MC Vĩnh Phú dẫn dắt sự kiện âm nhạc quy tụ 16 ca sĩ, nhóm nhạc Việt - Hàn

MC Vĩnh Phú (SN 1991), từng giành giải 3 chương trình Cầu vồng MC của VTV6, đoạt danh hiệu Én Đồng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2014. Với cách dẫn trẻ trung, năng động, gương mặt MC quen thuộc với giới trẻ được kỳ vọng sẽ mang tới sự tươi mới cho sự kiện âm nhạc này.

Ngoài tiết lộ về MC của chương trình, Ban Tổ chức đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 cũng chính thức công bố nhạc mục của chương trình gồm những bản hit quen thuộc đến từ 16 ca sĩ và nhóm nhạc Việt Nam - Hàn Quốc.

MC Vĩnh Phú là người dẫn dắt 2 đêm nhạc sắp tới (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo đó, mỗi nhóm nhạc sẽ biểu diễn 4 ca khúc. Nhóm The Wind với bài Island (Hòn đảo) sôi động, trong khi Kim Jongdae (nghệ danh Chen) sẽ mang tới các ca khúc Beautiful Goodbye (Lời tạm biệt đẹp đẽ), Hold you tight (Ôm em thật chặt), Shall we? (Chúng ta sẽ), Best luck (May mắn nhất).

Kim Minseok (nghệ danh Xiumin) với Daisy (Hoa cúc), Serenity (Thanh bình), Beyond (Vượt khỏi giới hạn) và Brand New (Mới tinh). Trong khi đó, nhóm Infinite chọn I Got You (Bên cạnh bạn), New Emotions (Cảm xúc mới), Be Mine (Hãy là của anh) và Paradise (Thiên đường).

Nhóm Super Junior D&E biểu diễn 5 bài gồm: Bout you (Về em), Oppa, Oppa (Anh ơi anh à), Danger (Nguy hiểm), B.A.D (Xấu xa), Can You Feel It (Bạn có cảm nhận được không).

Nhóm Infinite sẽ thể hiện ca khúc "I Got You", "Be Mine" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Về phía các ca sĩ Việt Nam, Chi Pu sẽ trình diễn các ca khúc đình đám như: Mashup: Đóa hoa hồng, Từ hôm nay, Miss showbiz và Con dấu chủ quyền. "Ông hoàng tạo hit" Tăng Duy Tân sẽ thể hiện loạt hit như: Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu.

Ngoài các tiết mục ca hát, đêm nhạc 23/12 còn có sự góp mặt của vũ đoàn Hàn Quốc và vũ đoàn Việt Nam.

Trong đêm nhạc diễn ra đúng ngày 24/12, Tóc Tiên sẽ mang đến không khí Noel trên sân khấu đại nhạc hội với Mashup: Last Christmas, Big Girl don't cry, Walk Away và bài 906090 cùng vũ đạo nóng bỏng. Đức Phúc hứa hẹn sẽ khiến fan tan chảy với hai ca khúc quen thuộc Em đồng ý và Ngày đầu tiên với bản remix sôi động.

Phần được các fan rất chờ đợi trong đêm Giáng sinh chính là các tiết mục đến từ DJ Raiden với gần 20 bản nhạc nổi tiếng được chọn để kết lại chương trình.

Trước đó, đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 đã được cấp phép, diễn ra trong 2 đêm: 23/12 và 24/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện âm nhạc quy tụ 16 ca sĩ, nhóm nhạc nổi bật của Việt Nam và Hàn Quốc.