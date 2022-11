Hoa hậu Hoàn bình Thế giới mất 2,3 triệu fan: Cái kết hợp lý và công bằng?

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) mới có tuổi đời 10 năm nhưng đã được tổ chức Global Beauties lựa chọn là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng, uy tín nhất thế giới. Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch của cuộc thi đang đối diện nhiều luồng dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín cuộc thi.

Ồn ào quanh danh hiệu Á hậu 5

Ngày 28/10, mạng xã hội và truyền thông châu Á dậy sóng khi tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới đưa ra thông báo về việc người đẹp Yuvna Rinishta, đại diện của Mauritius từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 vì không ký hợp đồng và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đại diện của Mauritius - Yuvna Rinishta chia sẻ cô bị ép từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 của cuộc thi (Ảnh: MGI).

Yuvna Rinishta là một trong 5 người đẹp được trao giải Á hậu 5 của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 trong đêm chung kết 25/10. Người đẹp có mặt trong Top 10 nhờ giành chiến thắng trong phần bình chọn Miss popular vote.

Sau thông báo của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới, phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình Mauritius ngay lập lên tiếng trên trang cá nhân. Họ cho biết, người đẹp Yuvna Rinishta chưa đồng ý với nội dung trong văn bản thỏa thuận từ bỏ danh hiệu.

"Công bố của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới không đúng sự thật. Đại diện của chúng tôi không đồng tình với những hành động của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới với tổ chức của chúng tôi và những người khác. Vì thế, chúng tôi yêu cầu tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới dừng phát tán những thông tin không đúng", tổ chức Hoa hậu Hòa bình Mauritius thông tin.

Roberta Angela Tamondong, đại diện của Philippines, được bổ nhiệm trở thành Á hậu 5 mới (Ảnh: MGI).

Ngày 29/10, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil chia sẻ cụ thể về tranh cãi này. Theo ông, Yuvna Rinishta có bạn trai đi cùng và liên tục mâu thuẫn với ban tổ chức. Người đẹp Mauritius cũng không đồng ý ký bản hợp đồng ràng buộc một năm với Miss Grand. Ông Nawat nói đã cử trợ lý đến để yêu cầu cô này trả lại vương miện nhưng chưa được.

Sau phát ngôn của ông Nawat, phía người đẹp Yuvna Rinishta chưa lên tiếng thêm. Trong khi đó, tối 30/10, tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã công bố lựa chọn người đẹp Roberta Angela Tamondong, đại diện của Philippines, trở thành Á hậu 5 mới của cuộc thi.

Người đẹp Philippines sẽ bắt đầu nhập cuộc cùng Top 10 cuộc thi năm nay từ ngày 2/11. Chủ tịch Nawat gửi lời chúc mừng đại diện Philippines và công khai kêu gọi fan của Philippines ủng hộ cuộc thi. Thông tin này cũng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 có số lượng Á hậu kỷ lục, 9 người (Ảnh: MGI).

Năm 2022, kỷ niệm 10 năm hoạt động của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới, BTC quyết định trao nhiều vương miện và danh hiệu cho cả 10 người đẹp có mặt trong Top 10.

Ngoài danh hiệu cho Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4, BTC còn có danh hiệu Á hậu 5 cho 5 cô gái còn lại trong Top 10. Con số này từng khiến khán giả theo dõi cuộc thi bất ngờ.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Nawat, tất cả các cô gái có mặt trong Top 10 của cuộc thi đều phải ký hợp đồng với BTC, mọi công việc và hoạt động của họ sẽ do phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới thu xếp.

Lời tố tổ chức Hoa hậu Hòa bình bào mòn sức khỏe của người đẹp Nam Phi

Hoa hậu Hòa bình Nam Phi - Lu Juan Mzyk tố BTC bào mòn sức khỏe và không bảo vệ đời tư của cô (Ảnh: MGI).

Một bất lợi nữa mà ông Nawat Itsaragrisil cũng như tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới đang phải gánh chịu là lời tố từ thí sinh Nam Phi - Lu Juan Mzyk. Người đẹp này cho rằng cô bị bào mòn sức khỏe và xâm phạm quyền riêng tư.

