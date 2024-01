"Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn": 7 bước để trở thành con người tối ưu

Con người có thể thay đổi

Có một niềm tin trong xã hội chúng ta là con người không thể thay đổi, nhưng Mike Bayer khẳng định: "Con người có thể thay đổi. Nhiều người đã thay đổi. Tôi đã thay đổi. Nên bạn có thể thay đổi… Miễn bạn còn sống và còn hít thở thì chắc chắn vẫn còn hi vọng".

Với mô hình Con Người Tối Ưu, tác giả sẽ giúp bạn đánh giá bản thân và những người xung quanh qua bảy lĩnh vực của cuộc sống. Từ đó, giúp bạn tự đánh giá lĩnh vực nào được vận hành tốt, lĩnh vực nào có vấn đề để có hướng cải thiện hiệu quả.

Bạn cần hướng vào bên trong tìm hiểu mối quan hệ của bạn với chính mình (Ảnh: First News).

Bảy lĩnh vực ấy được viết tắt là SPHERES: đời sống xã hội (Social life), đời sống cá nhân (Personal life), sức khỏe (Health), giáo dục (Education), các mối quan hệ xã hội (Relationships), công việc (Employment), đời sống tâm linh (Spiritual life). Với mô hình này, bạn sẽ được tìm hiểu cách tự khai vấn bản thân một cách thật sự thú vị.

Để khai vấn và giúp người đọc khai vấn chính mình, tác giả đã tập trung phân tích sâu mô hình hay còn gọi là công cụ SPHERES. Phân tích SPHERES, Mike Bayer cho rằng: Đời sống xã hội là cách bạn phóng chiếu con người đích thực của bạn ra thế giới trong các tình huống giao tiếp. Lợi ích từ các tương tác xã hội giúp con người rèn luyện đầu óc…

Một khảo sát của Gallup - Healthways cho thấy chúng ta hạnh phúc nhất vào những ngày mà ta dành ra khoảng 6-7 giờ để hòa mình cùng bạn bè hoặc gia đình. Tuy nhiên, hiện nay con người dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, đó là điều đáng để suy nghĩ.

Về đời sống cá nhân, tác giả khuyên bạn cần hướng vào bên trong tìm hiểu mối quan hệ của bạn với chính mình. Thời gian bạn dành để chăm sóc chính mình và nuôi dưỡng hình ảnh bản thân tích cực, chân thực là thời gian được đầu tư hợp lý, và lợi ích thu về sẽ vượt xa tất cả các SPHERES khác trong cuộc sống của bạn. Việc này sẽ giúp bạn đánh giá và cải thiện cách bạn đang sống trong bối cảnh nhiều người dễ đánh mất đời sống cá nhân trong vòng xoáy đời thường.

Theo tác giả, nếu không quan tâm đến bản thân, bạn sẽ không có năng lượng cảm xúc và thể chất để quan tâm đến những người thân yêu theo cách mà bạn thực sự muốn. Lời khuyên là: bạn đang là người cầm lái trên hành trình của mình. Bạn nói cho bộ não mình biết nó phải làm gì và nó sẽ tuân theo đúng như vậy.

Tự chăm sóc bản thân cũng thường là điều đầu tiên ta bỏ qua khi cố gắng để không bị chìm nghỉm dưới áp lực của công việc, gia đình, bạn bè và những trách nhiệm khác. Nhưng theo Mike Bayer, tự chăm sóc là nền tảng để bạn có được một cuộc sống lý tưởng. "Tự chăm sóc trước tiên là vì lòng trắc ẩn với chính mình. Nhiều người thấy dễ động lòng với người khác hơn là với chính mình, nhưng tôi tin rằng bạn càng có lòng trắc ẩn với bản thân thì bạn sẽ càng dễ thương xót người khác hơn. Đơn giản là vì nếu bể chứa của bạn tràn đầy, bạn sẽ có nhiều hơn để cho đi".

