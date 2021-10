FPT Play công chiếu loạt phim điện ảnh bom tấn thế giới

Dân trí FPT Play vừa ký kết thành công và đưa vào "bộ sưu tập" phim điện ảnh hàng trăm tác phẩm hấp dẫn. Đừng bỏ qua những bộ phim từng khuynh đảo rạp phim khắp thế giới.

Lát cắt hoàng kim của kinh đô điện ảnh

Once Upon A Time In... Hollywood - Chuyện ngày xưa ở... Hollywood - là tác phẩm điện ảnh thứ 9 của đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino. Lấy bối cảnh thời khắc chuyển mình của "kinh đô" Hollywood vào những năm 1969, bộ phim thuật lại giai đoạn khó khăn của những diễn viên hết thời khi họ phải chật vật với những thay đổi chóng mặt của ngành điện ảnh, thông qua câu chuyện của Rick Dalton và đồng sự Cliff Booth.

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) là ngôi sao một thời "gây mê" khán giả với hình tượng người hùng màn bạc, chuyên trị vai cao bồi trong sê-ri truyền hình nổi tiếng Bounty Law. Hào quang cũ từng giúp anh có điều kiện sống dư giả và quen biết Cliff Booth (Brad Pitt), người chuyên đóng thế cho Rick trong những pha nguy hiểm.

Thời thế thay đổi, Rick cũng dần trở nên già nua, từ vai anh hùng, anh dần phải chấp nhận những vai phản diện, làm nền cho các ngôi sao trẻ trung hơn. Cliff Booth cũng vì thế mà gần như thất nghiệp, trở thành phụ tá kiêm lái xe, ô-sin và ông bạn tâm giao của Rick. Dù cả hai đều mang trong mình nỗi hoài niệm tiếc nuối nhưng phản ứng của Rick và Cliff lại hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh bi kịch của những con người mãi chìm đắm trong quá khứ, điểm thu hút của Chuyện ngày xưa ở... Hollywood nằm ở hình ảnh đầy hoài niệm của kinh đô điện ảnh những năm 60, được phục dựng một cách nguyên bản nhất.

Đạo diễn Tarantino được xem là quái kiệt trong làng điện ảnh. Với gia tài điện ảnh đồ sộ, sự nghiệp làm phim của Tarantino đã nhận được vô số các giải thưởng quan trọng. Chuyện ngày xưa ở... Hollywood cũng không phải ngoại lệ khi đã nhận được 8 đề cử tại Oscar 2020 và giành 2 giải quan trọng là Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sự tái sinh của bộ đôi Bad Boys sau 17 năm

Bad Boys For Life - Những gã trai hư trọn đời - là bộ phim đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Will Smith và Martin Lawrence với "thương hiệu" Bad Boys đình đám sau 17 năm, kể từ khi phần phim trước đó công chiếu. Vào thời điểm ra mắt, bom tấn của bộ đôi đạo diễn Bilall Fallah và Adil El Arbi đã vượt mặt luôn cả Star Wars 9, đánh bại nốt thành tích của 1917 - ứng viên Oscar 2020 - để nắm giữ ngôi vương phòng vé.

Nối tiếp những thành công đã có, Những gã trai hư trọn đời được đánh giá là một trong những dự án remake thành công vang dội với sức độ hấp dẫn không thua kém gì hai "người tiền nhiệm". Trong phần mới nhất, Martin Lawrence và Will Smith vẫn tiếp tục sắm vai cặp bài trùng Mike Lowrey - Marcus Burnett. Điểm khác biệt là giờ đây họ không còn là hai thanh niên "máu nóng" mà đã là trở thành những người đàn ông trung niên đứng tuổi, đối mặt với nhiều vấn đề gia đình.

Trong khi Mike vẫn còn sung sức và hừng hực niềm đam mê bắt cướp thì Marcus đã quyết định an trí tuổi già khi lên chức ông ngoại. Sự kiện Marcus bị ám sát hụt trong buổi tiệc gia đình đã thúc giục Mike hợp tác cùng đội điều tra công nghệ cao, thuộc cảnh sát Miami, để truy tìm kẻ thủ ác. Hành trình này làm lộ ra nhiều bí ẩn trong quá khứ của người bạn thân chí cốt.

Thay vì chỉ theo đuổi các màn đấu súng như 2 phần trước, điều khác biệt của Bad Boys For Life lại nằm ở câu chuyện gia đình. Trong phần 3, việc điều tra tội phạm chỉ là cái cớ để làm nổi bật sự xung đột trong lý tưởng của bộ đôi. Nhưng không vì thế mà bộ phim thiếu đi những mảng miếng hành động cùng những tình huống hài hước, đặc sản của sê-ri Bad Boys.

Thăng cấp cực độ trò Jumanji một thời

Jumanji: The Next Level - Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp - là phần mới nhất của "Jumanji" đầu tiên ra mắt năm 1995. Trong kịch bản mới, thay vì sử dụng sách ảnh dành cho thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Chris Van Allsburg như nguyên tác, Jumanji được nâng cấp thành một bộ trò chơi điện tử mà ở đó nhóm bạn bị hút vào thế giới giả tưởng và nhập vai các nhân vật trong đó. Nhiệm vụ lần này của nhóm Fridge (Ser'Darius Blaine) và Martha (Morgan Turner) là phải quay lại Jumanji để cứu người bạn Spencer (Alex Wolff) bị mắc kẹt ở trong game. Ông ngoại Eddie (Danny DaVito) cùng người bạn già Milo (Danny Glover) cũng bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc phiêu lưu này. Cả nhóm đã sát cánh cùng nhau để vượt qua những thử thách hấp dẫn của Jumanji với độ khó ngày một tăng dần.

Sở dĩ Jumanji: The Next Level là một màn thăng cấp cực độ của phần 1 vì bối cảnh trò chơi không chỉ còn gói gọn ở rừng rậm mà trải dài ở nhiều cảnh quan khác nhau, từ sa mạc nóng bỏng đến núi tuyết lạnh lẽo. Cùng với sự thay đổi này, hàng loạt kẻ thù mới nguy hiểm cùng những con quái vật "khủng" không kém cũng xuất hiện.

Không chỉ đổi mới về kịch bản, bộ sậu diễn viên tham gia cũng có nhiều thay đổi. Tuy không còn Robin Williams, bộ phim vẫn giữ được sự thu hút nhờ dàn cast nổi tiếng như Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan. Điểm nổi bật của Jumanji: The Next Level không chỉ nằm ở các pha hành động rượt đuổi đẹp mắt, mà còn ở yếu tố hài hước. Điều này khiến cho Jumanji: The Next Level trở thành bộ phim được săn đón nhất vào thời điểm ra mắt.

Trường Thịnh