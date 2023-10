Festival Chí Linh - Hải Dương: Các điểm văn hóa, lịch sử thu hút du khách

Từ 24/9 đến 4/10, Festival Chí Linh - Hải Dương năm 2023 với chủ đề Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng đã được diễn ra với nhiều sự kiện phong phú.

Đây là lễ hội văn hóa lớn lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Chí Linh, Hải Dương. Sự kiện nhằm giới thiệu tinh hoa của đất và người Chí Linh - Hải Dương tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của mảnh đất lịch sử này.

Festival Chí Linh - Hải Dương năm 2023 được diễn ra với nhiều sự kiện (Ảnh: Bùi Tú).

Trong những ngày diễn Festival, sự kiện được chú ý với chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Âm vang nguồn cội, Tinh hoa hội tụ và Khát vọng tỏa sáng.

Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng. Sân khấu sử dụng các thiết bị công nghệ biểu diễn và tương tác hiện đại hàng đầu thế giới, kết hợp âm thanh, ánh sáng với các màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Ông Hoàng Quốc Thưởng - Bí thư Thành ủy thành phố Chí Linh, Hải Dương cho biết, trong những ngày diễn ra sự kiện, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo phối hợp đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, quảng bá với công tác nội dung, hậu cần và các phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo đó, thành phố đã lắp đặt hơn 750 pano, 8.000 hồng kỳ, 3.000 cờ hội, 1.100 phướn, 200 băng rôn, 9.500 đèn lồng, 20 cụm biểu tượng quảng bá, cùng một số bảng điện tử tấm lớn… để quảng bá, chỉ dẫn cho du khách tới Chí Linh.

"Các điểm di tích lịch sử, văn hóa được du khách quan tâm đặc biệt như: Quảng trường Sao Đỏ, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, khu di tích quốc gia đền Sinh - đền Hóa… thu hút nhiều người dân ở Chí Linh và các nơi tới chiêm bái, tham quan.

Bên cạnh đó, các chương trình: Đêm hội trăng rằm: Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương; chương trình Carnaval: Lung linh sắc màu tuổi thơ; tham gia biểu diễn đường phố với 21 xe mô hình lớn trình diễn 12 con giáp; các hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian như nặn tò he, in tranh dân gian, làm đèn ông sao, kéo co, bịt mắt đập niêu… cũng là điểm đến của nhiều người dân", ông Thưởng chia sẻ.

Đông đảo du khách đã tới tham quan tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa của địa phương nhân dịp Festival (Ảnh: Bùi Tú).

Thông qua chuỗi sự kiện, Festival sẽ là nền móng khởi đầu quan trọng để thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương có bước phát triển mới về dịch vụ du lịch. Đồng thời, đây là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư, làm thay đổi diện mạo ngành Du lịch cả về chất và lượng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương.

Ban Tổ chức mong muốn, sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên để Festival trở thành thương hiệu của thành phố Chí Linh. Địa phương cũng đang phối hợp với ngành Văn hóa để tham mưu cho 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc - Vĩnh Nghiêm là Di sản văn hóa thế giới.