòng mến mộ Quải Cư. Dù biết trước sẽ bị từ chối nhưng cậu vẫn quyết tâm tỏ tình. Vào buổi tối định mệnh ấy, khi Tùng Cương đau khổ vì tình cảm đồng giới không được đón nhận, Tinh Hoa bất ngờ xuất hiện an ủi vỗ về.

Chuyện gì đến cũng đến, kết quả sau mối tình một đêm đó là cái thai trong bụng Tinh Hoa. Thật không may Tùng Cương đột ngột qua đời, thay vì phá thai Tinh Hoa quyết tâm sinh đứa trẻ để lưu giữ ký ức về mối tình đầu.

Những tưởng Quải Cư - Thành Mỹ sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng không, họ đã chia tay sau khi rời khỏi ghế giảng đường đại học. Cho đến nhiều năm sau gặp lại, mối tình đó mới bùng cháy một lần nữa. Liệu Quải Cư - Thành Mỹ có hạnh phúc bên nhau? Câu trả lời sẽ có trong 24 tập phim Dũng cảm để yêu phát sóng lúc 13h thứ 2 - thứ 7 trên kênh HTV7 từ ngày 11/1/22. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ thực lực: Trương Đình Hồ, Vương Tịnh, Tống Bách Vĩ, Tạ Trường Nhã, Ngô Nhạc Kình...

Trương Đình Hồ sinh năm 1991 là nam diễn viên người Đài Loan. Được biết đến với vai diễn trong phim xuất sắc nhất giải Kim Chung 2013 - Boy Can Fly. Sau đó anh tiếp tục góp mặt trong một số dự án như The New World (2015), bom tấn Apple in Your Eye (2014) do Hà Nhuận Đông làm đạo diễn... và Brave to Love - Dũng cảm để yêu (2019).

Đồng hành cùng Trương Đình Hồ chính là Vương Tịnh - nữ diễn viên Đài Loan sinh năm 1998. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với All Because of Love - 2017 nhưng đến năm 2019 Vương Tịnh mới được khán giả biết đến rộng rãi với bộ phim tâm lý kinh dị Detention của John Hsu.

Cũng nhờ bộ phim này cô đã được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 56. Và nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Đài Bắc lần thứ 22. Bên cạnh đó Vương Tịnh còn tham gia một số bộ phim như: The Outsiders, Possession, On Children - The Last Day of Molly, The Falls... và Brave to Love - Dũng cảm để yêu.

