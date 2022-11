Cường Seven: "Tôi tự tin giọng hát tiến bộ sau nhiều năm rèn luyện"

Tối 1/11, Cường Seven chính thức phát hành album đầu tay sau 10 năm đi hát, mang tên Count to 7. Đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay của nam ca sĩ, được anh thực hiện trong 3 năm qua. Cường Seven cho biết anh mong muốn đem tới cho khán giả cảm nhận mới mẻ về phong cách âm nhạc cũng như con người mình.

Nam ca sĩ tự tin về chất giọng ở hiện tại, thuận lợi trong quá trình thu âm lẫn trình diễn live trên sân khấu. Cường Seven tâm sự, khi mới vào nghề, giọng hát của anh không được đánh giá cao. Nhiều năm qua, anh kiên trì rèn luyện bằng cách theo học với giáo viên thanh nhạc riêng. Ca sĩ nói: "Hiện tôi tự tin để theo đuổi đam mê này đến cùng".

Cường Seven cho biết anh tự tin với giọng hát của mình ở hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với album lần này, Cường Seven đã mất 3 năm để tìm kiếm ca khúc, làm việc với các nhà sản xuất trẻ để tạo nên các bản phối mới lạ, bắt tai, phù hợp thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ.

Nam ca sĩ cho biết sở dĩ không làm việc với các anh em trong hội SpaceSpeakers vì album này có thể loại chính là house, electronic music. Sau nhiều năm thử nghiệm các thể loại khác, anh thấy đây là thể loại là phù hợp nhất với bản thân.

"Tôi quan sát thấy ở thị trường trong nước chưa có quá nhiều người theo đuổi và ra mắt các sản phẩm về nhạc house. Hầu hết, họ remix các bài hát đi diễn ở bar, club. Đây xem như một lợi thế của tôi trên con đường này và sẽ tập trung toàn bộ năng lượng của mình để phát triển", Cường Seven cho biết.

Cường Seven đã mất 3 năm để tìm kiếm ca khúc, làm việc với các nhà sản xuất trẻ để ra mắt album đầu tay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cường Seven sinh năm 1989, xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker (gồm Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee, Binz… ). Suốt nhiều năm đi hát, anh được khán giả yêu thích với ca khúc Beautiful girls, Put your hands up, Đêm, Em là ai… Ngoài ca hát, Cường Seven từng đóng phim Vũ điệu đam mê, Truy sát, Lôi báo, Yolo, Người bất tử…