Khám phá top phim Hàn tạo bão rating về nghề công tố viên trên FPT Play

Tách ra từ thể loại tâm lý tội phạm, dòng phim truyền hình Hàn Quốc xoay quanh nghề công tố viên vốn chẳng xa lạ gì với cộng đồng yêu thích K-drama. Tuy nhiên, tầm 5 năm trở lại đây, chủ đề này ngày càng thu hút được lượng khán giả đông đảo nhờ sở hữu kịch bản hấp dẫn, dám đụng chạm những khía cạnh xã hội gai góc lẫn lồng ghép vào câu chuyện điểm nhấn riêng khó "đụng hàng".

Hãy cùng điểm qua vài tác phẩm công tố viên chất lượng, từng lọt top K-Drama có lượng rating khiến cho bao người phải trầm trồ.

Phù Thủy Tòa Án

Vì "đắc tội" với sếp lớn, nữ công tố viên tài giỏi Ma Yi Deum (Jung Ryeo Won) đành chấp nhận thuyên chuyển sang đơn vị chuyên thụ lý các vụ án tấn công tình dục. Tại đây, cô phát hiện một sự thật chấn động: người mẹ mất tích mà mình kiếm tìm suốt 20 năm nay từng bị tên cảnh sát trưởng Gab Soo cưỡng hiếp. Tiếc thay, vì thiếu chứng cứ, gã ta sớm được tuyên trắng án và vẫn đang nhởn nhơ theo đuổi con đường chính trị.

Là phim truyền hình Hàn Quốc có nội dung táo bạo nhất nhì thời điểm đó, Phù Thủy Tòa Án - Witch's Court đã vạch trần vấn nạn quấy rối, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em trên nhiều phương diện. Đứa con tinh thần do đạo diễn Kim Young Kyoon cầm trịch gây xúc động mạnh khi lột tả nỗi đau, vết thương tinh thần ở những nạn nhân nữ.

Ngoài cảm giác bất lực không dám tố cáo hung thủ vì e ngại miệng lưỡi thế gian, họ còn phải sống trong nhục nhã, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bởi mấy lời đe dọa, tống tiền từ lũ yêu râu xanh bệnh hoạn.

Nữ Công Tố Viên 2

Là nữ công tố viên giàu thực lực tại viện kiểm sát, Eun Sol (Jung Yoo Mi) dễ dàng ghi nhớ mọi thứ mà mình đã nhìn thấy hoặc nghe qua. Phối hợp cùng bác sĩ Baek Beom (Jung Jae Young), cây kéo vàng trong làng khám nghiệm tử thi, cô quyết tâm giải mã các vụ giết người bí ẩn hòng đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng pháp luật.

Gợi nhắc tới loạt phim Hong Kong Bằng Chứng Thép đình đám, Nữ Công Tố Viên 2 - Partner for Justice 2 khai thác quy trình phá án bài bản của lực lượng chức năng Hàn Quốc bao gồm tổ cảnh sát, viện pháp y và cơ quan công tố quận.

Mỗi vụ án xuyên suốt series dẫu có không ít diễn biến bất ngờ, gay cấn nhưng vẫn được giải quyết hết sức logic cũng như cung cấp cho người xem nhiều kiến thức khoa học bổ ích. Chưa kể, nếu yêu thích bộ môn pháp y, Nữ Công Tố Viên 2 sẽ làm bạn thỏa mãn qua việc tái hiện chân thực, chi tiết công việc của đội ngũ bác sĩ ở phòng giải phẫu khám nghiệm tử thi.

Ẩn Danh

Trong lúc lần theo dấu vết một tên ấu dâm đột ngột mất tích, công tố viên Kang Ha Na (Esom) tình cờ biết đến sự tồn tại của hãng taxi Cầu Vồng, nơi chuyên cung cấp dịch vụ báo thù cho những ai đang lâm vào bước đường cùng bởi hệ thống pháp luật kém cỏi.

Dựa trên nguyên mẫu các vụ án từng gây rúng động dư luận xứ kim chi, bộ phim Ẩn Danh - Taxi Driver đưa người xem trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ giận dữ, căng thẳng, hồi hộp tới hả hê khi kẻ thủ ác phải hứng chịu bản án trừng trị thích đáng so với thực tế.

Sở hữu nội dung phản anh hùng thú vị, dám chỉ ra nhiều lỗ hổng ở hệ thống pháp luật Hàn Quốc, bộ K-drama này đã nhanh chóng gây bão màn ảnh nhỏ, lọt top phim truyền hình có lượng rating cao nhất lịch sử nhà đài SBS.

Đặc biệt, hành trình phát triển tâm lý của Kang Ha Na cũng cực kỳ táo bạo và thuyết phục. Từ nàng công tố viên thượng tôn pháp luật luôn kiếm cách khởi tố hãng taxi, cô bắt đầu đồng cảm với họ rồi chấp nhận đặt chân vào vùng xám đạo đức, trở thành kẻ tư hình giành lại công đạo giúp người yếu thế.

Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man

Trong mắt tay công tố viên quân sự sống hai mặt Do Bae Man (Ahn Bo Hyun), không gì khiến gã say mê hơn ngoài tiền tài. Tuy nhiên, cuộc đời gã đã thay đổi khi bị đồng nghiệp hậu bối Woo In lôi kéo vào cuộc trả thù nhóm người hãm hại bố cô. Từ đây, anh phát hiện ra uẩn khúc đằng sau cái chết của cha mẹ mình lẫn loạt âm mưu kinh hoàng đủ sức đẩy quân đội đến bờ vực sụp đổ.

Lần đầu đưa tòa án binh và hình tượng công tố viên quân sự lên màn ảnh nhỏ, Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man - Military Prosecutor Doberman ghi điểm lớn khi khám phá các ngóc ngách tăm tối nơi môi trường quân ngũ. Đó là sự biệt đãi mấy thành phần "nhà mặt phố bố làm to", kì thị giới tính, dàn xếp kết quả tố tụng hay những vụ bê bối dính dáng trực tiếp tới lực lượng sĩ quan, tướng tá cao cấp…

Với nhịp phim dồn dập cộng thêm yếu tố hành động kịch tính, không loveline sến súa, bộ phim hứa hẹn nhiều nút thắt bất ngờ, khó đoán và ngày càng chứng tỏ được sức hút qua lượng rating tăng dần đều.