"Tôi đã cố gắng cho cuộc thi đến mức ngã bệnh vì thiếu ngủ và thiếu chất. Không chỉ thế, tôi bị xâm phạm quyền riêng tư khi hình ảnh nhập viện bị đưa lên mạng. Chẳng những không giúp tôi ngăn chặn bức ảnh bị phát tán hoặc tìm ra thủ phạm phía sau, họ thậm chí không có nổi một lời xin lỗi", Lu Juan Mzyk bình luận trên một chuyên trang sắc đẹp.

Lu Juan Mzyk cho biết, cô không muốn kiện tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới vì tôn trọng cuộc thi dù cô không được ban tổ chức tôn trọng. Lu Juan Mzyk, năm nay 22 tuổi, được đánh giá là ứng viên mạnh từ khu vực châu Phi tại cuộc thi năm nay.

Người đẹp Nam Phi - Lu Juan Mzyk bức xúc vì không nhận được lời xin lỗi từ BTC (Ảnh: MGI).

Người đẹp cho biết thêm: "Trong cuộc thi, tôi đã chịu đựng khi nghe họ nói rất nhiều lần rằng Nam Phi chỉ là quốc gia nghèo. Họ đã sai lầm khi nhận thức như vậy. Tôi chỉ hy vọng các đại diện tiếp theo của chúng tôi gặp may mắn và thành công".

Theo trang Pageantry News International, 4 ngày trước chung kết, Lu Juan Mzyk phải nhập viện vì kiệt sức. Cô vẫn tham gia tổng duyệt cùng các thí sinh để chuẩn bị cho đêm cuối nhưng vì sức khỏe không đảm bảo, cô đã phải nhập viện cấp cứu.

Ngoài Lu Juan Mzyk, Roberta Tamondong, đại diện Philippines, và một số cô gái khác cũng gặp vấn đề sức khỏe. Họ cảm thấy mệt mỏi sau tất cả buổi tập và hoạt động chung của cuộc thi. Đoàn Thiên Ân của Việt Nam cho biết, cô giảm gần 5kg từ khi sang Indonesia tham dự cuộc thi và gặp vấn đề sức khỏe trước đêm chung kết.

Hiện tại, ông Nawat và những người liên quan chưa phản hồi về vụ việc này.

Trong thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới, các người đẹp đều phải làm việc rất chăm chỉ, tích cực với lịch trình căng thẳng (Ảnh: MGI).

Việc thí sinh tố bị bóc lột sức khỏe và làm việc với cường độ cao tại cuộc thi từng được hé lộ vào năm 2016. Thời điểm đó, thí sinh Iceland - Arna Ýr Jónsdóttir đã tuyên bố bỏ thi khi bị Chủ tịch Nawat chê cô béo và yêu cầu phải ăn kiêng.

Theo cô, Chủ tịch Nawat yêu cầu thí sinh ngừng ăn sáng, chỉ ăn salad vào buổi trưa và uống nước cho bữa tối. Đại diện Iceland tỏ ra bức xúc, cho rằng chủ tịch cuộc thi nên tôn trọng vẻ đẹp đa dạng.

"Nếu chủ nhân của cuộc thi thực sự muốn tôi giảm cân và không thích vẻ ngoài tự nhiên của tôi thì ông ấy không xứng đáng để có tôi trong Top 10", Jónsdóttir nói.

Người đẹp Arna Ýr Jónsdóttir từng tiết lộ về yêu cầu hình thể hà khắc mà Chủ tịch Nawat dành cho thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Ảnh: MGI).

Một số khán giả cho rằng, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới đang đi ngược xu hướng về vẻ đẹp đa dạng trong xã hội hiện đại. Trong khi nhiều cuộc thi sắc đẹp trên thế giới kêu gọi ủng hộ vẻ đẹp đa dạng về màu da, hình thể, dáng vóc thì Hoa hậu Hòa bình Thế giới lại không làm như vậy.

Gần đây, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã chấp nhận thí sinh chuyển giới, thí sinh đã lập gia đình, thí sinh sở hữu kích thước ngoại cỡ, không tuân thủ vẻ đẹp chuẩn mực để kêu gọi quyền bình đẳng, khích lệ phụ nữ nâng cao giá trị bản thân.