Điều tốt đẹp luôn nhiều hơn những điều xấu xa

Về sức khỏe, tác giả khuyên: Hãy giúp Con Người Tối Ưu khỏe mạnh về mặt thể chất, để bạn có thể sống mỗi ngày trọn vẹn nhất. Sức khỏe là nền tảng cơ bản. Khi sức khỏe có vấn đề, nó có thể gây ảnh hưởng đến mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn. Nhiều vấn đề sức khỏe đơn giản là một phần trong con người chúng ta, nhưng một số khác lại là kết quả của những thói quen, vì vậy phải kiểm điểm lại những hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe: thiếu ngủ, căng thẳng, lạm dụng rượu, đồ uống có đường, uống quá ít nước, không vận động… để có kế hoạch tự điều chỉnh, cải thiện.

Sự phong phú, sâu sắc và phức tạp của thời đại chúng ta đang sống được xác định bằng việc chúng ta liên quan thế nào với người khác, dựa trên các kết nối chúng ta tạo ra với nhau… (Ảnh: First News).

Về học tập, cần duy trì chế độ học tập suốt đời. Kiến thức là sức mạnh và đó là thứ giúp chúng ta tránh khỏi sự trì trệ để có thể liên tục phát triển. Giáo dục là thứ giúp chúng ta phát triển, trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng bài học quan trọng nhất là học về bản thân bạn.

Về các mối quan hệ, tác giả cho rằng trước hết bạn phải xác lập giá trị của bạn. Rồi đến các mối quan hệ gia đình và xử lý tốt các mối quan hệ khác. Theo Mike Bayer, những kết nối an toàn và lành mạnh với gia đình là một trong những thành tố chính làm nên một cuộc đời kiên cường. Nó giúp hình thành nên khuôn mẫu hành vi của chúng ta trong cả phần đời còn lại. Sự gắn bó an toàn với gia đình sẽ cho ta một nền tảng an toàn để từ đó ta có thể khám phá thế giới.

Với công việc, tác giả chỉ ra: Nếu ta không thể là chính mình trong công việc, thì ta đang lãng phí thời gian quí giá của mình. Nếu bạn phải giả tạo cả ngày để kiếm sống thì rốt cuộc bạn chỉ vắt kiệt chính mình mà thôi. Nếu công việc không phù hợp, hãy tiến hành những thay đổi cần thiết.

Điều quan trọng là bạn phải biết cách phát triển Đời sống tâm linh, vì đó là cái đặt nền móng cho tất cả các SPHERES khác của bạn. Tâm linh là tính chất liên quan đến tinh thần hay tâm hồn con người. Bản ngã tâm linh của bạn là một nơi nằm bên trong bạn, từ đó tất cả sự thiện lương và ánh sáng tỏa ra bên ngoài. Nó là nơi bạn hình thành sự toàn vẹn, có giá trị và cách bạn đối nhân xử thế…

Dù bạn cưỡi trên con sóng của tự do và tình yêu như một chiến binh hay bạn là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình, thì trong thế giới này những điều tốt đẹp luôn nhiều hơn những điều xấu xa… Khi bạn cảm thấy tự do, khi bạn hít thở khí trời và tìm thấy chân lý, hiểu rõ con người bạn, khi bạn cảm thấy tốt đẹp vì giúp đỡ được người khác, đó là những lúc bạn đang sống trong trải nghiệm tâm linh"- Mike Bayer viết.

Tác giả cũng chỉ cách để chúng ta tập hợp đội ngũ tốt nhất. Theo Mike Bayer, sự phong phú, sâu sắc và phức tạp của thời đại chúng ta đang sống được xác định bằng việc chúng ta liên quan thế nào với người khác, dựa trên các kết nối chúng ta tạo ra với nhau…

Cuối cùng, tác giả đã chuẩn bị để bạn sẵn sàng "phiêu lưu" vào "bảy bước chinh phục mục tiêu của Con Người Tối Ưu" của mình. Nội dung cụ thể Bảy bước chinh phục đáng ngạc nhiên và thú vị đó đang chờ bạn ở chương thứ 13 của "Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn".

