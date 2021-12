"Đóa hồng Bolero" Thúy Anh trải lòng về khó khăn ngày đầu Nam tiến

Dân trí Sau khi đăng quang ngôi vị Á quân Thần tượng bolero 2018, Thúy Anh đã trở thành gương mặt mới đầy triển vọng và được yêu mến của dòng nhạc bolero.

Vì hát nhạc tình quá ngọt nên ít người biết rằng trước khi đến với bolero Thúy Anh từng là một ca sĩ nhạc nhẹ. Cô giành được giải nhất Thanh Hóa, nhất miền Trung, triển vọng toàn quốc khi tham gia Sao Mai 2017 với thể loại nhạc nhẹ. Chính vì thế Thúy Anh luôn ấp ủ mong muốn khi bản thân có đủ tài chính, sự trải nghiệm sẽ làm những sản phẩm theo đúng sở trường mình từng theo học.

Sau 3 năm chinh chiến các sân khấu lớn nhỏ cùng Bolero Thúy Anh đã quyết định lột xác với hình ảnh hoàn toàn mới trong MV nhạc nhẹ đầu tay, "Hạnh phúc mong manh".

"Đóa hồng Bolero" Thúy Anh lột xác trong MV nhạc nhẹ đầu tay (Ảnh: NVCC).

"Sau khi được nghe demo Thúy Anh cảm thấy ca khúc này rất giống cảm xúc mình từng trải qua trong một giai đoạn tình cảm. Thế nên mình đã chọn và quyết định đây sẽ là một sản phẩm để mình thay đổi hình ảnh. Càng hát mình càng thấm thía được ca từ và giai điệu trong bài hát này và càng hát nữa thì càng cảm nhận được nỗi đau trong tình yêu mà mình từng trải qua.

Nói về hạnh phúc, với số đông nó là trạng thái cảm xúc thể hiện cho sự mãn nguyện hay cái kết đẹp mà mỗi người mong muốn. Nó không chỉ trong tình yêu mà còn trong nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Mỗi người đều cố gắng, phấn đấu và nỗ lực để có một cái kết đẹp theo mong muốn của bản thân.

Còn đối với Thúy Anh hạnh phúc chính là được sống là chính mình, được làm những gì mình yêu thích, được nói ra những gì mình muốn nói, được cảm nhận tất cả hỉ nộ ái ố trong cuộc đời này. Thúy Anh luôn sẵn sàng mỉm cười với tất cả những gì đến với mình sau tất cả biến cố đã trải qua.

Sau những khó khăn và vấp ngã Thúy Anh cảm thấy mình hạnh phúc với những gì mình có. Thúy Anh không biết sẽ gìn giữ nó như thế nào, trong bao lâu nhưng mình sẽ luôn nhớ mãi cảm giác đã cố gắng, nỗ lực như thế nào để có được ngày hôm nay", Thúy Anh chia sẻ.

Theo Thúy Anh, trước khi xuất hiện với hình ảnh mới, Thúy Anh cũng đắn đo, sợ rằng sẽ không được khán giả đón nhận. Tuy nhiên gạt bỏ tất cả âu lo, "đóa hồng bolero" đã quyết tâm thử sức, bứt phá để thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Cô muốn cho khán giả thấy rằng ngoài bolero Thúy Anh còn có thể chinh phục người nghe bằng nhạc nhẹ với sự đằm thắm, nhẹ nhàng và xen một chút từng trải.

Thúy Anh: "Sau biến cố trắng tay tôi mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết" (Ảnh: NVCC).

Thúy Anh chia sẻ thêm, thời gian đầu Nam tiến, cô khá chật vật vì phải bắt đầu lại mọi thứ một mình. Nữ ca sĩ kể: "Dù phải tự làm tất cả mọi thứ nhưng Thúy Anh luôn quan niệm rằng mình đã xác định bước đi thì phải bước đi, Thúy Anh không cho phép mình chùn bước và quay về. Thúy Anh mất nguyên năm 2018 và nửa năm 2019 chật vật để làm quen với môi trường sống, không làm bất cứ việc gì cũng không biết mình sẽ làm gì.

Bên cạnh đó Thúy Anh còn gặp một biến cố lớn là không còn đồng vốn nào trong người. Lúc đó Thúy Anh phải tự đi tìm một phòng trọ mà trong không có bất cứ đồ đạc nào hết. Thời gian đó khó khăn đến mức Thúy Anh phải ghi lại từng thứ mình mua hết bao nhiêu tiền, ăn uống tiết kiệm sau đó tập thể dục giảm cân và đọc sách nhiều hơn để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Việc mất hết tiền bạc mà không thu lại được kết quả gì nó quá phũ phàng nhưng Thúy Anh tự nói với bản thân rằng phải vượt qua, không ai giúp mình được hết, bố mẹ ở quá xa, mình đủ lớn để chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Mình phải ở lại Sài Gòn.

Sau 3 tháng mình đã tự vực dậy từng bước tìm cho mình con đường đi để có thể trụ lại Sài Gòn. Khi đã quen thuộc và vững vàng Thúy Anh bắt đầu tích góp và cho ra những sản phẩm âm nhạc từ nhỏ cho tới vừa. Thực ra so với nhiều người khoản đầu tư của mình không là gì hết, mình như là một hạt cát giữa biển vậy đó nhưng Thúy Anh nghĩ rằng mình chỉ cần tốt hơn mình ngày hôm qua thì đã là một thành tựu rồi, chứ để so sánh thì tất cả sự so sánh đều khập khiễng".

"Hạnh phúc mong manh" - Thúy Anh

Hà Thanh