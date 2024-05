Đinh Y Nhung nâng đỡ đàn em Elina Nguyễn sau thành công "Lật mặt 7"

Nơi Thị trấn Hoàng Hôn là bộ phim đầu tay do đạo diễn Lê Minh làm sản xuất, người bạn thân của anh - Nguyễn Hồng Sơn - làm đạo diễn. Kịch bản phim có nhiều tình huống gay cấn, kịch tính.

Nơi Thị trấn Hoàng Hôn kể về hai nhân vật nữ chính Ngọc Nữ do Elina Nguyễn thủ vai - một gương mặt mới - đối đầu với Thắm Lisa do Huyền Trâm đảm nhận với nhiều tình tiết bất ngờ.

Diễn viên Đinh Y Nhung đảm nhận vai diễn mang màu sắc hài hước trong phim (Ảnh: Thạch Puta).

Là một cô quản lý khách sạn kỹ tính và khó ưa trong mắt nhiều người, Ngọc Nữ luôn là cái gai trong mắt của các nhân viên. Cô không được lòng các đồng nghiệp. Tuy nhiên, với sự kỷ luật đó của mình, Ngọc Nữ lại mang hiệu quả cho việc kinh doanh của khách sạn mà cô đang làm.

Trái ngược với Ngọc Nữ là Thắm Lisa luôn tạo thiện cảm cho những người xung quanh bởi gương mặt thánh thiện và nụ cười dễ mến.

Đằng sau những mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ khách sạn đã tạo nên không ít những khó khăn cho người trong cuộc. Quốc Trường do Tim thủ vai là một cứu cánh cho những mâu thuẫn đó bởi sự lịch lãm, phong độ khiến trái tim của các cô gái trở nên lung lay khi đối diện anh.

Sự xuất hiện của các nhân vật như ông Minh do Quốc Thái đảm nhận, Anh Thư do Đinh Y Nhung thủ vai, Mai do Kim Huyền đảm trách và Dương Thanh Vàng trong vai Chế Hồng Phượng đã tạo nên những cú lật bất ngờ trong kịch bản phim.

Elina Nguyễn (phải) và Quốc Thái trong phim. Bộ phim dự kiến phát sóng trên nền tảng số Galaxy Play vào cuối năm 2024 (Ảnh: Thạch Puta).

Là một diễn viên được yêu mến, sự góp mặt của Quốc Thái hứa hẹn tạo nên sự thú vị cho bộ phim khi xuất hiện cạnh Elina Nguyễn - một tân binh trong làng điện ảnh Việt.

"Tôi tham gia bộ phim này trước tiên là ủng hộ cho người bạn thân Lê Minh đầu tiên giữ vai trò sản xuất, kế tiếp là kịch bản hay, có nhiều thông điệp để gửi đến khán giả thông qua những bài học gần gũi với cuộc sống.

Bên cạnh đó, Elina Nguyễn tuy là cái tên mới trong làng điện ảnh nhưng bản thân tôi thấy bạn ấy có nhiều khả năng, cầu thị nên tôi mới quyết định tham gia để giúp sức cho bạn", Quốc Thái chia sẻ.

Một cái tên khá được quan tâm trong Nơi Thị trấn Hoàng Hôn đó là Đinh Y Nhung, nữ diễn viên đang gây ấn tượng trong vai 3 Lành của bộ phim ăn khách Lật mặt 7: Một điều ước. Đến với dự án lần này, nữ diễn viên sinh năm 1980 cho biết một phần vì quý người anh thân thiết Lê Minh, một phần vì cô mong muốn tạo thêm màu sắc cho bộ phim.

Nói về Elina Nguyễn, cô tốt nghiệp ngành truyền thông và quảng cáo tại Mỹ, hiện là quản lý cho 1 thương hiệu túi xách. Cô từng đóng MV cho diễn viên Quốc Thái và cũng chính cơ duyên đó mà nam diễn viên kết nối dự án này với đạo diễn Hồng Sơn.

"Tôi cảm thấy khá vui và hồi hộp khi nhận vai diễn lớn này. Tuy nhiên, các anh chị luôn động viên nên tôi cảm thấy tự tin và cố gắng hoàn thành vai diễn thật tốt", Elina Nguyễn tâm sự.

Nơi Thị trấn Hoàng Hôn lấy bối cảnh tại Thị trấn Hoàng Hôn thuộc thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Ngoài truyền tải thông điệp cho giới trẻ rằng, sự thành công phải đi liền với sự nỗ lực, đó là những gì tạo nên một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải bằng những thủ đoạn, bất chấp. Bộ phim còn giới thiệu đến khán giả những khung hình tuyệt đẹp từ mảnh đất được mệnh danh là "đảo ngọc" của Việt Nam.