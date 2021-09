Mặt trái của giới siêu giàu Hàn Quốc qua thể hiện của Cho Yeo Jeong

Dân trí "Chị đại" đề tài phim thượng lưu Cho Yeo Jeong bóc mẽ giới siêu giàu qua ba bộ phim đình đám nhất: Ký Sinh Trùng, Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! và Đẳng Cấp Thượng Lưu.

Từ một gương mặt chuyên trị "cảnh nóng", Cho Yeo Jeong dần được biết đến là nữ diễn viên thực lực trên màn ảnh xứ Hàn, được phát hiện kể từ sau giải Oscar danh giá năm 2020. Trong hai năm trở lại đây, cô được xem là một trong những trụ cột của dòng phim đề tài nhà giàu nhờ tài biến hóa ấn tượng. Cùng điểm qua 3 vai diễn đặc sắc nhất của Cho Yeo Jeong dưới đây.

Bà nội trợ ngây thơ trong Ký Sinh Trùng

Bên cạnh kịch bản vô cùng xuất sắc và tài năng của đạo diễn Bong Joon Ho, nhân tố góp phần tạo nên thành công của bộ phim Ký Sinh Trùng (Parasite) tại "đấu trường" Oscar 2020 không thể không kể đến khả năng diễn xuất nội lực của dàn cast xứ Hàn, trong đó có Cho Yeo Jeong. Trái ngược với hình ảnh nóng bỏng trong quá khứ, nữ diễn viên hóa thân thành Yeon Kyo, cô vợ vụng về của ông Park.

Sống trong căn biệt thự xa hoa, "nhiệm vụ" duy nhất của phu nhân Yeon Kyo là suy nghĩ ra nhiều cách tiêu tiền từ người chồng thành đạt. Tính cách vụng về, ngây thơ nhưng đậm tính trào phúng mà Cho Yeo Young thể hiện đã góp phần tô đậm thêm sự tương phản trong bức tranh giàu - nghèo giữa hai gia đình trong phim.

Parasite tại thời điểm ra mắt đã khiến khán giả Hàn Quốc một phen bất ngờ vì một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của "nữ hoàng cảnh nóng" đã in đậm trong tâm trí của họ trước đây. Không cần đến một phân cảnh "bỏng mắt" nào, sự ngây ngô của Yeon Kyo vẫn có nét "duyên dáng" không nhầm lẫn, nhờ tài diễn xuất tinh tế của Cho Yeo Jeong. Vai diễn này không những được giới mộ điệu đánh giá cao mà còn giúp cô một bước vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn.

"Chính thất" bá đạo trong Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!

Hậu Oscar, đạo diễn Bong Joon Ho từng nhận xét rằng: "Cho Yeo Jeong tựa mỏ kim cương vẫn chưa được khai phá hết tiềm năng". Cô tiếp tục chứng thực khả năng của mình trong bộ K-drama gây xôn xao nhất nửa cuối năm 2020, Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can). Vẫn là một phụ nữ nhà giàu và có liên quan đến những vụ giết người, lần này Cho Yeo Jeong hóa thân thành Yeo Joo, một nhà văn trinh thám lạnh lùng, có sở thích "khai tử" các tiểu tam trong truyện một cách tàn nhẫn nhất.

Trái ngược với hình ảnh ngây thơ ở Parasite, Cho Yeo Jeong cho thấy khả năng biểu đạt cảm xúc "tốc biến" thần sầu, từ niềm nở, vui vẻ đến kiêu hãnh, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn chỉ trong tích tắc. Sở hữu khả năng suy luận và giác quan sắc bén, Yeo Joo luôn sớm tự đặt mình ở "kèo trên", nắm bắt tất tần tật lịch sử tình trường trăng hoa, thậm chí bắt tại trận ả tiểu tam đang lẩn trốn tại văn phòng chồng mình.

Cho Yeo Jeong mang đến làn gió mới mẻ cho Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!, khiến khán giả không khỏi cảm thán trước hình tượng chính thất lắm chiêu, "bá đạo". Nhờ đó, bộ phim đã tách khỏi lối mòn drama ngoại tình thông thường, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của nữ diễn viên trong dòng phim thriller.

Góa phụ đầy nội lực trong Đẳng Cấp Thượng Lưu

Bước sang năm 2021, Cho Yeo Jeong tiếp tục tái ngộ khán giả với vai diễn Song Yeo Wool, nữ luật sư thuộc tầng lớp tinh hoa 0,1% dân số của Hàn Quốc ở Đẳng Cấp Thượng Lưu (High Class). Dù mới chỉ mới phát sóng gần ⅓ chặng đường, vai diễn mới này đã nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí được đánh giá là vai diễn sáng giá nhất của cô kể từ Parasite.

Trong phim, Yeo Wool bỏ lại sự nghiệp lừng lẫy để đưa con trai tới trường quốc tế HSC sau cái chết bí ẩn của người chồng triệu phú Ahn Yi Yong. Ở môi trường mới, hạnh phúc ở lại với Yeo Wool chẳng tày gang khi những tin đồn năm xưa bỗng chốc bị lật lại, khiến mẹ con cô trở thành đối tượng tẩy chay của hội phụ huynh siêu giàu trên đảo Jeju. Những sự kiện liên tiếp sau đó dần hé lộ góc khuất trong cuộc sống của giới tài phiệt và bí mật khó tin về người chồng đã khuất của Yeo Wool.

Đều là những vai diễn mang mác nhà giàu, nhưng Yeo Wool là đại diện cho hình ảnh "nữ cường" với vẻ đẹp quyến rũ tri thức, luôn tỉ mỉ dè chừng những người xung quanh. Yeo Wool còn đích thân điều tra bí ẩn sau cái chết của chồng nhằm rửa sạch mối hàm oan của bản thân. Mặt khác, cô còn là người mẹ với nội tâm phức tạp đầy thâm trầm và tận tụy hết lòng yêu thương con trai. Điều đó được thể hiện qua loạt cung bậc cảm xúc đa dạng từ tức giận, căm phẫn hay dồn nén, suy sụp của Yeo Wool.

Nữ diễn viên làm toát lên khí chất vô song của nhân vật Yeo Wool không những bằng biểu cảm linh hoạt mà còn bởi đài từ tốt và tạo hình thanh lịch, tinh tế. Để có được tạo hình nữ luật sư tri thức nhưng không kém phần quyến rũ, Cho Yeo Jeong thậm chí còn chia sẻ rằng cô đã tự cắt đi mái tóc dài nhằm đầu tư cho vai diễn Yeo Wool. Bằng lối diễn xuất linh hoạt, vừa điềm tĩnh vừa nội lực, Cho Yeo Jeong cuốn hút người xem theo nhịp phim bí ẩn, bất ngờ của Đẳng Cấp Thượng Lưu.

