Brad Pitt nuôi ria, đẹp lịch lãm kiểu "quý ông cổ điển"

Những ngày này, tài tử Hollywood - Brad Pitt liên tiếp gây ấn tượng với diện mạo bảnh bao, lịch lãm kiểu cổ điển (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, nam diễn viên đang tham gia phim mới - "Babylon". Chuyện phim nói về Hollywood hồi thập niên 1920, khi kinh đô điện ảnh chuyển từ thể loại "phim câm" sang "phim nói".

Khi ấy, một số ngôi sao "phim câm" đã không bắt kịp cuộc chơi mới và bị đào thải, họ chịu thất thế dù trước đó vốn được xem là những ngôi sao lớn của kinh đô điện ảnh. Nhân vật của Brad Pitt chính là một ngôi sao hết thời kiểu như vậy.

Tạo hình theo phong cách lịch lãm cổ điển của Brad Pitt khi tham gia diễn xuất trong "Babylon" hiện tại đang gây sốt với công chúng.

Brad Pitt đã không xuất hiện trên màn ảnh rộng kể từ sau hai bộ phim ra mắt hồi năm 2019 (Ảnh: Daily Mail).

Brad Pitt đã không xuất hiện trên màn ảnh rộng kể từ sau hai bộ phim ra mắt hồi năm 2019 là "Once Upon a Time in Hollywood" và "Ad Astra". Trong năm 2022, khán giả sẽ có dịp gặp lại Brad Pitt trong nhiều dự án phim như "Babylon", "Bullet Train", "Lost City of D"...

Hiện tại có thông tin rằng Brad Pitt sẽ cùng xuất hiện trong phim mới với nam tài tử George Clooney. Đây sẽ là một phim sản xuất để chiếu trên nền tảng trực tuyến. George Clooney đã sớm xác nhận thông tin này với giới truyền thông: "Brad Pitt là một người bạn của tôi, chúng tôi luôn có những khoảng thời gian dễ chịu khi hợp tác với nhau. Tôi thực sự chờ đợi dự án lần này".

Được biết, cả hai tài tử sẽ tham gia với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên xuất hiện trong phim. Trước đây, Brad Pitt và George Clooney đã từng xuất hiện trong sê-ri phim "Ocean", phim "Confessions of a Dangerous Mind" (Lời thú tội của kẻ sát nhân - 2002) và "Burn After Reading" (Đốt sau khi đọc - 2008).

Tạo hình của Brad Pitt trong phim mới (Ảnh: Daily Mail).

Những bí mật giữa Brad Pitt và phim ảnh

Bộ phim khiến Brad Pitt rơi lệ: Brad Pitt từng chia sẻ hồi năm 2012 rằng bộ phim hoạt hình "How to Train Your Dragon" (Bí kíp luyện rồng - 2010) đã khiến anh thực sự xúc động.

Ngoài ra, trong một lần bị ốm, Brad Pitt đã phải lau nước mắt khi xem phim "Life as a House" (Tổ ấm yêu thương - 2001): "Tôi không biết liệu bộ phim có còn tác động mạnh tới tôi như vậy được nữa hay không, nhưng khi tôi xem bộ phim này lúc đang bị ốm, tôi đã thực sự xúc động".

Brad Pitt phải đi sửa răng sau khi đóng phim "Fight Club": Brad Pitt sẵn sàng cống hiến hết mình cho vai diễn. Sau khi tham gia bộ phim có nhiều cảnh đấu "tay bo", Brad Pitt đã phải đi gặp bác sĩ nha khoa.

Brad Pitt thích làm phim hơn đóng phim (Ảnh: Esquire).

Brad Pitt thích làm phim hơn đóng phim: Brad Pitt từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Tôi thích đứng sau ống kính máy quay hơn. Với tư cách một nhà làm phim, bạn là một viên của một nhóm, giúp đưa một câu chuyện lên màn ảnh. Bộ phim sẽ không thể ra đời nếu không có những con người ở phía sau máy quay nỗ lực thực hiện. Tôi thích công việc phía sau máy quay ấy".

