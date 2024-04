Erik, Giana khoe giọng trước hàng ngàn khán giả tại Nhật Bản

Gần đây, "hot girl Vietnam Idol" Giana gây chú ý khi xuất hiện tại khuôn khổ Lễ hội Việt Nam, tổ chức ở Nhà hát ngoài trời Công viên Ikebukuro, Tokyo (Nhật Bản). Nữ ca sĩ gen Z cùng đàn anh Erik là hai nghệ sĩ Việt góp mặt tại sự kiện bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật.

Trước hàng chục ngàn khán giả xứ sở hoa anh đào, Giana xuất hiện với phong cách thời trang khỏe khoắn, kiểu tóc cá tính. Người đẹp sinh năm 2002 tự tin thể hiện khả năng hát live cùng ban nhạc, biểu diễn trên giày patin cùng vũ đạo bắt mắt.

Giana biểu diễn tại Lễ hội Việt Nam ở Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt màn trình diễn gồm 5 bài hát, Giana cởi mở, thân thiện giao lưu cùng khán giả. Ca sĩ cũng có màn hòa giọng, tương tác ăn ý cùng ca sĩ Erik trong 2 ca khúc Happy to see you và Khúc giao mùa.

Giọng ca gen Z bày tỏ tự hào và hạnh phúc khi được góp mặt tại sự kiện ý nghĩa mang tính kết nối văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản. Đây cũng là chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của Giana kể từ khi ra mắt vào năm 2023.

"Tôi cảm thấy vinh dự và biết ơn khi Ban Tổ chức tín nhiệm trao cho tôi những cơ hội lớn như vậy. Đây chính là động lực, là cột mốc đáng nhớ để tôi cố gắng thật nhiều trên hành trình âm nhạc sắp tới", Giana nói.

Erik và Giana thân thiết trong hậu trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là năm thứ hai Lễ hội Việt Nam được tổ chức. Với chủ đề "Pray for Japan", lễ hội cổ vũ sự đoàn kết, tương thân tương ái giữa Việt Nam - Nhật Bản, là dịp để người dân hai nước chia sẻ, tiếp sức mạnh cho nhau để vượt qua những khó khăn, mất mát do thiên tai mang lại.

Mặt khác, Lễ hội Việt Nam còn là cơ hội để người Việt Nam tại Nhật Bản và đông đảo bạn bè Nhật Bản cùng giao lưu, thưởng thức ẩm thực, đặc sản được vận chuyển từ Việt Nam sang.