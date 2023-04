Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (1971 - 2021), Văn phòng Quốc tế UPU đã phát hành ấn phẩm tập hợp 53 bức thư đạt giải Nhất Quốc tế tại các Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU và bình chọn bức thư hay nhất (Best of The Best).

Bức thư đạt giải Nhất Quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 7 (năm 1978) với chủ đề "Bác bưu tá, người bạn tốt của tôi - The postman, my best friend" đã được lựa chọn là bức thư hay nhất.

Chủ nhân của bức thư là Mi-kyong Ryu (sinh năm 1967, đến từ Hàn Quốc). Chủ đề và nội dung bức thư gắn với hình ảnh thân quen về người bưu tá, gợi nhớ hình ảnh các nhân viên Bưu điện Việt Nam - một trong những lực lượng tuyến đầu miệt mài chuyển phát thư, bưu kiện, hàng hóa tới tận tay người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới toàn xã hội.

Cuốn sách Các bức thư hay nhất thế giới của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Để tạo cơ hội cho các nhà trường và học sinh trên cả nước tiếp cận phiên bản bức thư hay nhất (Best of The Best) của UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên hệ bản quyền, tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành cuốn sách Các bức thư hay nhất thế giới.

Các bức thư hay nhất thế giới không chỉ giới thiệu nguyên tác 53 bức thư như những viên ngọc sáng lấp lánh sắc màu mà còn đem đến cho người đọc những ý tưởng, cảm xúc chân thật, các chi tiết ấn tượng nhất của mỗi bức thư. Đó cũng là lúc chúng ta lắng lại để suy ngẫm, cảm nhận và liên tưởng về cuộc sống xoay quanh mỗi chủ đề cuộc thi.

Nhà xuất bản hy vọng học sinh sẽ tìm thấy trong cuốn sách của mình những gợi mở, những liên hệ thú vị để hình thành cách thể hiện riêng, ghi dấu ấn riêng và sẽ có những bức thư hay khi tham gia những cuộc thi tới.