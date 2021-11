Hưởng ứng văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc tại Korean Gastronomy Week 2021

Dân trí Le Club Bar tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội sẽ khởi động Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc vào ngày 15/11 với sự tham gia của hai đầu bếp nổi tiếng là Chef Joseph Lidgerwood và Chef Thiện Nguyễn cùng rất nhiều sự kiện đặc sắc.

Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc là một chuỗi các sự kiện đầy màu sắc, bao gồm triển lãm nghệ thuật ẩm thực, quảng bá sản phẩm, trao đổi về kiến thức ẩm thực Hàn và xu hướng ngành ẩm thực trong tương lai.

Tiếp nối sự thành công của Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc 2020 khi đã đem đến cho người tham dự sự đa dạng của ẩm thực Hàn Quốc, Korean Gastronomy Week 2021 mong muốn tiếp tục giới thiệu màu sắc trong ẩm thực và sự độc đáo về văn hóa ẩm thực của Hàn đến Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Metropole Hà Nội hân hạnh tổ chức Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc, kéo dài hai tuần với thực đơn à la carte cho bữa trưa và bữa tối tại Le Club Bar, bên cạnh phục vụ món ăn nhẹ và cocktail đặc biệt tại Angelina.

Sự kiện sẽ chính thức khai mạc vào 11h đến 14h ngày 15/11 và hứa hẹn mang đến cho thực khách một hành trình trải nghiệm ẩm thực độc đáo Hàn Quốc.

Chef Joseph Lidgerwood là đầu bếp nổi tiếng người Australia và đã giành được sao Michelin trong 2 năm liên tiếp. Là một trong những đầu bếp đam mê học hỏi, khám phá các món ăn và kỹ thuật đa dạng trên thế giới, đặc biệt là các món ăn Hàn Quốc. Chính sự đa dạng của món ăn Hàn đã khiến Joseph luôn tìm hiểu và đưa ra phong cách ẩm thực mới mẻ và hiện đại. Hiện nay Joseph đã thành công tạo ra những món ăn kết hợp Tây - Hàn đem đến cho người thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, đầy tính sáng tạo.

Chef Thiện Nguyễn - hiện là Bếp trưởng của Angelina tại Sofitel Legend Metropole Hanoi. Với hơn bảy năm kinh nghiệm làm việc tại một số nhà hàng và khách sạn hàng đầu thế giới để tạo ra những món ăn hiện đại, độc đáo và mới lạ cho quán bar riêng ở Hà Nội, Chef Thiện Nguyên hy vọng sẽ góp phần đưa tinh hoa ẩm thực đến với du khách trên thế giới.

Điều lôi cuốn và ấn tượng đối với du khách về ẩm thực Hàn chính là sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa các gia vị cũng như sự đa dạng về cách chế biến. Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc là sự kết hợp độc đáo và tinh tế của đa dạng các loại thức ăn mang đậm nét văn hóa cổ truyền.

Đến với Korean Gastronomy Week 2021, các du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu nền văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim Chi qua những hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị, thưởng thức những món ăn độc đáo.

Các món ăn đặc biệt trong thực đơn à la carte của đầu bếp Joseph được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian Hàn Quốc thú vị. Món gan ngỗng béo kết hợp với những loại thảo mộc ở vùng đồi núi ở Hàn Quốc - Liver Parfait with Assorted Namul Muchim - được sáng tạo dựa trên câu chuyện Lá Gan Thỏ. Món quả hồng nhồi dùng kèm xốt tartar và hương cam - Stuffed Persimmon with Creamy Halibut Tartar and Citrus - từ truyện cười dân gian Con Hổ và Quả Hồng. Món súp tôm hùm bơ rong biển - Velvety Lobster on Gondrae Jook & Paprika Leathers - dựa trên câu chuyện Nàng Tiên Nữ và Gã Tiều Phu. Và cũng câu chuyện đó là nguồn cảm hứng cho Joseph sáng tạo món bò Wagyu xốt ớt gochujang và khoai lang chiên giòn - Gochujang Glazed Wagyu Beef & Paprika Crisps.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện hoặc đặt bàn, vui lòng liên hệ bộ phận nhà hàng của khách sạn Metropole Hà Nội theo số điện thoại 024 38266919 hoặc email h1555-fb3@gmail.com.

Trường Thịnh