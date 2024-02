Hơn 100 nghệ sĩ tham gia Hòa nhạc chào xuân 2024

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022, đến nay, Hòa nhạc chào xuân đã trở thành sự kiện thường niên của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Năm 2024, chương trình tiếp tục là món quà tinh thần ý nghĩa của Bộ Công an dành tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào dịp đầu xuân năm mới. Chương trình Hòa nhạc chào xuân 2024 do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an - chỉ đạo chương trình.

Toàn cảnh chương trình Hòa nhạc chào xuân 2024 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm - chỉ đạo nội dung. NSƯT Trịnh Tùng Linh - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Trung tá, NSƯT Trần Thị Út Lan - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc CAND - chỉ đạo nghệ thuật. Nhạc sĩ Trần Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - cố vấn nghệ thuật.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc Việt Nam nổi tiếng về mùa xuân, gồm: Mùa xuân đầu tiên (sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao), Lắng nghe mùa xuân về (sáng tác: Nhạc sĩ Dương Thụ)), Cung đàn mùa xuân (sáng tác: Nhạc sĩ Cao Việt Bách), Mùa xuân nho nhỏ (sáng tác: Nhạc sĩ Trần Hoàn), Mùa chim én bay (sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp), Hà Nội mười hai mùa hoa (sáng tác: Nhạc sĩ Giáng Son), Đảng đã cho ta một mùa xuân (sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên).

Trong phần 2, chương trình mang đến cho khán giả những điệu Polka, Waltz trứ danh với các tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc Johann Strauss II, hành khúc Pomp and Circumstance của nhà soạn nhạc người Anh Edward Elgar, tác phẩm Heia in den Bergen của Emmerich Kalman, L'Arlésienne Suite của Georges Bizet…

Nghệ sĩ Phạm Thu Hà và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mở màn chương trình với ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" của nhạc sĩ Văn Cao (Ảnh: Ban Tổ chức).

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, gần 100 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc CAND cùng các giọng ca nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam: Lan Anh, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Hòa nhạc chào xuân 2024 đã mang đến cho khán giả một "đại tiệc" âm nhạc đậm sắc xuân.