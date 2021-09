Đổi vị với Nữ Thanh Tra Tài Ba trên FPT Play

Dân trí Sau hai năm vắng bóng, Honey Lee đã chính thức tái xuất ở Nữ Thanh Tra Tài Ba, "món ăn" mới giữa cơn bão drama thượng lưu xứ Hàn.

Nữ Thanh Tra Tài Ba là bộ phim nối sóng bom tấn về giới siêu giàu Penthouse của "ông lớn" SBS. Phim được chú ý bởi mang tới góc nhìn mới về những màn đấu đá, tranh giành gia sản của giới thượng lưu. Đặc biệt, phim còn đánh dấu màn tái xuất của mỹ nhân xinh đẹp Honey Lee (Lee Hanee) sau một thời gian dài cô vắng bóng trên màn ảnh.

Màn tái xuất siêu bá đạo của Honey Lee, đã cân hai vai còn lột xác hoàn hảo

Xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, Honey Lee đã xóa tan định kiến "chân dài đóng phim" khi thể hiện hoàn hảo mọi vai diễn, thành công với vai trò diễn viên. Tuy vậy, số phim mà cựu Hoa hậu tham gia không nhiều nên khán giả thường phải chờ khá lâu mới được thấy người đẹp trên màn ảnh.

Khác hẳn những vai diễn trước đây, khán giả sẽ được gặp gỡ một Honey Lee đa màu sắc và vô cùng bá đạo. Trong phim, Honey Lee vào vai Jo Yeon Joo, một công tố viên tài năng nhưng lại có xuất thân vô cùng phức tạp. Mặc dù là con gái cưng của một ông trùm băng đảng xã hội đen, Yeon Joo lại đam mê ngành luật. Cô tốt nghiệp trường luật danh giá tại Seoul với số điểm xuất sắc rồi trở thành "con át chủ bài" tại văn phòng công tố chuyên điều tra các vụ án tham nhũng.

Dù tài năng hơn người, gan dạ và vô cùng bá đạo thế nhưng cuộc đời Yeon Joo lại sang một trang mới không ngờ. Một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến cô mất hoàn toàn trí nhớ. Khi tỉnh lại, cô bỗng được gọi với cái tên Kang Mi Na, con gái út của tập đoàn Yumi, đồng thời là con dâu tương lai của tập đoàn Hanju.

Màn tráo đổi thân phận khiến Yeon Joo từ cô gái phóng khoáng, phá cách trở thành một tiểu thư tài phiệt sống cuộc đời giàu có nhưng đầy rủi ro vì những kẻ chực chờ ám hại. Dù vậy, bản chất con người thôi thúc khiến cô chủ động chống lại những gì mà gia đình tài phiệt sắp xếp cho mình, biến Kang Mi Na thành một phiên bản hoàn hảo hơn.

Ngay từ khi ê-kíp Nữ Thanh Tra Tài Ba "nhá hàng" những hình ảnh đầu tiên, khán giả đã vô cùng thích thú trước hai hình ảnh trái ngược của Honey Lee: một bên đầy chất đường phố, một bên lại rất điềm tĩnh, sắc sảo. Với khả năng diễn xuất linh hoạt vốn có, hai phiên bản này chắc chắn sẽ không làm khó được Honey Lee.

Sức hút từ dàn diễn viên đầy thực lực

Ngoài Honey Lee, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên cực khủng, những gương mặt bảo chứng rating màn ảnh Hàn. Nam chính Lee Sang Yoon tái xuất sau 2 năm kể từ siêu phẩm bóc phốt ngoại tình Vị Khách VIP. So với vai diễn mưu mô trước đây, lần này, khán giả sẽ được gặp một Lee Sang Yoon điềm đạm, chung tình và vô cùng giàu có.

Nữ phụ Jin Seo Yeon là người đã có 18 năm kinh nghiệm chinh chiến trong nghề, từng thành công ở cả lãnh địa phim điện ảnh lẫn truyền hình. Trong tác phẩm này, cô vào vai Han Seong Hye, con gái cả của tập đoàn Hanju. Sinh ra đã giàu có nhưng Seong Hye chưa bao giờ được coi trọng vì là nữ giới. Bởi vậy cô nuôi tham vọng làm người thừa kế, nỗ lực để gạt bỏ Kang Mi Na.

Bên cạnh đó, Nữ Thanh Tra Tài Ba còn có một dàn diễn viên chất lượng, nổi bật như Lee Won Keun, Song Won Seok và Jo Dal Hwan...

Vẫn là drama giới tài phiệt nhưng đầy khác biệt và thú vị

Dù vẫn khai thác chuyện đấu đá của hội tài phiệt giống loạt bom tấn cùng đề tài như Cuộc Chiến Thượng Lưu (Penthouse), Bi Kịch Thượng Lưu (The Road: Tragedy of One) hay mới đây nhất là Đẳng Cấp Thượng Lưu (High Class) nhưng Nữ Thanh Tra Tài Ba lại mang tới một mảng màu vô cùng khác biệt. Đó là câu chuyện luật pháp, giới xã hội đen và hoán đổi thân phận mới lạ.

Trong trailer đầu tiên, khán giả đã được dẫn dắt đến ba bối cảnh khác nhau, khi là giới siêu giàu, sang chảnh, lúc lại là cuộc sống của "dân xã hội" với những màn xử lý nhau bằng "luật rừng". Ngoài ra, bối cảnh tòa án cũng xuất hiện, tuy không nhiều nhưng góp phần khiến cho chuyện phim trở nên thú vị.

Đan xen giữa drama tranh giành tài sản, Nữ Thanh Tra Tài Ba còn đem tới câu chuyện tình yêu bi hài của hai nhân vật chính, điều hiếm khi xảy ra ở một tác phẩm lấy đề tài thượng lưu. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Han Seung Wook vốn có hôn ước với Kang Mi Na nhưng vì không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành tiền bạc, anh đã bỏ ra nước ngoài. Thời điểm anh trở lại, Mi Na đã không còn là cô gái hiền thục, cam chịu mà trở thành Yeon Joo mạnh mẽ, lập dị. Giữa hai người nảy sinh không ít rắc rối cũng chính là điểm thu hút khán giả của bộ phim.

Đừng bỏ lỡ bộ phim Nữ Thanh Tra Tài Ba (tựa quốc tế: One The Woman) hiện đang được trình chiếu trên FPT Play, tại đường dẫn https://fptplay.page.link/CG7yT4RhYt7jXq3s7. Bộ phim gồm 16 tập với phụ đề đầy đủ, lên sóng song song với Hàn Quốc vào thứ sáu và thứ bảy hằng tuần từ 17/09/2021.

Tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để theo dõi ngay những nội dung đặc sắc nhất. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.

Trường Thịnh