Brad Pitt đã suýt trở thành nhà báo: Khi chỉ còn hai tuần nữa anh sẽ được nhận bằng cử nhân báo chí, Brad Pitt quyết định dừng tất cả lại. Khi ấy, Pitt đang theo học tại Đại học Missouri, anh quyết định bỏ học ở tuổi 22 khi đã sắp nhận được tấm bằng cử nhân báo chí.

"Lúc ấy thời gian tốt nghiệp đã sắp tới, các bạn bè của tôi đều đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội việc làm và nỗ lực hết sức với cơ hội có được, tôi nhận ra mình không sẵn sàng cho điều ấy", sau đó, Brad Pitt đã bỏ dở việc học để tới Hollywood lập nghiệp.

"Tôi thích nghĩ về những bộ phim như một công cụ giúp cho con người ta học hỏi và tiến bộ, phim ảnh là một cách để con người ta tiếp cận với những ý tưởng mới mẻ mà có thể với cuộc sống bình thường của họ, họ sẽ không bao giờ tiếp cận được với những ý tưởng ấy. Làm diễn viên hay làm phim không phải là những lựa chọn nghề nghiệp mà tôi nghĩ tới trong quá trình trưởng thành.

Nhưng mọi việc đã xảy ra với tôi theo một cách rất tình cờ, khi chỉ còn hai tuần nữa là tôi sẽ hoàn tất mọi việc và chính thức tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành báo chí. Vì cơ hội của tôi chưa thấy đâu cả, nên tôi sẽ ra đi để tìm kiếm nó. Mọi việc đã diễn ra đơn giản như vậy đấy", Brad Pitt chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2013.

Tài tử Brad Pitt (Ảnh: Esquire).

Brad Pitt rất hay ăn uống trong phim: Nguyên nhân là bởi nam tài tử luôn muốn có việc gì đó để làm, để có cảm giác bận rộn: "Tôi thích khiến cho mình bận rộn, tôi là một người thích luôn tay luôn chân từ trong bản chất", Pitt chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2019.

Từ lâu, các fan của nam tài tử đã phát hiện ra điều này và đã tạo nên những clip tập hợp lại các cảnh ăn uống của Brad Pitt trên màn bạc.

Brad Pitt từng lái xe phục vụ các vũ công thoát y: Trước khi trở thành diễn viên có tiếng ở Hollywood, Pitt đã từng làm nhiều công việc thời vụ để kiếm sống, chẳng hạn như mặc trang phục chú gà để làm hoạt náo cửa hiệu bán đồ ăn nhanh, hay làm lái xe đưa đón nhóm vũ công thoát y.

"Tôi đã có hai tháng làm người lái xe đưa đón nhóm vũ công thoát y tới phục vụ các bữa tiệc tạm biệt đời độc thân của các cô dâu - chú rể, ngoài ra tôi cũng đảm nhận các công việc lặt vặt khác giúp họ, như bật nhạc, giúp thu dọn đồ, gom nhặt tiền boa, nhận tiền thù lao... Đó thực sự không phải là một công việc thú vị gì.

Thành thực mà nói, những hình dung thú vị về công việc này trôi đi rất nhanh và tôi nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Nhưng đó là một giai đoạn quan trọng đối với tôi".

Brad Pitt trong bộ ảnh vừa thực hiện cho tạp chí Esquire (Ảnh: Esquire).

Bộ phim bị đánh giá tệ nhất khiến Brad Pitt yêu thích nhất: "Tôi có thể chóng quên những bộ phim được đánh giá cao, còn bộ phim yêu thích nhất của tôi chính là bộ phim tệ nhất mà tôi từng tham gia diễn xuất - "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford". Nếu tôi đã tin rằng điều gì là có giá trị, thì cho dù sự việc có diễn ra thế nào, tôi vẫn cứ tin, tôi biết rằng phim sẽ có giá trị ở một thời điểm nào đó, có thể là... trong tương lai", nam tài tử từng nói.

Bộ phim "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" có Brad Pitt tham gia diễn xuất và sản xuất, phim ra mắt năm 2007 và chỉ thu về có 4 triệu USD từ phòng vé.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Insider