Khiêu chiến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Trong quá khứ, ông Nawat Itsaragrisil nhiều lần tỏ thái độ không thích cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tại chung kết năm nay, ở đoạn video hình hiệu, hình ảnh chữ "MU" (Hoa hậu Hoàn vũ) bị chữ "MGI" (Hoa hậu Hòa bình Thế giới) đá văng gặp phải phản ứng từ khán giả.

Trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng, ông Nawat Itsaragrisil giải thích Hoa hậu Hoàn vũ đã khơi mào cuộc chiến vì từng kiện Hoa hậu Hòa bình Thế giới.

Chủ tịch Nawat bên 9 Hoa hậu đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Theo ông, Hoa hậu Hòa bình Thế giới bị yêu cầu đổi hình ảnh logo vào năm 2013. Đến năm 2014, Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục kiện Hoa hậu Hòa bình Thế giới do sử dụng tên gọi "USA" trên dải sash của thí sinh.

Ngoài ra, ông Nawat tỏ ra bức xúc khi Leila Lopes, Hoa hậu Hoàn vũ 2011, ví cuộc thi của ông là gánh xiếc. Một số ý kiến bình luận hành động của Chủ tịch Nawat không hợp lý, đi ngược với mục đích kêu gọi hòa bình của cuộc thi.

Phát ngôn miệt thị ngoại hình thí sinh và mất hàng triệu fan

Trước chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, trang fanpage của cuộc thi trên Instagram đạt 6,5 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, sau chung kết, con số này tụt xuống 4,2 triệu.

Việc trang fanpage của cuộc thi tăng nhanh lượt theo dõi là do trong thời gian cuộc thi diễn ra, BTC kêu gọi bình chọn cho thí sinh. Đoàn Thiên Ân của Việt Nam là thí sinh thắng giải Country's power of the year và được vào thẳng Top 20.

Sau khi Thiên Ân không có mặt trong Top 10, số lượng người theo dõi tài khoản Instagram của cuộc thi bắt đầu sụt giảm. Khán giả Việt Nam không đồng tình với kết quả, đồng loạt hủy theo dõi trang cá nhân của cuộc thi.

Đoàn Thiên Ân là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Ngay sau đó, Chủ tịch Nawat đưa ra một loạt phát ngôn gây tranh cãi trên livestream. Nói về lý do Thiên Ân không vào top 10, ông nhận xét cô là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to" nên không đáp ứng được tiêu chí hình thể. Ngoài ra, trong video phát trực tiếp vào ngày 26/10, Nawat nói rằng Thiên Ân chậm chạp.

Ông còn so sánh đại diện Việt Nam với đại diện của Lào, Malaysia, Ấn Độ, Philippines và nhiều quốc gia khác. Ông cho rằng, việc không để Thiên Ân vào Top 10 là đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh khác của cuộc thi. Ông cũng nhận định, người bỏ theo dõi trang Instagram của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là người Việt Nam. Trong khi đó, nhiều khán giả quốc tế cũng tuyên bố không muốn ủng hộ cuộc thi sau loạt ồn ào đêm chung kết.

Chủ tịch Nawat và tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Isabella Menin (người Brazil) (Ảnh: Instagram nhân vật).

Việc người đứng đầu một tổ chức hoa hậu quốc tế công khai bình luận về ngoại hình của thí sinh, tranh cãi tay đôi với cộng đồng mạng bị cho là không xứng tầm.

Nhiều người cho rằng ông Nawat cần xin lỗi Thiên Ân vì hành động miệt thị ngoại hình. Trong lần livestream gần đây, ông Nawat giải thích ông nhận xét về Thiên Ân vì bị đặt câu hỏi, đồng thời khẳng định không có ý miệt thị ngoại hình đại diện Việt Nam và muốn chấm dứt những ồn ào với fan Việt.

Tính tới thời điểm hiện tại, trang cá nhân của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới chỉ còn 4,2 triệu lượt người theo dõi, mất 2,3 triệu lượt theo dõi so với thời điểm trước đêm chung kết.