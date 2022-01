Gốm BỤT - Thương hiệu Gốm mang đậm bản sắc văn hóa và hơi thở Phật pháp

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử của đất nước, ngày nay Việt Nam còn khoảng 14 làng nghề gốm, trong đó phải kể đến Bát Tràng - một trong những "cái nôi" sản sinh ra nhiều Nghệ nhân Gốm trứ danh. Tuy nhiên, trong thời đại mà người ta có xu hướng tìm tới những vẻ đẹp lấp lánh, "sính ngoại" hay các sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt với giá thành rẻ, hành trình gìn giữ nét đẹp của làng nghề truyền thống là một con đường nhiều gian nan. Thương hiệu Gốm BỤT ra đời với mong muốn viết tiếp câu chuyện của làng gốm Bát Tràng, giúp đưa vào "câu chuyện cũ" một góc nhìn mới, trở thành thương hiệu tiên phong trong dòng gốm thủ công độc bản.

1. Gốm BỤT - Thương hiệu Gốm của những người yêu văn hóa và triết lý Phật giáo

Năm 2016, người sáng lập gốm Bụt có duyên biết đến Phật pháp. Theo triết lý của đạo Phật, trong sơn hà đại địa, vạn vật đều có linh tính. Bởi vậy mỗi lần làm gốm, anh đều nghe giảng Pháp, để bản thân học Phật và để những sản phẩm gốm làm ra mang năng lượng tích cực, an nhiên.

Trong tiếng Hindi, "Buddha" có nghĩa là Bậc Giác Ngộ; tiếng Hán gọi là "Phật", tiếng Việt gọi là "Bụt", "Bụt-đà" hay "Bụt-đà-da",... Buddha được dân gian truyền miệng gọi là Bụt. Thấm nhuần tư tưởng của nhà Phật, tháng 12/2021, Thương hiệu Gốm BỤT được ra đời, với những món gốm duy mỹ, mang trong mình năng lượng bình yên, hoan hỉ cho mỗi người sở hữu.

Lấy cảm hứng từ những sinh hoạt đời thường, từ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc, Gốm BỤT cho ra mắt những bộ sưu tập đặc sắc, như mùa xuân năm nay với Phứ cầu (bộ sưu tập Phứ Cầu được lấy cảm hứng từ trang sức của người phụ nữ vùng cao). Mỗi bộ sưu tập, mỗi sản phẩm Gốm BỤT như một chiếc cầu nối đưa người thưởng thức gốm tới gần hơn tới cha ông ta, tới "người đồng mình".

Sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập đầu tiên của thương hiệu Gốm BỤT.

Văn hóa Việt và triết lý Phật giáo chính là 2 yếu tố xuyên suốt và khác biệt trong các tác phẩm của Gốm BỤT, từ đó tạo ra món gốm vừa thuần Việt, vừa mang đến cảm giác "Bình yên trong từng vân gốm".

2. Gốm BỤT và hành trình sáng tạo dòng gốm thủ công độc bản

Dòng sản phẩm độc bản và cao cấp nhất của Gốm BỤT được làm theo phương pháp Be chạch (Be chạch là công đoạn mà người thợ vê khối đất dẻo thành những dải nhỏ, xếp chồng những dải đất này lên nhau theo vòng tròn để tạo hình sản phẩm theo ý muốn). Dòng gốm này đặc biệt bởi bề mặt của nó vốn đã có độ lồi lõm tự nhiên do dấu tay người thợ để lại trong quá trình tạo hình cho gốm, và sự lồi lõm tự nhiên này vô tình tạo ra khối của ánh sáng trên bề mặt sản phẩm. Người ta có thể tạo cùng phom dáng, chọn cùng loại men,... nhưng những dấu tay của người làm - cũng chính là "họa tiết" trang trí trên bề mặt gốm - là duy nhất.

Be chạch - Dòng sản phẩm độc bản và cao cấp nhất của Gốm BỤT.

Gốm Be chạch đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, chỉn chu của người làm nhưng cũng là vùng đất rộng để người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo. Việc phục dựng, sáng tạo từ những giá trị văn hóa thuộc di sản truyền thống cha ông cộng cùng tâm huyết của người nghệ sĩ gốm đã làm nên nét độc đáo cho sản phẩm của Gốm BỤT, tạo chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu gốm.

Và một khi đã yêu, người ta không chỉ trân trọng, nâng niu bình gốm Be chạch độc bản đó mà còn thay Gốm BỤT trở thành một vị "sứ giả" lan tỏa niềm say mê tới mọi người xung quanh, để ngày một nhiều người hơn biết tới dòng gốm duy mỹ độc bản này.

3. Gốm BỤT và khát khao "vươn mình ra biển lớn"

Mặc dù là một thương hiệu mới nhưng khát khao được khẳng định vị thế và làm nên những điều lớn lao vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ của người sáng lập Gốm BỤT. Không rập khuôn và khoa trương, Gốm BỤT mang trong mình những giá trị bền bỉ và tinh tế. Mỗi sản phẩm gốm BỤT đều mang đến một câu chuyện riêng, câu chuyện được kể qua ý tưởng độc đáo, qua lớp men hỏa biến đầy biến hóa, hay qua hành trình sáng tạo đầy ngẫu hứng của người nghệ sĩ gốm với sản phẩm be chạch độc bản…

Người sáng lập Gốm BỤT ước mong những tác phẩm nghệ thuật của mình một ngày nào đó sẽ dong buồm ra khơi, đi muôn nơi để quảng bá - không chỉ với tư cách là một sản phẩm của làng nghề truyền thống mà còn là cả một nền văn hóa Việt được "gói ghém" lại trong từng món gốm.

Giữa một "rừng" các sản phẩm đổ khuôn và đại trà, không khó để nhận ra sản phẩm gốm vuốt tay hay be chạch mang dấu ấn rất riêng của Gốm BỤT. Hi vọng rằng sự tâm huyết, sáng tạo và cống hiến miệt mài của những nghệ sĩ nhà Gốm BỤT không chỉ đem tới cho người dùng, người thưởng thức sản phẩm độc bản cao cấp mà còn góp phần đưa làng nghề Bát Tràng hay chính thương hiệu gốm của dân tộc Việt phát triển hơn trong tương lai.