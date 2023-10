Nội dung Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật gồm 3 chương, 10 điều tập trung vào việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, bảo vệ bí mật Nhà nước; phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp công tác bảo vệ an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, từ nhiều năm nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua nhiều nội dung phối hợp như nghiên cứu khoa học, biên soạn, xuất bản sách; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; trưng bày, giới thiệu sách; đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ... đã ngày càng củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ (trái) và Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm ký kết Quy chế phối hợp (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

PGS.TS Vũ Trọng Lâm khẳng định rằng, Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên Công an Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Công an trong thời gian tới.

Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (trái) trao tặng Bộ Công an tủ sách điện tử "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an, hai cơ quan cần thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, học tập lý luận chính trị; xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị... góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

"Với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết ban hành và nội dung phối hợp mà Quy chế hôm nay đã đề cập tới, đây là sự kiện quan trọng, là điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, gắn kết, chia sẻ, tạo tiếng nói chung trong việc phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, công chức, công nhân viên hai cơ quan trao đổi, học hỏi, đoàn kết, gắn bó hơn trong công tác", Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Để quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn và có hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, ngay sau hội nghị, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế, chỉ đạo đơn vị chức năng được giao làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của Bộ Công an, tích cực phát huy vai trò thường trực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung của quy chế, duy trì tốt về công tác phối hợp, đề xuất sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế định kỳ, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả và sửa đổi, bổ sung quy chế…

Tại hội nghị, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Tủ sách điện tử "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" cho Bộ Công an. Dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Bằng khen về "Thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ an ninh trật tự" của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.