Ca sĩ Miu Lê: "Tôi không giỏi nên luôn biết thân biết phận"

Tối 30/10, Miu Lê chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Cô đơn đã quá bình thường, đánh dấu màn hội ngộ cùng nhạc sĩ Only C sau nhiều năm. Theo Only C, ca khúc này được anh "đo ni đóng giày" sáng tác riêng cho Miu Lê, phù hợp với chất giọng lẫn màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ.

Trong sản phẩm âm nhạc mới, Miu Lê thoát khỏi hình ảnh quyến rũ, nổi loạn, gây ấn tượng với những góc máy đời thường, mộc mạc mang theo thông điệp tích cực về sự cô đơn.

Karik, Jun Phạm đến chúc mừng Miu Lê (Ảnh: Ban Tổ chức).

Miu Lê nói: "Tôi nghĩ, phần lớn nghệ sĩ chỉ đưa một phần nội tâm ra bên ngoài, còn bên trong họ luôn có những nỗi niềm mà chỉ có người thân cận biết. Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi dí dỏm, vui vẻ nhưng đằng sau tôi cũng có mặt trái và những câu chuyện cực kỳ cô đơn.

Tôi sống ở Việt Nam chỉ có một mình, không sống cùng người thân nào hết. Tôi chỉ có vài người bạn trong giới và ê-kíp để tâm sự. Hơn ai hết, tôi hiểu cô đơn là thế nào... Tuy nhiên, cô đơn chỉ là một phần trong cuộc sống, nó không khiến mình chết, đói mới chết. Chúng ta hãy cứ làm việc, tận hưởng cuộc sống này thôi".

Miu Lê trình diễn tại sự kiện giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại sự kiện, Miu Lê thừa nhận bản thân không giỏi bằng các đồng nghiệp. Ca sĩ 9X nói, thành công hiện tại của cô đến từ sự nỗ lực và rất nhiều may mắn.

"Cho nên, tôi rất biết thân biết phận. Tôi biết quãng giọng mình ở mức nào, điểm hạn chế và điểm mạnh ở đâu, nên mới chọn hát những ca khúc dễ, chứ gặp bài khó tôi không làm được", ca sĩ nói thêm.

Phản hồi thông tin cho rằng sản phẩm mới của Miu Lê có vài nét tương đồng với bài hát Vì mẹ anh bắt chia tay (Miu Lê kết hợp cùng Karik, phát hành 2022), nhạc sĩ Only C cho biết Cô đơn đã quá bình thường được anh viết vào năm 2019 nên hoàn toàn không có chuyện "sao chép" từ hit cũ của nữ ca sĩ.

Là một trong những khách mời tham dự sự kiện, rapper Karik cho biết anh nhìn thấy Miu Lê trưởng thành hơn trong sản phẩm âm nhạc lần này. Nam rapper cho rằng đồng nghiệp đã miêu tả sự cô đơn một cách rất khác và độc đáo.

Vẻ đẹp trong trẻo, quyến rũ của Miu Lê ở tuổi 33 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trúc Nhân cho biết anh rất xúc động khi xem đoạn đồng ca ở cuối bài hát. "Trong cuộc sống này, ai cũng phải trải qua cảm giác cô đơn và buồn tủi. Điều tôi hoan nghênh nhất chính là cách Miu Lê biến nỗi cô đơn trở nên tích cực và ấm áp", nam ca sĩ chia sẻ.

Đạo diễn Lê Hoàng, một trong những người phát hiện tài năng diễn xuất của Miu Lê, cũng đến chúc mừng nữ ca sĩ. Trong ký ức đạo diễn Lê Hoàng, những ngày đầu đến với nghệ thuật, Miu Lê còn là một cô gái chưa đủ tuổi, phải nhờ mẹ ruột đại diện ký hợp đồng đóng phim.

Sau nhiều năm, đạo diễn cảm thấy mừng cho giọng ca sinh năm 1991 vì cô đã có một chặng đường thành công, trở thành một ngôi sao xinh đẹp, giàu có hơn xưa.