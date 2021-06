Góc nhìn chân thật và nhân văn về ngành y qua lăng kính của Bác Sĩ Yo Han

Dân trí Một bác sĩ mắc chứng CIPA mất khả năng cảm nhận đau đớn và nhiệt độ có thể thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân như thế nào? An tử là đúng hay sai?

Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Nhật Bản Hand of God của nhà văn Yo Kusakabe, bộ phim Bác Sĩ Yo Han có nội dung xoay quanh chàng bác sĩ tài ba Cha Yo Han (Ji Sung) cùng hành trình khám chữa bệnh của anh tại bệnh viện Hanse. Là tác phẩm sinh sau đẻ muộn, tác phẩm này vẫn đạt được thành công vượt bậc, được xem là một trong những phim y khoa chất lượng nhất xứ Hàn nhờ cốt truyện nhân văn cùng thông điệp giá trị về ngành y.

Khai thác "an tử" - chủ đề còn nhiều tranh cãi

Bộ phim Bác Sĩ Yo Han khai thác đề tài an tử (euthanasia), phương pháp hỗ trợ người bệnh chấm dứt cuộc sống đau đớn bằng biện pháp y khoa. Đây là chủ đề gây tranh cãi kịch liệt vì các quan điểm về đạo đức và pháp lý trên toàn thế giới. Người ủng hộ cho rằng nghĩa vụ của ngành y không chỉ là bảo vệ sinh mệnh bằng mọi giá, mà còn phải làm sao để bệnh nhân giảm bớt được sự đau đớn. Cũng có quan điểm phản đối cho rằng mạng sống quý giá, không có bất kỳ ai được quyền quyết định cái chết một con người.

Từ đó, mọi can thiệp hay giúp đỡ để bệnh nhân được chết thanh thản nên được xem là hành vi giết người và trái với y đức. Chọn đề tài gây tranh cãi làm câu chuyện trung tâm, Bác sĩ Yo Han không đưa ra kết luận đúng sai mà chọn khắc họa những câu chuyện điển hình để khán giả có thể tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Yo Han là một bác sĩ tài năng với biệt tài chẩn đoán bệnh chỉ trong 10 giây. Thế nhưng anh từng vướng vào lao lý vì đã áp dụng an tử cho tên tội phạm Yoon Seong Kyu (Ham Sung Min), kẻ đã sát hại dã man hai đứa con của một gia đình công tố viên. Quyết định y khoa này đã khiến cho gia đình nạn nhân phẫn uất vì không thể bắt hắn trả giá cho cái chết của con mình.

Không chỉ có trường hợp của Yoon Seong Kyu, an tử còn được nhắc đến trong một tình huống khác, xuất phát từ nguyện vọng của chính người nhà bệnh nhân. Đó là trường hợp của ông Yi Soo (Jeon No Min), khi ông đã hôn mê kể từ tai nạn leo núi cùng con gái. 5 năm trôi qua nhưng tình trạng của vị chủ tịch vẫn không hề có chuyển biến tích cực. Gia đình của Shi Young đã quyết định an tử và kết thúc nỗi đau dai dẳng ấy.

Có thể nói, việc bác sĩ ra quyết định an tử là cả một thách thức không chỉ với tay nghề mà còn ảnh hưởng đến y đức. Thế nhưng, cố tình duy trì cuộc sống đau khổ của người bệnh có thực sự là điều đúng đắn đối với người làm nghề y?

Bác sĩ "không biết đau" phải cảm nhận nỗi đau của bệnh nhân

Là một bác sĩ thiên tài, thế nhưng bản thân Yo Han lại là bệnh nhân của chứng vô cảm bẩm sinh với cảm giác đau, do giảm tiết mồ hôi (CIPA). Đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Trớ trêu thay, số phận lại sắp đặt anh vào nghề nghiệp cần sự thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của bệnh nhân, không chỉ ở thể xác mà còn trong tinh thần.

Tình huống đặc biệt này cũng chính là điểm mới mẻ khiến Bác sĩ Yo Han nổi lên giữa rừng phim về chủ đề y khoa của Hàn Quốc. Yo Han dường như đã xem việc thăm khám cho người bệnh là một cơ hội để tự chữa lành cho bản thân. Do không thể hình dung được cảm giác về cơn đau, anh nỗ lực quan sát sâu từng cử động, trong ánh mắt, hơi thở của người bệnh để có thể "nắm bắt" được nó.

Sự chân thành và tập luyện bền bỉ đã giúp Yo Han rất nhiều trong công việc. Điển hình là ca bệnh của Joo Hyung Woo (Ha Do Kwon). Sức khỏe của vận động viên này ngày càng sa sút nhưng lại không hề xuất hiện rõ triệu chứng. Bằng khả năng của mình, Yo Han đã chẩn đoán đúng căn bệnh nhược cơ đang ảnh hưởng tiêu cực tới Hyung Woo, từ đó đưa ra được phác đồ điều trị hợp lý.

Người hùng áo trắng thầm lặng bên bệnh nhân

Trong thời điểm Hàn Quốc căng mình đối phó với đại dịch Nipal, bệnh viện Hansen nơi Yo Han làm việc đã tiếp nhận ca nghi nhiễm đầu tiên có các triệu chứng ho, sốt và khó thở.... Trung tâm điều trị ngay lập tức được phong tỏa. Nipal là loại vi-rút có nguy cơ lây nhiễm và có khả năng khiến người bệnh tử vong rất cao, đặc biệt với những ai mắc bệnh nền CIPA như Yo Han. Thế nhưng không vì vậy mà anh cùng đội ngũ bác sĩ ở đây chùn bước, tất cả vẫn dũng cảm xông vào khu cách ly để hỗ trợ đồng nghiệp cứu chữa. Với tất cả trách nhiệm và tinh thần y đức, các vị y bác sĩ vẫn là những người hết lòng gắn bó với bệnh nhân trong mọi tình huống hiểm nghèo, lắm khi hơn cả tình thân ruột thịt.

Trong giai đoạn ngành y căng mình chống chọi dịch bệnh ngoài thực tế, bộ phim Bác Sĩ Yo Han như chuyến tàu đưa khán giả qua mọi cung bậc cảm xúc khác nhau dưới góc nhìn mới mẻ và thông điệp nhân văn, sâu sắc về ngành y.

